Hass, Gewalt und Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker haben ein beängstigendes Ausmaß angenommen, sagt Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) – und diese Verrohung sei während des aktuellen Bundestagswahlkampfes noch einmal gestiegen. Im LVZ-Interview spricht Wöller auch über die Corona-Proteste, den Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. sowie Fehler im Umgang mit Rechtsextremismus in Sachsen.

Die Gruppe um Lina E. ist der erste große, mutmaßlich linksextremistische Fall in Sachsen. Es gab in den vergangenen Jahren große Anstrengungen, auch anderen auf die Spur zu kommen – die im Prinzip erfolglos waren. Woran liegt das?

Das stimmt. Doch das Fehlen eines Beweises heißt nicht, dass es diese Beweise nicht doch gibt. Die linksextremistischen Gruppen gehen deutlich organisierter als Rechtsextremisten vor, was die Ermittlungen äußert schwierig macht. Allerdings machen auch diese Täter mal Fehler. Mit der Verdoppelung der Ermittler und der Soko Linx sind wir auf dem richtigen Weg, doch noch lange nicht dort angekommen, wo ich hin möchte: Extremismus soll keine Chance haben.

„Der Linksextremismus konnte sich über lange Jahre entwickeln und verfestigen“

Die gestiegenen Fallzahlen in diesem Bereich resultieren nichtsdestotrotz häufig aus Sachbeschädigungen, sprich durch Graffiti oder Plakate. Wird die Lage möglicherweise drastischer dargestellt als sie tatsächlich ist?

Leipzig ist Zentrum des Linksextremismus – und das nicht nur in Sachsen, sondern neben Hamburg und Berlin auch deutschlandweit. Der Linksextremismus konnte sich über lange Jahre entwickeln und verfestigen. Nun ist aber eine neue, gewalttätige Dimension erreicht, was sich unter anderem in dem Fall Lina E. widerspiegelt. Dass es überhaupt ein solches Verfahren gibt, verdeutlicht die Besorgnis erregende Entwicklung. Fest steht aber auch: Am Ende wird das Gericht entscheiden.

Ist die Soko Linx die richtige Antwort? Die Fallzahlen scheinen eine andere Sprache zu sprechen.

Die Soko Linx soll sich mit den schweren Verbrechen befassen – und diese nehmen zu. Würden sich die Ermittler nur mit den weniger schweren Straftaten wie Graffiti befassen, wären sie aufgrund der Masse überfordert. Doch eines muss ich klar sagen: Es gibt keine Unterscheidung nach gutem und schlechtem Extremismus. Nur weil es Neonazis sind, können sie nicht durch Linksextremisten gejagt und überfallen werden. Gewalt ist kein Mittel der Auseinandersetzung.

„Das Problem des Rechtsextremismus ist über viele Jahre verkannt worden“

Beim Thema Rechtsextremismus fällt auf, dass Sachsen immer wieder im Fokus steht. Dabei gibt es offensichtlich einen guten Nährboden. Geht der Freistaat ausreichend gegen Rechtsextremisten vor?

Rechtsextremismus ist zwar kein alleiniges sächsisches Problem, sondern ein ostdeutsches und gesamtdeutsches. Tatsache ist, dass in Sachsen die rechtsextremistischen Straftaten etwa doppelt so hoch sind wie im Bundesdurchschnitt. Zur Ehrlichkeit gehört: Das Problem des Rechtsextremismus ist über viele Jahre verkannt worden. Und das nicht nur, weil der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf den Sachsen eine Immunität dagegen bescheinigt hatte. Inzwischen hat sich aber einiges getan. Abgesehen von der Soko Rex, die ich wieder ins Leben gerufen habe, wird momentan auch das Personal beim Verfassungsschutz aufgestockt. Doch in erster Linie ist die Gesellschaft selbst gefragt.

Wie meinen Sie das – wird zu häufig weggeschaut?

Genau. Ich kann nur davor warnen, beispielsweise bei Corona-Protesten, für die ich durchaus Verständnis habe, Seite an Seite mit Reichskriegsflaggen oder verfassungsfeindlichen Symbolen zu laufen. Statt sich von den Rechtsextremisten abzuwenden, werden diese sogar noch bejubelt. Das zeigt: Rechtsextremisten werden zunehmend in der bürgerlichen Mitte anschlussfähig – das hat Corona auch möglich gemacht.

Zur Person Roland Wöller (51) ist gelernter Bankkaufmann und hat in Volkswirtschaftslehre promoviert. Der gebürtige Duisburger hat sich schon frühzeitig politisch engagiert: Mit 18 wurde er Mitglied der CDU, zwischen 1995 und 1999 war Wöller Landesvorsitzender der Jungen Union in Sachsen. Gemeinsam mit dem heutigen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) wurde er damals zu den „Jungen Wilden“ in der Sachsen-Union gezählt. Wöller ist seit Langem in der Landespolitik aktiv: als Landtagsabgeordneter (seit 1999), als Umwelt- und Landwirtschaftsminister (2007/2008) und als Kultusminister (2008 bis 2012). Von letzterem Amt trat Wöller zurück, weil er die Kürzungen im Bildungsbereich nicht mehr mittragen wollte. Seit Dezember 2017 ist der Volkswirt, der bis 2015 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden auch eine Professur innehatte, Innenminister in Sachsen. Wöller ist Oberstleutnant der Reserve. Der 51-Jährige ist evangelisch und mit Corinna Franke-Wöller verheiratet, er hat ein Kind und lebt in Freital. Seine Ehefrau war früher Landeschefin der SPD-Jugendorganisation, sie ist aktuell Direktkandidatin der CDU für den Bundestag.

