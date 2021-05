Leipzig

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) ist in der Corona-Pandemie bisher einen mutigen, manche sagen auch riskanten Weg gegangen. Nach den Infektionswellen gehörte der Freistaat jeweils zu den ersten Bundesländern, die zum Präsenzunterricht zurückkehrten. Piwarz sprach sich auch bei regional hohen Infektionszahlen für geöffnete Schulen aus – und kritisierte deshalb die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz. Im LVZ-Interview spricht der Unionspolitiker über seinen Disput mit dem Bund, über infizierte Schülerinnen und Schüler und welchen Weg Sachsens Bildungssystem nun aus der Krise finden wird.

Der Bund hat alle sächsischen Überlegungen, um Schulschließungen zu vermeiden, vom Tisch gewischt: Wie sehr hat Sie das persönlich getroffen?

Das hat mich gewaltig geärgert. Wir haben den Plan über Wochen hinweg ausgearbeitet und unsere Erfahrungen aus der ersten und zweiten Welle einfließen lassen. Ich kann verstehen, dass der Bund ein einheitliches Vorgehen will - aber es wurden Regelungen getroffen, die im schulischen Alltag nur ganz schwer umsetzbar und auch nicht mit der Realität in Einklang zu bringen sind. Unheimlich schade finde ich, dass der Bund keinerlei Hinweise von uns – die seit Monaten mit der Situation in den Kitas und Schulen leben – angenommen hat.

Könnten Sie dafür ein Beispiel nennen?

Das beste – oder eben schlechteste – Beispiel ist der Wechselunterricht an den Grundschulen, während unterhalb einer Inzidenz von 165 der Hort weiterhin unter Volllast läuft. Damit können Kinder, die vormittags nicht in die Schulen dürfen, später in den Hort gebracht werden. So ist ein Wirrwarr entstanden, das niemand mehr nachvollziehen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund unsere Einwände ernst nimmt.

Zur Person Christian Piwarz (45) ist gebürtiger Dresdner und Rechtsanwalt. Im Jahr 2006 kam der ehemalige Landesvorsitzende der Jungen Union als Nachrücker in den sächsischen Landtag. Von 2009 bis 2017 war Piwarz der erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Mit dem Regierungswechsel im Dezember 2017 holte ihn der neue Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ins Kabinett, in dem er seither für das Kultusressort zuständig ist. Piwarz hat drei Kinder, sein großes Hobby ist zudem American Football. Er ist Mitglied der Dresden Monarchs und seit 2005 ehrenamtlicher Präsident des American-Football-Verbandes Sachsen. Bis zur seiner Ministerberufung war Piwarz auch Pressesprecher des American-Football-Verbandes-Deutschland. Die Zulassung als Anwalt ruht momentan.

„Sorgen von Kindern und Jugendlichen haben keine Rolle gespielt“

Was quält die sächsischen Schulen momentan am meisten?

Es ist die Gesamtsituation: Wir kamen schon aus einer sehr langen Schließzeit, die schon im Dezember begonnen hatte - und im schlimmsten Fall droht nun, dass ein Großteil der Schülerinnen und Schüler bis zum 30. Juni die Schule nicht mehr von innen sieht. Damit ist im Prinzip alles, was wir uns für das restliche Schuljahr noch vorgenommen hatten, akut gefährdet. Sprich, wie unter anderem Lernrückstände aufgeholt werden können.

Müssen die Kinder und Jugendlichen dafür büßen, dass die Wirtschaft - bis auf einige Teilbereiche - unvermindert weiterarbeiten kann?

Die Lobby von Kindern und Jugendlichen wird nur äußerst unzureichend wahrgenommen. Schauen Sie sich nur mal die Diskussion im Bundestag an: In einigen Bereichen wurde der Regierungsentwurf für das Infektionsschutzgesetz gelockert – und der einzige Bereich, in dem es deutliche Verschärfungen gab, waren die Schulen. Ohne dass eine Exit-Strategie erkennbar wäre! Es ist schon beängstigend, dass die Sorgen der Kinder und Jugendlichen offenbar keine Rolle gespielt haben.

