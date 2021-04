Sachsens Impfkampagne beschleunigt sich – diese Woche 100.000 neue Dosen erwartet

Dresden

Sachsens Impfkampagne hat spürbar an Fahrt aufgenommen. Innerhalb der vergangenen drei Wochen verdoppelte sich die Zahl der geschützten Menschen im Freistaat, die mindestens eine Dosis erhalten haben. Laut Impfmonitor des Robert-Koch-Instituts (RKI) hatten bis zum Montag etwa 910.000 der insgesamt etwa vier Millionen Sächsinnen und Sachsen ihre erste Dosis erhalten, gut 340.000 sind bereits vollständig geschützt.

Die Gründe für den aktuellen Fortschritt gegenüber den eher zähen ersten drei Monaten der Impfkampagne sind vielseitig. Allen voran: Es wird inzwischen mehr Impfstoff nach Sachsen geliefert. Bis zum Ende des ersten Quartal hatte Sachsen eine Million Dosen der verschiedenen Vakzin-Hersteller erhalten – im Schnitt 70.000 pro Woche. Inzwischen liegen die wöchentlichen Liefermengen etwa 30 bis 40 Prozent darüber, wird es bis zum Juni voraussichtlich auch weitere Steigerungen geben. Zudem können seit Anfang April nun auch Hausärzte beim Verteilen der Impfstoffe helfen – 160.000 Erstimmunisierungen wurden bereits bei niedergelassenen Medizinern durchgeführt.

Kurskorrektur bei sächsischer Impfkampagne

Nicht zuletzt hat auch eine Kurskorrektur bei der sächsischen Impfkampagne zur Beschleunigung beigetragen: Anstatt wie zu Beginn jede zweite gelieferte Impfdosis für die Zweitimpfung zurückzulegen, wird inzwischen mit Blick auf die gesteigerten Zusagen aus Berlin auch in Sachsen ein Großteil der Lieferungen für Erstimpfungen benutzt. Beim Impfstoff von Biontec werden inzwischen beispielsweise nur noch 20 Prozent der gelieferten Dosen für Zweiimpfungen zurückgehalten. Nach der ersten Dosis besteht zwar noch kein voller Schutz gegen Corona, allerdings können so schneller mehr Menschen zumindest vor schweren Covid-19-Verläufen abgesichert werden. Die noch ausstehenden Zweitimpfungen werden dann vielfach aus den geplanten Chargen der künftigen Lieferungen durchgeführt.

Wer aktuell einen Impftermin in einem der 13 sächsischen Zentren sucht, muss sich dennoch etwas gedulden. Nachdem am vergangenen Mittwoch die dritte Priorisierungsgruppe bei der Impfvergabe eingreifen durfte, wurden innerhalb von wenigen Stunden 74.000 noch freie Termine gebucht. Bis zum 16. Mai sind deshalb in den Impfzentren vorerst praktisch alles möglichen Termine vergeben, gibt es im Portal des zuständigen Deutschen Roten Kreuzes nur vereinzelt noch Optionen – beispielsweise wenn bereits gebuchte Termine zurückgegeben werden.

Knapp 100.000 Dosen für diese Woche angekündigt

Für diese Woche hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) weitere Lieferungen nach Sachsen angekündigt: So sollen 70.200 Dosen des Herstellers Biontec und 24.000 Dosen von Moderna in Dresden zur Weiterverteilung eintreffen. Zudem sollen die ersten Chargen des Vektor-Impfstoffs von Johnson & Johnson zum Wochenstart in Sachsen ankommen, heißt es. Für die kommende Woche sind dann weitere 113.000 Dosen der mRNA-Vakzine (Biontec und Moderna) angekündigt, dazu auch 2400 neue Dosen von Astrazenca.

Wie DRK-Sprecher Kai Kranich erklärte, seien allerdings auch diese neuen Lieferungen bereits für die schon vereinbarten Termine bis 16. Mai verplant. "Es kann sein, dass da noch ein paar für neue Impfungen dabei sind, aber vorerst nicht mehr in Größenordnungen wie zuvor." Aktuell gebe es Überlegungen, die Kapazitäten der Impfzentren noch einmal zu erhöhen. Allerdings ist das auch abhängig davon, ob sich Bund und Länder auf einen Weiterbetrieb der regionalen Impfzentren einigen können.

Hausärzte erhalten Anfang Mai Nachschub

Sachsens Hausärzte werden sich laut Angaben aus Berlin in der ersten Mai-Woche (3. bis 9. Mai) mit Impfnachschub versehen können. Die Bundesregierung hat bundesweit drei Millionen Dosen zur Bestellung über Apotheken und Großhandel angekündigt – darunter 1,6 Millionen vom Hersteller Biontec, eine Million von Astrazeneca und etwa 400.000 vom bisher noch nicht in Sachsen eingesetzten Impfstoff von Johnson & Johnson. Die Maximalbestellmenge für jede einzelne Praxis betrage dabei 36 Fläschchen Biontec (für jeweils 216 Impfungen), 50 von Astrazeneca (250 Impfungen) und 15 von Johnson & Johnson (45 Impfungen).

Eine Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca ist für Menschen unter 60 Jahren aufgrund der notwendigen Risikoanalyse weiterhin nur in Praxen von Hausärzten möglichen. Zuletzten lehnten es allerdings viele niedergelassene Mediziener ab, diese Immunisierungen durchzuführen. Für Ältere sind dagegen auch Termine in Impfzentren buchbar.

Von Matthias Puppe