Dresden

Sachsen gehört zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Regionen Europas. Mehr als jeder Zehnte hat sich in den vergangenen Monaten im Freistaat mit dem Virus infiziert, mindestens 10.000 Menschen sind bereits an den Folgen gestorben. Nach den schlimmen Erfahrungen im vergangenen Herbst und Winter hofften viele, durch die Impfungen werde sich die Situation nicht noch einmal wiederholen. Doch die Impfkampagne der Landesregierung hatte nicht den gewünschten Erfolg. Seit Monaten hinkt Sachsen in allen Kategorien hinterher. Ein Blick zurück.

Am 27. Dezember 2020 schien noch vieles möglich. An diesem Tag konnte endlich auch im Freistaat die erste Impfung gegen das Virus durchgeführt werden – im Senioren-Pflegeheim Haus an der Linde in Lichtentanne (Landkreis Zwickau). Der Bedarf war enorm groß, gerade in Sachsen, wo besonders viele Seniorinnen und Senioren leben, deren Immunsysteme gegen das aggressive Virus wenig Chancen haben. Für viele kam die Hilfe dennoch zu spät, vor allem auch, weil zu Beginn nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stand.

Kein Impfstoff – fast nirgends

Durchhalteparolen aus dem Bundesgesundheitsministerium, es werden bald mehr Lieferungen erwartet, bestimmten die ersten Monate des Jahres 2021. Überlastete Impfhotlines und verzweifelte Versuche, einen der wenigen verfügbaren Termine in den 13. Impfzentren zu ergattern, ließen viele Menschen verzweifeln. Trotz Priorisierung, trotz großem Engagement bei Deutschem Rotem Kreuz und anderen Beteiligten. Es dauerte vier Monate, ehe die ersten zehn Prozent im Freistaat (400.000 Menschen) wenigstens ihre erste Impfdosis in Empfang genommen hatten.

Anfang April dann endlich mehr Impfstoff, mehr Termine und Hausärzte, die nun auch mit impfen durften und konnten. Täglich 100.000 und mehr durchgeführte Impfungen ließen die Quote auch im Freistaat allmählich ansteigen. Nach den Seniorinnen und Senioren durften sich bald auch andere Altersgruppen für Termine bewerben. Aufgrund der freien Wahl des Impfzentrums setzte ein regelrechter Impftourismus im Freistaat an – Leipzigerinnen und Leipziger ließen sich vielfach auch im Impfzentrum im Vogtland schützen, Dresdnerinnen und Dresdner fuhren derweil ins Erzgebirge. Egal, Hauptsache ein bestätigter Termin! Auch das hin und her beim Vakzin des britischen Herstellers Astrazeneca konnte da viele nicht abschrecken.

Die Impfwelle verebbt im Sommer

Bis Anfang Juli wurden so etwa zwei Millionen der insgesamt vier Millionen Sachsen mindestens einmal immunisiert. Dann setzte die Impfmüdigkeit im Freistaat ein. Die dritte Corona-Welle hatte ihren Schrecken verloren, auch die als besonders aggressiv geltende und inzwischen vorherrschende Delta-Mutation des Virus büßte mit den immer wärmer werdenden Tagen offensichtlich an Kraft ein. Reisen waren wieder möglich, Landkreise überboten sich mit Öffnungen und gekippten Schutzmaßnahmen. Corona – für viele schien dieses Thema nun Geschichte zu sein.

Warnungen vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der Herbst werde eine vierte Welle bringen und nur eine hohe Impfquote von 85 Prozent und mehr konnte verhindern, dass erneut viele Menschen betroffen sind, hatten keine Auswirkungen mehr auf die nun stagnierende Impfbereitschaft in Sachsen.

In den folgenden Monaten kamen kaum noch neue Impfentscheidungen dazu, blieben die Impfzentren zunehmend leer. Aus den im Frühjahr einmal täglich mehr als 100.000 durchgeführten Impfungen wurden nun wöchentlich bestenfalls noch 12.000. Zum Ende der Sommerferien durften sich Sachsens Schülerinnen und Schüler mit Blick auf das anstehende Schuljahr zwar auch noch schützen lassen und sorgten in den 130 Impfzentren noch einmal für Schlangen. Ende September ging allerdings auch die letzte permanente Option vom Netz. Zu wenig Kundschaft, zu teuer, hieß es als Begründung aus dem Dresdener Sozialministerium. Die sächsische Impfquote verharrt seither bei etwa 60 Prozent – während andere Bundesländer auf 80 und mehr zusteuern.

Warten auf den Booster – Warten im Regen

Es sollte sich rächen. Mit Beginn des Schuljahres stiegen erst die Infektionen unter den kaum geschützten Schülerinnen und Schülern, danach auch in Familien und letztlich sogar wieder unter den Seniorinnen und Senioren. Sogar in der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe sind in Sachsen viele noch ungeschützt. Auch das konsequente Ja zum Booster bei Impfkommission, vielen Hausärzten und in Ministerien brauchte im Freistaat lange – zu lange.

Die eigentlich nur als zusätzliche Option gedachten mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes werden seither regelrecht überrannt, kommen kaum noch hinterher. Im Novemberregen bilden sich überall im Freistaat Schlangen von Wartenden. Bis zu fünf Stunden braucht es Geduld, um eine der Impfauffrischungen zu ergattern. Die Impfquote selbst stagniert weiter bei 60 Prozent.

Von Matthias Puppe