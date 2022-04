Sachsens Grüne: Marie Müser fordert Parteichef Norman Volger heraus

Dresden

Norman Volgers landespolitische Karriere begann im März 2018 auf einem Grünen-Parteitag in Neukieritzsch. In der Parkarena trat der heutige Landesvorsitzende gegen den damaligen Parteichef Jürgen Kasek an. Vier Jahre später könnte Volgers Zeit als Vorsitzender wiederum in Neukieritzsch enden. Beim Parteitag Mitte Mai stellt er sich zwar zur Wiederwahl. Allerdings gibt es eine Gegenkandidatin.

Marie Müser: „Möchte die Grünen als starke Kraft positionieren“

Marie Müser – wie Volger aus dem Leipziger Kreisverband – will ihn herausfordern. Die 24-Jährige bestätigte auf LVZ-Anfrage, was seit einigen Tagen in der Partei im Umlauf ist. „Ich möchte die sächsischen Grünen als starke Kraft in der Koalition positionieren“, sagt Müser. „Als Partei, die klar gegen Rechtsextremismus und die AfD steht und eine tatsächliche Alternative zur Stillstandspolitik der CDU bietet. Ich finde, wir können unser wirtschafts- und sozialpolitisches Profil noch stärker schärfen und betonen, um vor allem für Unternehmer und für Start-ups noch attraktiver zu werden.“

Partei rechnet mit offenem Rennen

In Parteikreisen gilt als offen, ob Volger oder Müser das Rennen machen. Denn Volger ist bei den Grünen durchaus umstritten. Vor vier Jahren wurde er gewählt, weil die Partei seines Vorgängers Kasek überdrüssig war. Inzwischen sind manchen ebenso mit Volger unzufrieden. Ihm wird vorgeworfen, dass er intern durchaus hart auftreten kann und den offenen Konflikt nicht scheut. Andere argumentieren, der 43-Jährige würde nicht für die progressive Politik stehen, die die Leipziger und Dresdner Großstadt-Grünen gerne propagieren.

Wird die Grüne Jugend zum entscheidenden Faktor?

Vor einem Jahr, bei der Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl, war das eindrücklich zu sehen. Volger bewarb sich um Listenplatz vier und sagte, er wolle sich im Bundestag um Sportpolitik kümmern. Delegierte seines eigenen Kreisverbandes lachten sich in den hinteren Reihen kaputt. Volger verlor die Abstimmung. Auch, weil die Grüne Jugend sich für seinen Gegenkandidaten starkgemacht hatte. Die Grüne Jugend könnte jetzt wieder der entscheidende Faktor sein. Bei vergangenen Parteitagen hat sie sehr genau darauf geachtet, dass sich ihre Leute auf prominenten Listenplätzen und ihre Inhalte in den Programmen wiederfinden.

Müser ist bisher in der Gesamtpartei kaum aufgefallen

Müser ist zwar alterstechnisch der Parteijugend zuzurechnen, aber beispielsweise nicht in deren Vorstand aktiv. Ob ihr Schwerpunkt auf Wirtschaftspolitik den grünen Nachwuchs begeistern kann, ist fraglich. In der Gesamtpartei ist Müser bislang kaum aufgefallen. Bei der vergangenen Bundestagswahl kandidierte sie erfolglos für das Bundestagsmandat im Leipziger Norden.

Co-Vorsitzende Furtenbacher gilt als gesetzt

Die Geschlechterparität könnte zudem eine Rolle bei der Wahl spielen. Die Co-Vorsitzende Christin Furtenbacher aus Chemnitz wird erneut kandidieren. Sie gilt als gesetzt. Die Grünen werden deswegen entscheiden müssen, ob sie künftig auf eine weibliche Doppelspitze oder – wie bislang – auf das bewährte Frau-Mann-Duo setzen möchten.