„Es hätten viel drastischere Regelungen getroffen werden müssen“

Was hätte eine annehmbare Lösung für Sie sein können?

Wenn man wirklich nur die Inzidenzzahlen als Maßstab gelten lassen will, hätten ganz andere, viel drastischere Regelungen für alle Lebensbereiche getroffen werden müssen. Diese Maßnahmen hätten dann für vielleicht drei bis vier Wochen alle getroffen. Aber der jetzige Beschuss ist nicht gut für unsere Gesellschaft. Mit der Kanzlerin waren wir uns bei Gesprächen im Spätsommer eigentlich einig: Schulen schließen zuletzt und öffnen zuerst. Davon ist heute keine Rede mehr - und das ist keine gute Entwicklung.

Sachsen ist wieder der bundesweite Hotspot. Die Daten für März zeigen, dass es auch verstärkt Corona-Infektionen an den Schulen gab. Ist es im Rückblick ein Fehler gewesen, die Schulen so früh wieder zu öffnen?

Man muss sich die Zahlen sehr genau anschauen. Natürlich nehmen Kinder und Jugendliche auch am Infektionsgeschehen teil. Durch die britische Corona-Mutation sind sie auch ähnlich wie Erwachsene betroffen. Und jetzt kommt ein Aber: Während der ersten und zweiten Welle sind Kinder und Jugendliche nur selten getestet worden – das ist heute ganz anders. Klinische Wissenschaftler bestätigen immer wieder, dass der Anstieg der Infektionszahlen an den Schulen auch auf das enorm verstärkte Testen zurückzuführen ist.

„Kinder nicht weiter als Treiber der Pandemie stigmatisieren“

Genügt das, um besorgte Eltern zu beruhigen?

Ich kann nur immer wieder sagen: Es gilt auch weiterhin, dass Schulen keineswegs die Treiber der Pandemie sind. Das belegen die Ergebnisse aufgrund unserer Testpflicht. Außerdem gibt es laut Experten weltweit nicht eine einzige Studie, die die Behauptung belegt, Schüler würden sich in Größenordnungen in der Schule infizieren und diese Infektionen dann in die Familien tragen. In der Woche nach den Osterferien hatten wir eine Positiv-Rate an den Schulen von 0,18 und danach von 0,10 Prozent. Im Hotspot Vogtland waren es nach meiner Kenntnis 0,8 bis 1 Prozent der Bevölkerung. Deshalb kann man die Schulen und damit die Kinder nicht weiter als Treiber der Pandemie stigmatisieren. Doch dies wird in Berlin nicht wahrgenommen.

Wie sicher können die Selbsttests an Schulen überhaupt sein, wenn Kinder und Jugendliche gefälschte Bescheinigungen mitbringen können?

Erstens: Natürlich hat jeder Selbsttest eine gewisse Unsicherheit. Das Zweite ist: Wenn wir merken, dass es flächendeckend zu einem Missbrauch kommt, werden wir die bisherige Praxis ändern. Doch diese Hinweise gibt es momentan nicht. Der Anteil der Selbstatteste liegt bei etwa fünf Prozent – damit absolviert der übergroße Teil der Schülerinnen und Schüler die Selbsttests in den Schulen.

„Wir müssen leider mit den Bundesvorgaben leben“

Weshalb müssen die Kinder trotz dieser Testpflicht auch Masken im Unterricht tragen?

Die Experten sagen: Der Unterricht ist nur mit einer Kombination aus vielen Sicherheitsvorkehrungen möglich. Dazu gehören die Selbsttests – und eben auch die Maskenpflicht und die entsprechenden Abstände. Nur so können wir einen einigermaßen sicheren Betrieb von Kitas und Schulen gewährleisten.

Sehen Sie noch Bewegung, um die Schulen bis 30. Juni öffnen zu können - oder haben sie das Jahr schon abgehakt?

