Dresden

Sie sind Ministerin für Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung. Wie schwer war es für die Justizministerin, die Demokratie-Ministerin von den strengen Restriktionen der vergangenen Wochen zu überzeugen?

Anzeige

Gerade für eine bündnisgrüne Justizministerin waren das natürlich schmerzliche Entscheidungen, zur Bekämpfung der Pandemie Grundrechte einschränken zu müssen. Für mich war von Anfang klar: dies geht nur zeitlich begrenzt und in einem engen Rahmen. Außerdem braucht es eine regelmäßige Abwägung, ob die Einschränkungen überhaupt noch legitim und verhältnismäßig sind. Das betrifft nicht nur die Demonstrationsfreiheit, sondern zum Beispiel auch die Religionsausübung. Bei der Lockerung war Sachsen an diesen Stellen dann auch Vorreiter.

Weitere DNN+ Artikel

Ab 18. Mai darf auch wieder ohne Personenhöchstzahl demonstriert werden.

Schritt für Schritt haben wir die Einschränkungen der Demonstrationsfreiheit zurückgenommen. Ab 18. Mai fallen voraussichtlich auch die stärksten Einschränkungen weg – Voraussetzung bleibt die Einhaltung von Hygiene-Regeln.

Ordnungsbehörden müssen Demonstrationsrecht schützen

Gab es dazu Meinungsverschiedenheiten im Kabinett?

Hier gab es schon verschiedene Positionen, wie lange man solch schwere Grundrechtseingriffe hinnehmen kann. Letztendlich haben uns aber auch mehrere Urteile den Rücken gestärkt, nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht.

Wenn wieder Demonstrationen mit Mindestabstand und Mundschutz stattfinden dürfen – wie wollen Sie das überwachen?

Das ist die Aufgabe der Ordnungsbehörden. Sie müssen das Demonstrationsrecht schützen. Und wie ich das Versammlungsgeschehen der vergangenen Tage verfolgt habe, waren viele Menschen bei den angezeigten Demos vernünftig und haben in großer Eigenverantwortung die Hygiene-Regeln eingehalten.

Menschen, die demonstrieren, müssen sich an Regeln halten

Aber in Pirna beispielsweise ist das Geschehen zeitweise aus dem Ruder gelaufen.

In Pirna ging es um die Frage, ob eine Demonstration an einem Ort bleiben muss oder sich auch fortbewegen darf. Dafür haben wir uns als Grüne grundsätzlich stark gemacht. Fernab dessen erwarte ich aber, dass sich Menschen, die demonstrieren wollen, an die Regeln halten.

Die Demonstrationen gegen die Corona-Restriktionen reichen von AfD über Widerstand 2020 bis hin zu linken Gruppen. Wie beurteilen Sie dieses Geschehen?

Mir geht es als Justizministerin nicht darum, wer demonstriert, sondern darum, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Grundrecht ausüben können. Dennoch sollten sich Demonstranten, die ihre Rechte einfordern, natürlich immer fragen, mit wem sie da gerade auf die Straße gehen. Da fordern mitunter Leute Grundrechte ein, die sie an anderer Stelle gerne abschaffen würden.

Meiste Klagen hatten keinen Erfolg

Wie viele Klagen gab es gegen die Allgemeinverfügung und die Corona-Verordnungen?

Der aktuelle Stand sind 82 Eilanträge und 78 Klagen an allen sächsischen Verwaltungsgerichten. Davon wurden bisher 75 Eilanträge und zwölf Klagen abschließend bearbeitet. Der weitaus größte Teil hatte dabei keinen Erfolg.

Unter der Maßgabe, dass die häusliche Gewalt in Corona-Zeiten weiter steigt, haben Sie die Frauenhäuser weiter ausgebaut. Gibt es für die These überhaupt Belege?

Wir haben schnell reagiert, weil wir auch auf andere Staaten geblickt haben. Aus China, Italien, oder Spanien kamen sehr früh Meldungen über die Zunahme häuslicher Gewalt. Deshalb wurden die Kapazitäten ausgebaut, um schnell reagieren zu können. Gleichzeitig haben wir eine Plakat-Kampagne mit wichtigen Hilfe-Telefonnummern initiiert. Es hat sich gezeigt, dass dort viel mehr Frauen Hilfe suchen als das sonst schon der Fall ist. Jenseits der Gewalt gegen Frauen und auch Männer befürchten wir aus der aktuellen Situation heraus auch vermehrt Gewalt gegen Kinder. Die wird möglicherweise erst dann sichtbar, wenn die Kinder wieder in die Kitas und in die Schulen gehen können.

Kein Notbetrieb an Gerichten

Dann müsste die Zahl der Anzeigen in den kommenden Wochen steigen?

Das ist meine Sorge. Viele Frauen haben dann erst die Möglichkeit, ihre Flucht vorzubereiten und den Partner, der sie womöglich geschlagen hat, zu verlassen. Die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité beispielsweise meldet schon ein Anwachsen solcher Fälle.

