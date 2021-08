Sachsens Innenstädten laufen die Kunden davon

Dresden

Leere Büroräume, aufgegebene Läden, die gleichen Billigketten – die Innenstädte in Sachsen und anderen Bundesländern erfahren an den unterschiedlichsten Stellen gerade eine harte Belastungsprobe. Ursachen sind planerische Fehler der Vergangenheit, aber auch die Konkurrenz der Online-Angebote und nicht zuletzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die das Problem noch einmal augenfällig verschärft haben.

Bis zu einem Drittel weniger Einzelhandel

Die jüngste Bürgerumfrage der Stadt Leipzig ergab, dass zwischen November und Januar 70 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger seltener in der Innenstadt einkauften. Das Institut für Handelsforschung Köln (IFH) geht in den kommenden Jahren sogar von einer Verringerung der Betriebe im Einzelhandel um ein Fünftel bis über ein Drittel aus. Das bedeutet, dass sich mittel- und langfristig die Situation in den Innenstädten, Stadtteilzentren und Magistralen grundlegend verändern wird.

Deshalb schlagen die Bauminister der Länder Alarm. Seit der Nachkriegszeit seien die Innenstädte insbesondere in den Großstädten maßgeblich vom Einzelhandel und von Büroarbeitsplätzen geprägt, resümiert ein Bericht. Diese Konzentration habe in vielen dieser Innenstädte zu einer strukturellen Funktionsarmut geführt. „Die Filialisierung im Handel hat zudem einen Verlust von Individualität und eine Austauschbarkeit der Angebote bewirkt“, heißt es. Gleichzeitig seien kleine Läden aufgrund hoher Mieten nach und nach aus den zentralen Lagen verdrängt worden. Dienstleistungen, Gastronomie, Kultur und Fremdenverkehr litten besonders darunter.

Später Ladenschluss oft Fehlanzeige

Allerdings liegt das auch nicht nur an den Kundinnen und Kunden. Wer lange arbeitet, kann beispielsweise in der Leipziger Innenstadt immer weniger einkaufen. Nachdem vor der Pandemie einige Läden zu Öffnungszeiten bis 22 Uhr übergegangen waren, wurde das Rad jetzt nicht nur zurück, sondern sogar noch weiter gedreht. Nach 18 Uhr ein Buch kaufen? Das geht nur noch in den Filialen einer Kette.

Der verfrühte Ladenschluss sei oftmals Folge der Pandemie, sagt der Geschäftsführer des Handelsverbandes Westsachsen, Gunter Engelmann-Merkel. „Der Händler muss ja auch die Kosten für Personal aussteuern. Öffnungszeit kostet Geld.“ Dennoch plädiere er für längere Öffnungszeiten in der Innenstadt. Doch es sind mitunter auch die hohen Gebühren in den Parkhäusern, die Kunden aus dem Umkreis der Stadt abschrecken.

Bekleidungssortiment besonders bedroht

Dabei sitzt den Läden der Online-Handel, der seit Jahren wächst, im Nacken – besonders im Bekleidungssortiment. Gleichzeitig wandeln sich die Erwartungen der Kundinnen und Kunden an Erlebnisqualität, leichte Auffindbarkeit und Vergleichbarkeit von Angeboten. Dabei beißt sich die Katze in den Schwanz: Einerseits wird ein breites Warensortiments vor Ort gewünscht, andererseits aber aufgrund der Verfügbarkeit im Internet zunehmend weniger nachgefragt.

Überdies setzt der anhaltende Trend zum Homeoffice die zentralen Lagen als Bürostandorte unter Druck. Der Bericht prognostiziert deshalb eine stagnierende oder gar sinkende Nachfrage. Bei der Vermietung von Laden- und Büroflächen könnten dadurch mittelfristig die Mieten in den bislang teuren Innenstadtlagen sinken. Freiwerdende Flächen stünden dann für Einzelhandel und Gewerbe, für Wohnnutzung oder für die Rückgewinnung öffentlicher Räume zur Verfügung.

Innenstädte sollen wieder Wohnstandort werden

Der Bericht der Bauminister setzt auf eine integrierte Stadtentwicklung und fordert, die Mittel der Städtebauförderung deutlich aufzustocken. Innenstädte sollten zu Lebens- und Erlebnisräumen gestaltet werden. Das bedeute aber eben auch, dass sie wieder Wohnstandort werden und neue Ideen für den Einzelhandel entwickeln. Verwaltungs-, Kultur- und Bildungseinrichtungen, aber auch Co-Working-Spaces für Existenzgründer sollen den bisherigen Mix ergänzen. Bürgernahe Gestaltung der Straßen und Plätze und gute Baukultur seien weitere Schwerpunke.

Sachsen habe im Vergleich zu anderen Ländern mit 173 überwiegend kleinen und mittleren Städten eine besondere Siedlungsstruktur, erinnert Staatssekretär Frank Pfeil aus dem Regionalentwicklungsministerium. „Es sind die sogenannten B-Lagen in den Stadtteilen und die Kleinstadtzentren, die unserer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.“

250 Millionen Euro vom Bund

Der Bund nennt die Corona-Pandemie „einen Stresstest für Innenstädte und Ortszentren“. Er stellt darum 250 Millionen Euro für „zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ zur Verfügung. Generell aber – darin sind sich alle Akteure einig – sei ein Paradigmenwechsel überfällig. „Wir wollen Innenstädte künftig vielfältiger nutzen und verstehen sie nicht nur als Orte des Konsums“, bringt es Thüringens Ex-Bauminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) auf den Punkt.

Von Roland Herold