Man soll die Hoffnung nie aufgeben – aber realistisch scheint mir das nicht. Wir müssen jetzt leider mit den Bundesvorgaben leben. Dabei ist das Wichtigste, dass wir von den hohen Infektionszahlen herunterkommen. Letztlich ist das auch ein Appell an die Wirtschaft: Tragen Sie in Ihren Unternehmen mit dem Einhalten der Schutzmaßnahmen dafür Sorge, dass Kinder und Jugendliche endlich wieder einen einigermaßen geregelten Unterricht haben können.

„Wir sind dabei, die Lehrpläne zu kürzen“

Das heißt aber auch, dass Sie das Schuljahr eigentlich schon abgeschrieben haben?

Es ist zweifellos ein Schuljahr, das mit normalen Maßstäben nicht mehr zu beherrschen ist. Deshalb haben wir bereits einheitliche Maßstäbe festgelegt, was überhaupt noch möglich sein könnte. Wir sind dabei, die Lehrpläne zu kürzen und, soweit es geht, die individuellen Rückstände zu ermitteln. Natürlich hoffe ich, dass bis Ende Juni noch in einigen Landkreisen Schulen öffnen können, sofern die Inzidenzen sinken. Aber realistisch dürfte es wohl erst in den letzten drei Schulwochen, also bis Mitte Juli, einigermaßen regulären Unterricht geben.

An welchen konkreten Stellen soll in den Lehrplänen gestrichen werden?

Es wird überall reduziert werden - über alle Klassenstufen und Fächer hinweg. Man muss sich das so vorstellen. Für das laufende Schuljahr bekommen die Lehrkräfte Hinweise zur Umsetzung der Lehrpläne. Was ist wichtig, auf was kann man verzichten. Am Ende kann es sein, dass von fünf Lernbereichen drei wegfallen. Damit schaffen wir eine gemeinsame Ausgangsbasis für das nächste Schuljahr. Dort gehen wir auch inhaltlich in die Lehrpläne. Wir schauen uns die Lernbereiche genau an und legen fest, wie vertieft diese behandelt werden müssen oder ob gar Teile davon wegfallen können. Das schafft Luft, um Versäumtes nachholen zu können.

„Für Abschlussklassen wird es wieder Sonderregelungen geben“

Wie soll das machbar sein - sind die Lehrpläne nicht schon jetzt gut gefüllt?

Die Möglichkeit, den Stoff nachzuholen, besteht: Von 39 Unterrichtswochen dieses Schuljahres sind 25 mit Lernstoff verplant – und damit steht etwa ein Drittel zur freien Verfügung. Außerdem wird es auch im kommenden Schuljahr wieder Sonderregelungen für Abschlussklassen geben, die sich an diesem Jahr orientieren werden. Es werden Schwerpunkte benannt, die nicht prüfungsrelevant werden, und es wird ebenfalls eine spezielle Vorbereitung geben.

Kommen wir zum Problembereich Digitalisierung. Sie haben Standards für den Distanzunterricht festgelegt. Wie würden Sie die heutigen Anforderungen an Lehrer beschreiben?

Lehrerinnen und Lehrer sind laut ihrer Ausbildung zunächst einmal darauf ausgerichtet, in Präsenz zu unterrichten. Doch die Pädagogen sind auch in Zeiten des Distanzunterrichts dazu verpflichtet, den Lernstoff zu vermitteln und für die Schülerinnen und Schüler da zu sein. Und hier entsteht häufig die Diskrepanz: Zwischen den vielen Lehrerinnen und Lehrern, die sich aufopfern – und den wenigen, die auf Anweisungen aus dem Kultusministerium warten und sich nicht verpflichtet fühlen, Online-Unterricht anzubieten.

„Der Online-Unterricht ist für viele Lehrerinnen und Lehrer Neuland“

Weshalb ist das aber so schwierig?

