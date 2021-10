Dresden

Viele Unternehmen sind beim Thema Kohleausstieg bis 2038 jetzt schon weiter als Teile der Politik, sagt Sachsens Energie- und Umweltminister Wolfram Günther (48, Grüne) im LVZ-Interview. Für ihn steht fest, dass die Kohle bis 2030 aus dem Strommarkt verschwindet – weil sich die Kohleverstromung nicht mehr rechnen wird. In der Dresdner Koalition droht Streit.

Herr Günther, die Ampel-Sondierungen im Bund haben ergeben, dass der Kohleausstieg möglichst von 2038 auf 2030 vorgezogen werden soll. Sehen Sie die Grünen damit am Ziel?

Die Umsetzung der EU-Ziele im Emissionshandel und ein beschleunigter Ausbau von Sonne und Wind lassen keinen Zweifel: Die Kohle geht bis 2030 aus dem Strommarkt. Es wird höchste Zeit, sich dieser Realität zu stellen, vor allem aber den damit verbundenen Herausforderungen. Vertrauen lässt sich nur dadurch schaffen und erhalten, dass man ehrlich miteinander redet.

„Eine Reihe von Fragen, die bisher liegen geblieben sind“

Was heißt in diesem Zusammenhang Ehrlichkeit?

Wenn sich die Verhandlerinnen und Verhandler im Bund nun ehrlich machen, dann sollten wir diese Debatte auch als Chance begreifen. Denn es gibt eine Reihe von Fragen, die bei der bisherigen Kompromissfindung zum Kohleausstieg liegengeblieben sind. Das betrifft zum Beispiel das Thema des Wasserhaushalts in der Lausitz, aber auch Fragen zur Finanzierung der Bergbaufolgen. Eine neue Debatte zu den Herausforderungen des Kohleausstiegs muss auch diese Fragen mit umfassen.

Welche Konsequenzen hätte dieser frühere Ausstieg für Sachsen?

Je früher das Ende von Braunkohlegewinnung und -verstromung in Sachsen kommt, desto schneller müssen wir bei der sozialen Absicherung der betroffenen Menschen und bei der Unterstützung der unmittelbar betroffenen Kommunen und Gebiete vorankommen. Auch das wird mit dem Bund zu klären sein. In unserem sächsischen Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass wir alle Voraussetzungen schaffen, um uns nach dem Ende der Kohle vollständig mit Erneuerbaren Energien zu versorgen.

Zur Person Wolfram Günther (48) ist sowohl Rechtsanwalt als auch Kunst­historiker – er hat beides studiert. Zuvor hatte der frühere Leistungsschwimmer (Vize-DDR-Meister 1986) eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Günther ist seit 1994 bei Bündnis 90/Die Grünen aktiv, wurde 2014 Landtagsabgeordneter und 2018 Fraktionsvorsitzender. Er hat sich als Denkmal- und Naturschützer einen Namen gemacht. In der Kenia-Koalition amtiert Günther seit 2019 als Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Land­wirtschaft sowie Erster stellvertretender Ministerpräsident. Der gebürtige Leipziger lebt bei Rochlitz, ist verheiratet und hat sechs Kinder.

Sachsen ist momentan allerdings Schlusslicht beim Ausbau der Erneuerbaren Energien.

In Umsetzung des Koalitionsvertrages müssen wir beim Ausbau von Sonne und Wind umso schneller werden, je früher die Kohleverstromung endet. Das ist zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts zwingend, geht jedoch derzeit im Freistaat immer noch viel zu schleppend vorwärts. Alle Behinderungen bei der Umsetzung unseres Energie- und Klimaprogramms müssen jetzt umgehend enden.

„Denkverbote könnten problematische Folgen haben“

Damit meinen Sie den Koalitionspartner CDU. Aber auch aus den Kommunen und von Landräten kommt heftige Kritik, dass der Strukturwandel bis 2030 nicht zu schaffen ist.

Der Strukturwandel in den Kohleregionen läuft seit 1990. Bei der Umsetzung konkreter Projekte mit Mitteln des Strukturstärkungsgesetzes müssen wir deutlich schneller und besser werden. Auch dazu erwarten wir von der neuen Bundesregierung neue Impulse.

Was soll das konkret bedeuten?

Das betrifft Instrumente zur Absicherung von Einkommen und der regionalen Wirtschaftskraft, aber auch die geordnete Beendigung des Bergbaus bei einem frühen wirtschaftlichen Ende der Braunkohle. Das ist eine Herausforderung, der sich Politik in Bund und Land jetzt endlich offen und ehrlich stellen müssen. Selbst auferlegte Denkverbote könnten hier problematische Folgen haben.

„Sachsen will Industrie- und Energieland bleiben“

Können Sie die Ängste vieler Menschen verstehen, die von den betroffenen Branchen leben?

Natürlich, keine Frage. Doch allein in Sachsen wird es im Zuge der Energiewende zu Investitionen von mehreren Milliarden kommen – das sind riesige Geschäftsfelder der Zukunft. Sachsen will Industrie- und Energieland bleiben. Wenn wir künftig nicht auf Stromimporte angewiesen sein wollen, müssen wir jetzt handeln. Gleichzeitig muss man den Menschen auch ehrlich sagen, was schon heute tatsächlich in dem Gesetz steht: Dass das letzte Kohlekraftwerk spätestens 2038 abgeschaltet wird – sofern es dann überhaupt noch eins geben sollte.

Das würde bedeuten, dass der frühere Ausstieg so oder so kommt?

Das Gesetz bietet keine Bestandsgarantie bis zum Jahr 2038. Gesellschaft und Unternehmen sind heute bereits viel weiter als Teile der Politik. So zieht beispielsweise Eins-Energie aus Chemnitz seinen Kohleausstieg von 2029 auf 2023 vor. Denn Kohleverstromung rechnet sich nicht mehr. Der Markt wird den früheren Ausstieg regeln.

Von Andreas Debski