Hat Sie diese Anschlussfähigkeit, wie Sie sagen, ernsthaft überrascht?

Dass es Unmut über Corona-Maßnahmen gibt, kann ich nachvollziehen, da sie große Einschränkungen der Grundrechte betreffen. Mich erstaunt, mit welcher Leichtfertigkeit und auch Leichtgläubigkeit selbst Rentner mit Rechtsextremisten protestieren und sympathisieren.

„Das Klima in unserer Gesellschaft ist in keinem guten Zustand“

Die Proteste und auch Angriffe auf Politiker – wie den Ministerpräsidenten oder Kabinettskollegen von Ihnen – haben gerade in diesem Sommer zugenommen. Halten Sie eine Einschränkung des Versammlungsrechts für notwendig?

Zunächst einmal: Diese Entwicklung sehe ich mit großen Sorgen. Doch Hass, Gewalt und Drohungen betreffen nicht nur uns Landespolitiker – das ist schon bei Kommunalpolitikern an der Tagesordnung. Und diese Verrohung hat während des aktuellen Bundestagswahlkampfes noch einmal zugenommen. Dabei sprechen wir nicht nur über verbale Entgleisungen, sondern auch über tätliche Angriffe. Es kann keine Lösung sein, dass die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen immer mehr verstärken muss. Auch ein verschärftes Versammlungsrecht wird uns nicht helfen. Das Klima in unserer Gesellschaft ist in keinem guten Zustand – und daran müssen wir ansetzen.

Woran machen Sie Ihre Aussage fest?

Ein Großteil der Bevölkerung reagiert stumpf, achselzuckend. Ihnen scheint alles egal zu sein. Doch wir brauchen mehr Menschen, die für ihre Meinung streiten – aber im demokratischen Rahmen. Deshalb müssen wir alle dieser zunehmenden Verrohung, die bis zur Gewalt reicht, entgegentreten.

„Wichtig ist , dass wir etwaige Extremisten frühzeitig erkennen“

Auch die Polizei ist von extremistischen Umtrieben nicht frei, wie ein Analyse aus Ihrem Haus kürzlich gezeigt hat. Können Sie ausschließen, dass es sich um mehr als Einzelfälle handelt?

Jeder Fall ist einer zu viel und muss konsequent bekämpft werden. Doch insgesamt sind es vergleichsweise wenig Fälle. Diese dürfen aber nicht dazu führen, dass gegen alle Polizisten ein Generalverdacht besteht. Wichtig ist zudem, dass wir etwaige Extremisten frühzeitig erkennen. So sieht die aktuelle Beamtenrechtsnovelle unter anderem auch Abfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz vor.

Lassen Sie uns über ein anderes Thema sprechen, das demnächst noch aktueller sein könnte als es heute schon ist: Asyl. Ihre Partei sagt immer wieder, dass sich 2015 nicht wiederholen darf. Bleiben Sie auch mit Blick auf die Situation in Afghanistan dabei?

Zunächst muss man sagen: Afghanistan ist kein Ruhmesblatt für die deutsche und auch europäische Außen- und Sicherheitspolitik. In Afghanistan gibt es momentan mehr als drei Millionen Binnenflüchtlinge. Die Menschen versuchen zudem, aus dem Land zu kommen – nach Europa und natürlich auch nach Deutschland. Wir sind bereit, unsere Ortskräfte, die den deutschen Einsatz mit ihren Familien unterstützt haben, aufzunehmen. Dabei handelt es sich um etwa 40.000 Menschen.

„Wir haben kaum Fortschritte bei der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik“

Was ist seit 2015 unternommen worden, damit sich eine solche Situation nicht wiederholen kann?

Wir haben kaum Fortschritte bei der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik gemacht. Jetzt müssen endlich zwei Dinge passieren: Die Außengrenzen müssen gesichert und auch die Solidarität innerhalb der EU muss stark verbessert werden. In Sachsen haben wir die Verfahrensdauer durch das Anker-Zentrum gemeinsam mit dem BAMF in Dresden auf gut einen Monat reduziert: Dann gibt es bereits eine Entscheidung über den Antrag auf Asyl. Außerdem hatte mich der sächsische Rechnungshof kritisiert, weil in Sachsen die Erstaufnahmeeinrichtungen weiterhin vorgehalten werden – dem habe ich widersprochen. Die Unterkünfte gibt es bis heute.

Von Hannah Suppa, Andreas Debski, Denise Peikert, Matthias Puppe