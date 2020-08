Dresden

Thomas Breyer, Chef der Sächsischen Zahnärztekammer und niedergelassener Zahnarzt in Meißen, warnt angesichts neuer Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation vor übereilten Terminabsagen.

Herr Dr. Breyer, was halten Sie von der Forderung der Weltgesundheitsorganisation ( WHO), auf nicht dringend notwendige Besuche beim Zahnarzt zu verzichten?

Anzeige

Nichts.

Weitere DNN+ Artikel

Nichts?

Nichts. Wollen Sie es ausführlicher? Die WHO hat – für uns völlig überraschend – Mitte vergangener Woche diese Mitteilung herausgegeben. Wenn man aber das Kleingedruckte liest, dann steht da eben darin: Diese Empfehlung ist anzupassen an die lokalen Gegebenheiten.

Dr. Thomas Breyer. Quelle: privat

Also viel Lärm um nichts?

Genau. Wir haben sowohl mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Vorstand der Bundeszahnärztekammer als auch mit der WHO Verbindung aufgenommen. Einhelliger Tenor: Das war jetzt nicht auf uns gemünzt. Wir haben in Deutschland niedrige und stabile Infektionsraten. Der WHO geht es vor allem um Länder in Afrika und Südamerika wie Niger, Algerien oder auch Kolumbien. Das, was hier an strengen Hygienevorschriften umgesetzt wird, ist in Ordnung.

Nur Verzicht auf Zahnreinigungen

Wie steht es denn um die zahnärztliche Versorgung?

Wir haben auch während der Spitzenzeiten der Corona-Pandemie in Sachsen die Versorgung flächendeckend aufrecht erhalten. Einschränkungen gab es nur durch den Verzicht auf Zahnreinigungen. Damit haben wir das Hygiene-Regime noch einmal verschärft.

Mit welchem Ergebnis?

In Sachsen hat es bisher keine einzige Infektion zwischen Patienten auf der einen Seite und Zahnarzt und Praxisteam auf der anderen gegeben. Das zeigt, dass das, was wir seit Jahrzehnten tun, ausreichend und richtig ist.

Zahngesundheit ernst nehmen

Was raten Sie besorgten Patienten?

Es auch jetzt mit der Zahngesundheit ernst zu nehmen. Denn, wenn der Schmerz erst da ist, dann ist die Behandlung viel umfangreicher und teurer als die normalen Routine-Untersuchung.

Und das gesundheitliche Risiko?

Wenn man eine schwere Zahnfleisch-Erkrankung hat, dann kann das beispielsweise einen Diabetes negativ beeinflussen. Nicht entdeckte und unbehandelte Krankheiten im Mundraum gefährden das Immunsystem und erhöhen damit das Risiko einer Ansteckung mit Infektionskrankheiten. Deshalb macht es keinen Sinn, wegen Corona nicht zum Zahnarzt zu gehen.

Viele Praxen mussten Kurzarbeit anmelden

Sind die Zahnarzt-Praxen jetzt trotzdem leerer?

Sie waren es – im April und Mai. Ganz eindeutig. Deshalb mussten viele Praxen auch Kurzarbeit anmelden. Die Verunsicherung war damals sowohl auf Seiten der Patienten als auch auf Seiten der Ärzte groß. Im Juni fuhren wir langsam wieder hoch. Und seit Juli sind wir wieder im Vollarbeitsmodus.

Wie gehen Sie und Ihre Kollegen mit der Maskenpflicht um?

So behandeln Zahnärzte – oder auch Chirurgen – doch schon immer. Mit Handschuhen und Brille oder Visier, um sich gegen Aerosole zu schützen. Insofern ist es nichts Neues.

1,5 Meter Abstand schwierig

Müssen sich Zahnärzte besonders vor ansteckenden Erkrankungen schützen?

Richtig, Hepatitis B oder HIV kann jeder Reisende aus dem Urlaub mitbringen. Damit ist der Zahnarzt schon immer konfrontiert, denn der berühmte 1,5 Meter-Abstand ist ja eher schwierig.

Kommen auch Patienten mit Masken zur Behandlung?

Das treibt mitunter skurrile Blüten. Es ist schon passiert, dass sich Patienten mit Mund-Nasenschutz auf den Zahnarztstuhl setzten und dann fragten: Soll ich die Maske jetzt abnehmen?

Was antwortet man da?

Wäre schon ganz praktisch, wenn wir reingucken wollen.

Von Roland Herold