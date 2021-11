Dresden

Seit Montag gelten in Sachsen strengere 2G-Regeln in Teilen des Freizeitbereichs – doch es zeichnen sich bereits weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen ab. Ab der kommenden Woche drohen Kontaktbeschränkungen und Zutrittsverbote unter anderem für körpernahe Dienstleistungen. Diese Einschnitte sieht die aktuelle Schutzverordnung für die Überlastungsstufe vor.

Überlastungsstufe könnte in den nächsten Tagen erreicht werden

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die sächsischen Krankenhäuser schon in dieser Woche an ihre Grenzen stoßen werden. Am Montag waren 1061 Betten auf Normalstationen mit Covid-19-Patienten belegt, das sind fast 300 mehr als vor einer Woche. Auf Intensivstationen wurden 268 schwerkranke Covid-19-Patienten (+70) behandelt. Um Patienten und Personal zu schützen, haben das Uniklinikum Dresden und das Klinikum Chemnitz ein Besuchsverbot erlassen. Auch in Leipzig gibt es entsprechende Pläne.

Die Überlastungsstufe ist erreicht, wenn Corona-Fälle mindestens 1300 Normal- oder 420 Intensivbetten belegen. Sollte diese Schwelle drei Tage in Folge überschritten werden, treten die Verschärfungen ab dem übernächsten Tag in Kraft. Das könnte laut Sozialministerium bereits am 15. oder 16. November der Fall sein.

Kontakte von Ungeimpften sollen stark beschnitten werden

Dann werden die Kontakte von Ungeimpften – sowohl im öffentlichen wie im privaten Raum – entscheidend eingeschränkt: Treffen sind nur noch von einem Hausstand mit einer weiteren Person gestattet. Dabei werden Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres wie auch Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt.

Darüber hinaus wird bei der Überlastungsstufe die 2G-Pflicht unter anderem auf Friseure, Fußpflege und Kosmetik, Sport im Innenbereich, touristische Bus- und Bahnfahrten, Hallenbäder und Saunen, Spielhallen sowie Prostitution ausgedehnt. Außerdem ist weiterhin eine Kontakterfassung vorgeschrieben. Aktuell gilt die 2G-Regel seit Montag für Innengastronomie, Kultureinrichtungen, Bars, Clubs, Diskotheken und Großveranstaltungen.

Kretschmer warnt: Letzte Ausfahrt vor Lockdown

Angesichts der neuen Höchstwerte der Corona-Infektionen hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dringend ein konsequentes Einhalten der Maßnahmen gefordert. Die vierte Welle sei „nur durch radikale Kontaktreduzierung“ zu brechen, sagte Kretschmer – Abstand sei jetzt „das Gebot der Stunde.“

Die seit Montag verschärften Regelungen bezeichnete der Regierungschef als „letzte Ausfahrt vor einem Lockdown“. Auch Staatssekretärin Dagmar Neukirch (SPD) hatte zuletzt an die Bevölkerung appelliert, die Maßnahmen gegen die Pandemie einzuhalten: Ansonsten müssen irgendwann „der Notstand verhängt“ werden.

Sächsische Schweiz mit bundesweit höchster Inzidenz

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat mit 924,3 bundesweit die höchste Inzidenz. Innerhalb der vergangenen Woche haben sich 2262 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert – bei rund 240.000 Einwohnern. Dennoch will Landrat Michael Geisler (CDU) will einen Lockdown mit allen Mitteln verhindern und stattdessen verstärkt Schnelltests anbieten. Außerdem sollen in Innenräumen FFP2-Masken getragen werden. „Wir wollen erreichen, dass die Krankenhäuser und Rettungsdienste nicht überlastet werden“, hofft Geisler.

Sachsen dringt auf Ministerpräsidentenkonferenz

Offen ist noch, wie es auf Bundesebene weitergeht: Trotz der angespannten Lage gibt es weiterhin keinen Termin für einen Abstimmungsrunde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder. Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Bayern dringen seit Tagen auf ein solches Treffen, andere sehen dagegen keine Notwendigkeit. Brandenburg und Berlin arbeiten unterdessen an ähnlichen Regelungen wie Sachsen und wollen ebenfalls eine 2G-Pflicht einführen.

Am Donnerstag soll zunächst die erste Lesung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag erfolgen – davon wird die Rechtslage ab 25. November abhängig sein. Zudem berät der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegenwärtig mit den Parteien der voraussichtlichen Ampel-Koalition über die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Bürgertests.

Von Andreas Debski