Als Kultusminister darf ich mich nicht in den Unterricht einmischen. Das halte ich auch nicht für notwendig. Denn, ganz ehrlich: Bei Lehrerinnen und Lehrern haben wir es mit Akademikern zu tun, die in der Lage sein sollten, diese Situation in einer geeigneten Form zu adaptieren. Dafür gibt es keine allgemein gültige Formel. Ich muss darauf vertrauen können, dass sich Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem pädagogischen Know-how der veränderten Situation anpassen. Das haben wir auch in dem Erwartungshorizont, in dem Standards formuliert sind, ganz klar gesagt.

Weshalb gibt es dennoch die teilweise enormen Probleme?

Der Online-Unterricht ist für viele Lehrerinnen und Lehrer Neuland, eine Herausforderung. Deshalb haben wir als Kultusministerium Mindestanforderung festgelegt: Wo es geht, soll online unterrichtet werden – und sie müssen für ihre Schülerinnen und Schüler ansprechbar sein, auf welchem Weg auch immer. Es muss aber auch klar benannt werden, wo was nicht läuft. Darauf werden wir jetzt noch stärker achten – und wenn es nicht läuft auch durch die Schulaufsicht eingreifen.

„Logistisch lässt sich eine komplette Wiederholung nicht machen“

Es gibt immer wieder Forderungen, das Schuljahr ganz zu wiederholen.

Aus zwei Gründen geht das nicht. Einerseits hatten wir - bei allen Schwierigkeiten - dieses Schuljahr doch einen Lernfortschritt und die Kinder haben die Situation auch gemeinsam erlebt. Unser Ansatz ist deshalb, die Rückstände in der Gemeinschaft aufzuarbeiten. Nur wenn sich andeutet, dass Schüler das nächste Jahr nicht schaffen werden, gibt es auch weiterhin die Möglichkeit zu wiederholen. Das zweite Argument ist: Logistisch lässt sich eine komplette Wiederholung nicht machen. Wir würden auf einen Schlag 30.000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler erhalten – dafür fehlen uns nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Schulen. Es ist jetzt einfach unsere Pflicht und Schuldigkeit, die Rückstände bis spätestens zu den Abschlüssen für alle aufzuholen.

Nach welchen Maßstäben kann jetzt überhaupt benotet werden?

Die Benotung ist immer individuell und die Lehrer entscheiden, wo das überhaupt möglich ist - und wo nicht. Dazu gehört auch, dass Leistungen aus der häuslichen Lernzeit benotet werden können. Letztlich kommt es auf den Pädagogen an, zu erkennen: Unter welchen Umständen wurden Leistungen erbracht? Jemand, der keine Unterstützung zu Hause hatte, sich aber trotzdem hingesetzt und vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht hat, kann durchaus positive Bewertungen erhalten.

„Es sollte jetzt keine Notenrallye um jeden Preis geben“

Wie sollen aber die ausstehenden Zensuren erreicht werden?

Generell soll es in jetzt keine Notenrallye um jeden Preis geben. Wo keine Bewertung möglich war, kann auch einfach mal nur „teilgenommen„ auf dem Zeugnis stehen. Ich sage: Geschwindigkeit bei der Benotung herausnehmen - und stattdessen die Schülerinnen und Schüler sehen und wertschätzen. Darunter verstehe ich übrigens auch eine gewisse Ankommenssituation nach der langen Zeit ohne Präsenzunterricht. Und nicht etwa: Willkommen zurück, übermorgen schreiben wir Deutsch, in zwei Tagen Mathe, dann Geographie. Das geht so nicht.

Wie wichtig sind die Zeugnisse in diesem Jahr überhaupt noch?

Noten sind sinnvoll, um Schüler einzuschätzen. In der schwierigen Zeit jetzt sind sie aber nicht das Nonplusultra. Die entscheidende Frage ist vielmehr: Kann die Schülerin oder der Schüler die Anforderungen des kommenden Schuljahres bestehen? Und wer eine Klassenarbeit komplett versemmelt hat, der sollte noch einmal eine Möglichkeit zur Verbesserung bekommen. Noten sind aktuell aber nur begrenzt aussagefähig.

