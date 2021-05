Sachsens Exportwirtschaft im Plus – Hauptpartner bleibt China

Dresden

Nach Monaten mit Verlusten brummt die sächsische Exportwirtschaft inzwischen wieder. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, wurden im Januar und Februar 2021 trotz Corona-Pandemie Waren im Wert von 6,8 Milliarden Euro aus dem Freistaat ausgeführt – ein Plus von sieben Prozent gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr, in dem das Virus hierzulande noch keine Rolle spielte.

Allein bei den sächsischen Hauptexportprodukten Pkw und Wohnmobilen sei mit Ausfuhren im Wert von rund zwei Milliarden Euro innerhalb der beiden Monate ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erreicht worden. „Auch bei den Erzeugnissen des Maschinenbaus gibt es eine leichte Exportsteigerung um zwei Prozent“, teilte die Behörde mit.

Nachfrage in China steigt wieder

Haupthandelspartner der sächsischen Wirtschaft bleibe China, hieß es weiter aus Kamenz. Im „Reich der Mitte“ wurden zum Jahresanfang sächsische Produkte im Wert von 1,26 Milliarden Euro bestellt – ein Plus von 17 Prozent gegenüber 2020. Die Exporte in die Vereinigten Staaten lagen zuletzt in etwa auf Vorjahresniveau.

Europäische Länder bestellten sächsische Waren im Wert von 3,95 Milliarden Euro (+9 Prozent). „Besonders bei den Lieferungen nach Frankreich und Italien konnten bedeutende Zuwächse (27 bzw. 22 Prozent) festgestellt werden“, so die Statistiker aus Kamenz in ihrer Analyse. Bei Sachsens bisher wichtigsten europäischen Handelspartnern Tschechien und Polen seien dagegen erneut starke Rückgänge verzeichnet worden – zuletzt ein Minus von acht bis zehn Prozent gegenüber dem Januar und Februar 2020.

Der aktuelle Export-Aufschwung im Freistaat steht dabei im Gegensatz zum generell eher mäßigen Exportjahr 2020. Mit insgesamt nur 36,8 Milliarden Euro hatte die sächsische Wirtschaft damals im Auslandsgeschäft gut neun Prozent weniger umgesetzt, als noch 2019.

Von Matthias Puppe