Sachsens Fahrradbranche auf der Überholspur

„Ja, mir san mit’m Radl da“ – der einstige Hit der Wachauer Buam aus dem österreichischen Krems erfährt knapp 50 Jahre nach seiner Entstehung eine neue Aktualität. Denn während die Autohersteller unter der Corona-Krise nach wie vor leiden, können sich die Fahrradproduzenten vor Aufträgen kaum noch retten.

Kein Ende des Booms in Sicht

„Der Fahrradboom hält nicht nur an, er legt sogar noch weiter zu“, bestätigt Ernst Brust, seit 1. Juli neuer Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV). So habe der Juni den Mai als bisher stärksten Monat der Branche überhaupt noch einmal getoppt. „Die Wartezeiten sind dementsprechend. Wenn Sie heute bei Shimano eine Schaltung haben wollen, dann dauert das vier bis sechs Monate“, so der Verbandschef. Auch, weil viele Logistiker derzeit ausgelastet seien.

Der neue Favorit heiße aber Lasten- und Kindertransportrad. Gerade in den Großstädten verzichteten immer mehr Familien aufs Zweitauto und stiegen um. „Das ist momentan ein Riesen-Trend“, unterstreicht Brust.

Radurlaub wieder attraktiver

Die Ursachen für die wiederentdeckte Liebe zum Rad sind vielfältig, hängen aber mehr oder weniger mit der Corona-Pandemie zusammen. Eine Studie der TU Dresden kommt zu dem Ergebnis, dass Bus und Bahn in den Monaten März bis Mai in der Landeshauptstadt sinkende Fahrgastzahlen verzeichneten, während der Radverkehr am wenigsten einbrach. Die Angst sich anzustecken, hat offenbar viele bewogen, umzudenken. Dazu kommen eingeschränkte Reisemöglichkeiten, die einen Radurlaub in der Heimat wieder attraktiver werden lassen.

Gleichzeitig musste die Fahrrad-Produktion wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt werden und normalisiert sich nur allmählich. Branchenkenner sprechen von längeren Wartezeiten und steigenden Preisen in diesem Segment. Da chinesische Hersteller von Schaltungen, Naben und Felgen zum Teil ausfallen, dreht die Konkurrenz in Japan kräftig an der Preisschraube. Einzelne Hersteller haben angekündigt, erst im Herbst wieder Räder liefern zu können.

Diamant stockt auf

Volker Große von „Große Radwelt“ in Markkleeberg beispielsweise kann sich über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. „Die Industrie kommt häufig gar nicht nach mit dem Liefern“, bestätigt er. So seien bestimmte Modelle wie beispielsweise ein spezielles Mountainbike derzeit ganz vergriffen. Ein Gang zum Fahrradhändler lohne aber trotzdem, meint Große. Da er mit zahlreichen Firmen in Verbindung stehe, gäbe es meist auch eine Alternative, falls das Wunschmodell ausverkauft sei.

„Das Geschäft ist momentan noch gut gefüllt. Bestimmte Modelle von 2020 werden Sie aber gar nicht mehr bekommen“, sagt Ulrich Naumann von „Fahrrad-Preisser“ in Leipzig. Der Store der Firma Giant verfügt noch ausreichend über E-Bikes, Trekking- oder Sporträder. Ein Preisanstieg sei derzeit nicht zu erkennen. „Das wird so bleiben“, ist sich Naumann sicher.

Auch beim sächsischen Fahrradhersteller Diamant in Hartmannsdorf bei Chemnitz läuft die Produktion mittlerweile wieder auf Hochtouren, so dass zu den 600 derzeit Beschäftigten bis zum Jahresende noch einmal weitere 100 kommen sollen. Die Bestellungen nehmen ordentlich zu, neue Modelle würden vorzeitig eingeführt.

Ausbau der Infrastruktur stockt

Wermutstropfen dabei: Der Ausbau der Radinfrastruktur stockt, die Verkehrssicherheit der Radfahrer entwickelt sich lauf ADFC immer mehr zum Sorgenkind. „Das ist gefährlich, und wir haben jetzt Alarmstufe Gelb“, sagt Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork. 2018 verunglückten 88 850 Radfahrer auf deutschen Straßen – elf Prozent mehr als im Jahr davor. 445 starben, das waren fast 17 Prozent mehr. Laut Deutschem Verkehrssicherheitsrat verliert damit alle 20 Stunden ein Radfahrer sein Leben.

Im vergangenen Jahr wurden deutschlandweit 4,31 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft. Das entsprach einer Steigerung von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg sogar um rund 34 Prozent auf 4,23 Milliarden Euro. Die deutliche Steigerung ist vor allem auf den hohen Absatz von E-Bikes zurückzuführen. Deren Marktanteil stieg auf nunmehr fast ein Drittel.

