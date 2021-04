Sachsens Kassenarztchef über Vakzinknappheit und Impfgegner im Berufstand

Dresden

Seit Anfang April können in Sachsen auch Hausärzte gegen das Corona-Virus impfen. 167.000 Menschen haben sich im Freistaat laut Robert-Koch-Institut seither bei den Medizinerinnen und Medizinern ihres Vertrauens immunisieren lassen. Es könnten allerdings noch mehr sein, nicht alle Kapazitäten werden bereits ausgeschöpft. Schätzungen zufolge nimmt bisher nur etwas mehr als die Hälfte der gut 3000 Hausarztpraxen im Freistaat überhaupt an den Impfungen teil. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) appellierte deshalb am Dienstag an den Berufsstand, sich mehr zu engagieren. Dieser sieht allerdings andere Probleme als mangelndes Engagement.

So fehle es laut des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), Klaus Heckemann, weiterhin vor allem an Corona-Impfstoff in den Praxen. Viele seiner Mediziner-Kollegen erhielten trotz allmählicher Steigerung noch längst nicht die Mengen, die sie eigentlich über Apotheken und Großhandel anforderten. „Solange die Bestellungen weiterhin quotiert werden, ist das doch ein Beleg dafür, dass die Ärzte viel mehr impfen würden, wenn sie denn nur mehr Impfstoff bekämen“, sagt er. Erst wenn ausreichend Vakzine überall vorhanden seien, wäre es auch sinnvoll, Fachärzte an den Impfungen in Sachsen zu beteiligen.

Heckmann erneuerte dabei auch seine Kritik an der Bundesregierung: „Der Grundfehler bleibt, dass zu wenig Impfstoff bestellt wurde.“ Die notwendigen finanziellen Ressourcen für Reservierungen bei allen Kandidaten wären im vergangenen Jahr auch vorhanden gewesen, wenn viele Kliniken in Deutschland nicht „unsinnigerweise“ hätten heruntergefahren werden müssen, findet er und behauptet: „Wir haben damals neun Milliarden Euro für nichts ausgegeben.“

Hausärzte verzichten künftig auf Astrazeneca

Abgesehen vom fehlenden Impfstoff verlangsamten aber auch die Vorbehalte gegenüber dem Vakzin von Astrazeneca in großen Teilen der Bevölkerung den Fortschritt. „Wir Ärzte werden deshalb jetzt weniger davon bestellen – zumal man ja auch deutlich davon abraten muss, Astrazeneca bei unter 40-Jährigen überhaupt zu verimpfen“, sagte Heckemann. Bei Jüngeren richte die Immunisierung mit dem Produkt des britischen-schwedischen Herstellers mehr Schaden als Nutzen an, so der Dresdner Mediziner weiter. Er könne zwar nicht für seine Berufskollegen sprechen, will in seiner Praxis künftig aber dennoch zumindest Menschen über 40 Jahren mit Astrazeneca immunisieren. „Wer anruft, erhält für nächste Woche einen Termin“, versprach er.

Insgesamt seien die Impfungen selbst auch nur ein Teil der Misere. „Das Hauptproblem ist die ganze Logistik und wesentlich dabei das Aushalten des Telefonterrors“, so der KVS-Chef weiter. In den Praxen klingelten seit Beginn der Corona-Impfungen den ganzen Tag die Apparate, wollten Menschen Termine haben – oftmals obwohl sie laut Priorisierung noch gar nicht dafür berechtigt seien. „Und die Anrufer, die geimpft werden könnten, wollen dann alle kein Astrazeneca haben.“

Corona-Impfgegner auch unter Sachsens Ärzten

Bestätigen musste der sächsische Kassenarztchef allerdings auch Hinweise, dass einige seiner sächsischen Kollegen generell Vorbehalte gegenüber Corona-Impfungen zeigten. „Es gibt Ärzte, die sind per se Impfgegner. Die kommen aus der Naturheilkunde oder aus der Anthroposophie. Aber die meine ich gar nicht“, so Heckemann. Darüber hinaus gebe es auch in Sachsen Mediziner, „die zwar gegen Grippe impfen würden, aber nicht gegen Corona“. Den KVS-Chef ärgert das und er wünscht sich öffentlichen Druck auf diese Kollegen. „Niemand muss sich selbst impfen lassen. Aber wenn ich als Arzt nicht gegen Corona impfe, mache ich ja auch gegenüber den Patienten diese Impfung schlecht. Und das ist einfach übel“, so Heckemann weiter.

Von Matthias Puppe