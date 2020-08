Leipzig

Kleinkinder in Sachsen werden viel zu selten einem Zahnarzt vorgestellt. Das ist eine Erkenntnis aus dem aktuellen Report der Barmer Krankenkasse, die ihren Versicherten auf den Zahn gefühlt hat. Über die Hälfte der Kinder zwischen zweieinhalb und sechs Jahren sieht überhaupt keine Zahnarzt-Praxis von innen. „Das hat uns schon erschrocken“, sagt Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl.

Zwar liege der Freistaat noch über dem Bundesschnitt von etwa 35 Prozent. „Aber Sachsen ist damit lediglich der Einäugige unter den Blinden“, resümiert Magerl. Die Gründe dafür sind vielfältig. „Eltern warten oft zu lange, bevor sie mit ihrem Kind zum ersten Mal zum Zahnarzt gehen“, so der Landeschef.

Zu hoffen, dass sich das Problem mit dem Verlust der Milchzähne von allein lösen werde, sei allerdings ein weit verbreiteter Irrglaube. So könnten Milchzahnkaries oder ungünstige Zahnstände lebenslange Folgen haben und sich auf nachwachsende Zähne auswirken. Als Maxime gelte daher: Erster Zahn – erster Zahnarztbesuch. Kleinere Schäden (Fissuren) könnten rasch dauerhaft versiegelt werden.

Deutliche regionale Unterschiede

Deutlich besser sieht es dann bei den Sechs- bis Zwölfjährigen aus. Hier gehen immerhin 70 Prozent der Kinder zu Kontrolluntersuchungen (Bundesdurchschnitt: 65 Prozent).

Allerdings müssten diese Zahlen aus dem Jahr 2018 durchaus differenziert betrachtet werden, meint Magerl. Weil beispielsweise auch regionale Unterschiede eine überraschend deutliche Rolle spielten. Während nämlich im Landkreis Bautzen beispielsweise fast jedes zweite Kita-Kind zur Früherkennung beim Zahnarzt vorgestellt wurde, war es beim Schlusslicht Chemnitz lediglich jedes dritte. Ähnliche Werte bei den Grundschülern: Bautzen top (rund 40 Prozent) und Leipzig (rund 31 Prozent) flop.

Klares soziales Gefälle

Und noch etwas sagen die Zahlen: Ein Zehntel der unter 18-Jährigen verursacht 85 Prozent aller Therapiekosten. 2010 waren es lediglich 79 Prozent. Dabei gebe es einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Therapiebedarf und geringeren Einkommen der Eltern. Laut Analyse gehören Kinder aus sozial schwachen Familien demnach auch zur Haupt-Risikogruppe, die wiederum in stärkerem Maße Therapieleistungen beanspruche.

Iris Hussock, niedergelassene Kieferorthopädin aus Riesa, warnt jedoch vor Pauschalisierungen. So kämen in ihre Praxis Kinder mit Zahnproblemen auch aus Arztfamilien, während eine allein erziehende Mutter ihr letztes Geld darauf verwende, dem Kind eine elektrische Zahnbürste zu kaufen.

Zugangsschwelle zum Teil zu hoch

Für Hussock ist die Zugangsschwelle zum Zahnarzt für manche Eltern einfach zu hoch. „Wir stehen vor der Frage, wie wir vor allem die Erziehungsberechtigten erreichen, die mit ihren Kindern den Weg in die zahnärztliche Praxis nicht schaffen.“ Denn ein Zahn könne innerhalb weniger Wochen durch Karies komplett zerstört werden.

Zur Prophylaxe auch bei Kleinkindern empfiehlt sie Fluoride. Diese könnten entweder in Tabletten- beziehungsweise Tropfenform oder über eine fluoridierte Zahncreme aufgenommen werden, ohne dass zulässige Mengen überschritten würden.

Zahnärzte gehen an Schulen

Ein probates Mittel, um Familien stärker an die Zahnvorsorge für ihre Kinder zu erinnern, ist der blaue Zahnvorsorgepass der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (LAGZ). Geschäftsführerin Birte Eckardt verweist auch auf die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe. So waren im vergangenen Schuljahr Patenschaftszahnärzte und Zahnärzte des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes in rund 13 000 Unterrichtsstunden im Einsatz. „Dieses Präventionskonzept setzt bereits sehr früh an“, sagt Eckardt.

Sie appelliert aber auch an die Kindertageseinrichtungen. „Viele Erzieherinnen glauben, Zahnpflege gehöre allein ins Elternhaus.“ Das sei jedoch selbst angesichts einer angespannten Personalsituation ein Irrglaube. Den Preis dafür müssten am Ende die Kinder bezahlen.

