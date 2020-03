Sachsens Krankenhäuser verlegen weniger schwere Fälle

Leipzig

Sachsens Kliniken rüsten sich für den Ansturm von Corona-Patienten. Wie der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen ( KGS), Stephan Helm, am Mittwochnachmittag sagte, sei die intensiv-medizinische Bettenkapazität bereits von 1200 auf 1500 hochgefahren worden. In den kommenden Tagen sollen es sogar 2000 werden. Das bedeute aber, dass weniger schwere Fälle in Orthopädische Kliniken und Reha-Einrichtungen verlegt werden müssten, erläuterte Helm. Wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen sind, könne dies aber innerhalb der nächsten zehn Tage geschehen.

Helm wies daraufhin, dass im Bereich Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel mittlerweile „nicht unerhebliche Engpässe“ entstanden seien. Ein weiteres Problem für die Krankenhäuser sei der Schutz ihres Personals vor der Krankheit, um nicht ganze Stationen stilllegen zu müssen. „Da möchte ich auch an die Bevölkerung appellieren, dass wir in Ruhe unserem Geschäft nachgehen können“, sagte Helm. Es sei wenig begreiflich, wenn Patienten versuchten, die Einrichtung zu entern, um ihre Angehörigen zu sehen. Es bedürfe eines Grundvertrauens, dass die Erkrankten in jedem Fall gut versorgt würden. Professor Christoph Josten, Geschäftsführender Direktor des Leipziger Uniklinikums, kann das bestätigen: „Die Menschen kommen mit ihren Ängsten zu uns. Wir sind momentan die einzige valide Anlaufstelle für diese Ängste.“

Schulverordnung soll ausgedehnt werden

Was die personelle Situation anbelange, so sei er vorsichtig optimistisch, sagte Helm. Es gehe darum, verfügbares Personal zu halten, zu mobilisieren oder neues zu gewinnen – Ruheständler, Schüler oder auch Studenten. Allerdings müsse die bestehende Verordnung zur Nutzung von Schulen oder Kitas ausgedehnt werden. Auf Fälle, in denen nur ein Elternteil im Krankenhaus arbeite. Bisher kommt eine Kinderbetreuung nur infrage, wenn beide Eltern in system-relevanten Berufen arbeiten. Josten sagte, man habe Krankenschwestern, die nicht zu den Besserverdienern gehörten und dann zuhause blieben, weil der Mann selbstständig sei. „Wir möchten dringend darum bitten, dass diese Regelung schon greift, wenn nur ein Elternteil im medizinischen Bereich tätig ist.“

Limitierung bei den schnellen Tests

Zu den vorhandenen Testverfahren und Laborkapazitäten sagte der Professor, diese Frage beschäftige ihn seit Tagen. „Wir müssen definieren, wer den Anspruch auf einen Test hat.“ Zunächst müssten Mitarbeiter, die Kontakt mit Verdachtsfällen hatten, oder solche Patienten getestet werden, die in Reha-Heime verlegt würden. Das Uniklinikum könne ohne Probleme 1000 Tests am Tag durchführen, derzeit sind es 200. Das Klinikum St. Georg sei in einigen Tagen zu 1800 bis 2000 Tests in der Lage.

Eine Limitierung sei bei schnellen Tests gegeben und bei den Teströhrchen, mit denen die Abstriche durchgeführt werden. „Wir arbeiten aber – übergreifend für die Stadt Leipzig – an Alternativen, damit wir diese Testverfahren machen können“, versprach Josten. Notwendig sei in jedem Fall, den Zuspruch aus der Bevölkerung auf das medizinisch verträgliche Maß zu reduzieren.

Schutzschirm für Krankenhäuser

Helm sprach sich für einen wirtschaftlichen Schutzschirm für die Krankenhäuser aus. Ausfälle von Behandlungen, nichtabrechenbare Leistungen, Mehrkosten durch zusätzliche Kapazitäten und zusätzliches Personal müssten aufgefangen werden. „Wir haben ein Interesse daran, dass all das ein hohes Maß an Rechtssicherheit erfährt.“ Zudem müsse die Phase des Erlösausfalls kompensiert werden. Zumindest hätten die Krankenkassen hier ein Entgegenkommen signalisiert. Der Deutsche Bundestag will sich Anfang kommender Woche mit dem Thema befassen.

Der Geschäftsführer des Elblandklinikums Meißen, Frank Ohi, verwies auf zahlreiche bürokratische Hindernisse. So könnten Studenten beispielsweise nicht mehr als 430 Euro verdienen, weil ihnen sonst das Bafög gestrichen werde. Das hauseigene MVZ dürfe aus der Apotheke des Klinikums keine Desinfektionsmittel erhalten, sondern müsse sich auf dem freien Markt umtun. Man werde dies aber umgehen, kündigte er an.

Auch die Krankenhausgesellschaft Sachsen fordert, für die Zeit der Coronakrise die aufwändigen Dokumentationspflichten im Krankenhaus auszusetzen und die Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen einzustellen. Darüber hinaus seien flexiblere Möglichkeiten der Arbeitszeitregelungen dringend erforderlich.

Von Roland Herold