Wie haben die sächsischen Gerichte in der Corona-Krise gearbeitet?

Ein Notbetrieb war glücklicherweise zu keiner Zeit erforderlich, allerdings waren viele Abläufe auf das infektionsschutzmäßig vertretbare Maß reduziert. Der Zugang zum Recht war aber zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Dies ist essentielle Grundlage eines Rechtsstaats in der Krise. Dass dieser Zugang immer bestand und weiter besteht, ist ein großes Verdienst der Kolleginnen und Kollegen in der sächsischen Justiz. Ihnen möchte ich für ihren Einsatz in den vergangenen Wochen ganz herzlich danken.

Bugwelle bei Rechtsverfahren

Was ist mit den Rechtsverfahren, die in der Corona-Krise vertagt wurden?

Natürlich haben wir eine Bugwelle, die wir jetzt abarbeiten müssen. Das ist mit Blick auf die ohnehin schon bestehenden Belastungen der Gerichte eine erhebliche zusätzliche Herausforderung.

Sachsen hat bei bestimmten Straftaten den Vollzug wegen der Corona-Krise verschoben. Wen betrifft das?

Das war eine Maßnahme, die im Gleichklang mit den anderen Bundesländern beschlossen wurde. Dabei ging es um die Ersatzfreiheitsstrafen, also Geldstrafen, die nicht bezahlt wurden. Außerdem ging es um Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren – ausgenommen Sexualstraftaten und schwere Straftaten.

Gefängnis-Belegung reduziert

Worauf beruhte diese Entscheidung?

Gefängnisse sind wie alle Gemeinschaftsunterkünfte besonders anfällig für Infektionsketten. Um rasch reagieren zu können, falls in einer JVA Coronafälle auftreten, müssen genügend Quarantäne-Haftplätze zur Verfügung stehen. Die sächsischen Gefängnisse sind zu normalen Zeiten in der Regel voll ausgelastet. Ein Gefängnis gilt dabei bei einer Belegung von rund 90 Prozent bereits als voll belegt. Durch die getroffenen Maßnahmen konnten wir die Belegung auf derzeit 74,2 Prozent reduzieren.

Müssen die verschobenen Strafen dann trotzdem komplett abgesessen werden oder gibt es einen Bonus?

Das nicht, aber wir wollen verhindern, dass die Menschen, die zu einer Geldstrafe verurteilt sind, noch einmal inhaftiert werden müssen. Sie sollen ihre Geldstrafe bezahlen oder abarbeiten. So können sie das begangene Unrecht besser wieder gutmachen als durch absitzen. Solche Fälle wollen wir gezielt angehen.

33 Videotelefonie-Plätze

Wie viele Corona-Infizierte gab es in sächsischen JVA bisher?

Es gab bisher zum Glück noch keinen infizierten Gefangenen.

Wie lange soll das Besuchsverbot anhalten?

Seit 23. März finden keine Besuche mehr statt. Das ist für die Gefangenen eine starke Belastung – insbesondere, wenn es darum geht, die eigenen Kinder zu sehen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir jetzt in allen zehn sächsischen Anstalten die Möglichkeit zur Videotelefonie geschaffen haben. Dafür stehen insgesamt 33 Plätze zur Verfügung. Wir stellen auch schon Überlegungen an, wie man wieder zu regulären Besuchen kommen kann.

Einen Termin wollen Sie nicht nennen?

Wir besprechen das aktuell mit den anderen Bundesländern und unseren Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleitern. Ziel ist es, schnellstmöglich Besuche unter Einhaltung von Hygieneregeln und Abständen wieder zu ermöglichen.

Klimawandel macht nicht vor Corona halt

Gesetzt: die Corona-Fälle steigen im Herbst wieder. Wird dann alles wieder wie beim ersten Mal?

Momentan fahren wir alle – ob in Europa, Deutschland oder Sachsen – auf Sicht. Wir beobachten die Entwicklung der Zahlen sehr genau und auch, in welchen Regionen viele oder wenige Infektionszahlen auftreten. Künftig sollten wir gerade bei den Grundrechtseingriffen nach dem lokalen Infektionsgeschehen differenzieren.

Welche Lehren ziehen Sie aus der Corona-Krise?

Schlecht bezahlte Jobs, in denen vor allem Frauen beschäftigt sind, zeigen sich gerade jetzt als systemrelevant. Es braucht eine Aufwertung dieser Jobs statt nur Beifall und Lippenbekenntnissen. Aktuell dürfen wir nicht vergessen, dass wir als Gesellschaft vor mehreren Herausforderungen stehen: Der Klimawandel macht ja keinesfalls wegen Corona halt, wie das trockenste Frühjahr seit Menschengedenken zeigt. Damit sich die Klimakrise nicht noch mehr verschärft, braucht es ein Umsteuern, gerade auch wenn es darum geht, die Wirtschaft nach Corona wieder fit zu machen.

Von Roland Herold