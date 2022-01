Dresden

Unmittelbar bevor die Landesregierung am Donnerstag Pläne bekanntgab, dass ab 15. Januar nun doch die Skisaison in Sachsen beginnen und Hotels mit 2G plus Gäste aufnehmen könnten, haben Hoteliers, Wirte und Touristiker Alarm geschlagen. Mit Sorge blicken sie vor allem auf die Winterferien. „Der Branche geht es nicht gut, und der Unmut wächst“, warnte Axel Hüpkes, Präsident des sächsischen Landesverbandes im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Dresden.

„Wir brauchen dringend eine Strategie, mit der wir auch in Zeiten, in denen geschlossen ist, überleben können.“ Und das gelte für die gesamte Breite der Gastronomie vom kleinen Gastwirt im Erzgebirge bis hin zum Kongressgeschäft der Messen. In sechs Wochen seien Winterferien in Sachsen. Deshalb müsse dringend Planungssicherheit her, um Reservierungen vornehmen und Stornierungen vermeiden können, sagt Hüpkes, der auch Direktor des nh-Hotels „Leipzig Messe“ ist.

„Auf dem Fichtelberg ist alles tot“

Je länger die Einschränkungen dauern, desto größer sind mittlerweile auch Verzweiflung und Existenzangst in der Branche. Jens Ellinger vom Elldus Ressort in Oberwiesenthal beispielsweise sagt, am Keilberg in Tschechien in unmittelbarer Nähe herrsche Hochbetrieb. Gastronomie und Hotellerie florierten, das Skigebiet sei geöffnet. „Auf deutscher Seite auf dem Fichtelberg hingegen ist alles tot.“ Und selbst wenn es Öffnungen gebe, müssten die Pisten langfristig vorbereitet werden. Das gehe nicht von heute auf morgen. „Wir brauchen Vorlauf.“ Mittlerweile wanderten die Touristinnen und Touristen nach Tschechien, Thüringen oder auch Bayern ab. „Es muss doch in Sachsen möglich sein, was in anderen Ländern möglich ist“, appelliert Ellinger eindringlich. „Wir haben hier doch kein sächsisches Virus.“

Diese Ansicht vertritt auch Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes. „Wenn Skifahren in Thüringen und Tschechien, Museumsbesuche in Magdeburg und Urlaubsaufenthalt an der Ostsee möglich sind – dann sollte dies auch in Sachsen mit den entsprechenden Sicherheits- und Hygieneauflagen funktionieren.“ Weder für Unternehmen noch für Gäste sei der Flickenteppich an unterschiedlichen Corona-Verordnungen in den einzelnen Bundesländern in irgendeiner Weise nachvollziehbar.

Forderung nach einem „atmenden System“

„Ja, es sind schwere Zeiten“, bestätigt Manfred Böhme, Direktor des Landestourismusverbandes (LTV). Insgesamt sieben Milliarden Umsatz sind der Branche in den vergangenen beiden Jahren nach eigenen Angaben verloren gegangen – höhere Einbrüche als in anderen Bundesländern. Man erwarte deshalb Gleichbehandlung in Deutschland. Ein flexibles und „atmendes System“ mit Öffnungsklauseln per 3G, 2G oder auch 2Gplus müsse her, um den Unternehmen das Überleben zu sichern. Der Politik wirft Böhme mangelnde Wertschätzung der Branche und ihrer 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor.

Für André Donath, der das Turm-Brauhaus und den Brauclub in Chemnitz betreibt, sind Corona-Auflagen wie die Schließzeit 20 Uhr nur schwer nachvollziehbar. „Wir werden wie Säue durchs Dorf getrieben“, formuliert er drastisch. Dabei blieben ihm und seinen 31 Mitarbeitern, rund 30 Teilzeitkräften und acht Lehrlingen letztendlich nur eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Öffne er, sei es am Ende ein Minusgeschäft. Schließe er aber, verlöre er weiter Mitarbeiter. In der derzeitigen Situation gebe es keinerlei Aussicht auf Ersatz. Pro Monat gingen somit rund 400.000 Euro Umsatz verloren. Und obendrein werde der Eindruck erweckt, dass die Gastronomie schuld an der Ausbreitung der Pandemie habe.

Von Roland Herold