Dresden

Heißt die nächste Bundeskanzlerin Annalena Baerbock (40)? Zumindest wird die erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Grünen so heißen. Am Montag verkündete die Partei in Berlin ihre Entscheidung – und stahl damit der zerrissenen Union für Stunden die Show. Dass die studierte Politikwissenschaftlerin und Völkerrechtlerin von einem Grünen-Bundesparteitag Mitte Juni bestätigt wird, scheint nur noch Formsache. 

Rückenwind aus Sachsen

Aus Sachsen dürfte jedenfalls starker Rückenwind kommen. Vor dem Landesparteitag am Wochenende in Leipzig sprach Landesvorstandssprecherin Christin Furtenbacher von einer „wegweisenden Woche“. Man habe mit Baerbock und Robert Habeck ein hervorragendes Spitzenduo.

Ziel sei es nun, auf Bundesebene Verantwortung zu übernehmen. „Unser Ziel ist dabei klar das Kanzler*innenamt - mit Annalena Baerbock“, so Furtenbacher. Mit der frühen Entscheidung zur K-Frage würden Entscheidungen nicht auf die lange Bank geschoben. Dies werde sich bei der Bundestagswahl auszahlen.

Landesparteitag am Wochenende

Gleichzeitig kündigte Furtenbacher an, dass die sächsischen Bündnisgrünen am Wochenende in Leipzig die personellen Weichen stellen und ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen werden.

Die Bundestagswahl findet am 26. September statt. Baerbock muss sich dann höchstwahrscheinlich gegen zwei Männer behaupten – gegen Olaf Scholz (SPD) und gegen Markus Söder (CSU) oder Armin Laschet (CDU).

Von Roland Herold