Dresden

Für Sachsens Datenschutzbeauftragten Andreas Schurig war 2020 „das Jahr in dem das analoge Leben ausgebremst wurde und das digitale rasant an Fahrt aufnahm“. Am Donnerstag übergab er seinen Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr an den Landtag. Eine Vielzahl von Fragen zum Datenschutz sei bei ihm eingetroffen. Gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 608 auf 1019 und damit um knapp 70 Prozent.

Einfluss auf Corona-Schutzverordnungen

Hauptsächlich ging es dabei um die Sächsischen Corona-Schutzverordnungen. Laut Grundverordnung (DSGVO) muss der Datenschutzbeauftragte bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften konsultiert werden. „Ich habe diese Einbindung genutzt, um Einfluss auf die konkreten Formulierungen der Rechtsvorschriften zu nehmen und sie möglichst datenschutzkonform gestalten zu lassen“, resümierte Schurig.

Die Liste sei lang und reiche von der Kontaktnachverfolgung durch Gesundheitsämter, der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der sächsischen Lernplattform LernSax, den Gesundheitsbestätigungen für den Schulbesuch bis hin zu den Datenerhebung beim Betreten von Gerichtsgebäuden oder Rathäusern.

Hunderte Bürgeranfragen

Aber auch die Kontaktnachverfolgung mit Hilfe von beim Friseur hinterlegten Daten, die Rechtmäßigkeit des Verlangens einer Apotheke nach Ausweiskopien und gegebenenfalls noch weiterer Erklärungen für die Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken beschäftigten den Datenschützer.

Zu guter letzt ging es auch noch um die Weitergabe von Listen mit positiv Getesteten und in Quarantäne befindlichen Personen an die Polizei. Außerdem gab es – schätzungsweise mehrere Hundert – einzelne Bürgeranfragen, Petitionen oder bloße Hinweise auf datenschutzrechtlich relevante Sachverhalte der Corona-Bekämpfung.

Streit um Modellprojekte

Im Mai hatte Schurig fünf vom Freistaat genehmigte Modellprojekte blockiert, weil der Umgang mit persönlichen Kontaktdaten seiner Ansicht nach noch Fragen aufwarf. Ursache sei, so Schurig am Dienstag, dass die vorgelegten Dokumente häufig unvollständig oder insuffizient gewesen seien.

„Seit Beginn der Pandemie steht der Datenschutz immer wieder in der Kritik“, sagte er. Zwar seien die Kneipen bisher die meiste Zeit geschlossen gewesen, Stammtisch-Parolen wie „Der Datenschutz verhindert die Pandemie-Bekämpfung“ blieben seiner Behörde allerdings nicht erspart. Schurig: „Diese Behauptung hält einem Faktencheck nämlich nicht stand.“ Sie werde auch durch mehrfaches Wiederholung nicht richtiger. Sie helfe allenfalls denjenigen, die einen Sündenbock benötigen oder mit populistischen Forderungen komplexe Probleme lösen wollten.

Grenzen für Datenverarbeitung

Weder die Datenschutz-Grundverordnung noch die weiteren Datenschutzgesetze stünden der Pandemie-Bekämpfung entgegen, sie zeigten lediglich die Grenzen auf – insbesondere für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten. „Versuche, den Datenschutz zu umgehen oder abzuschaffen, sind daher ein Angriff auf dieses Bürgerrecht und auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung“, so Schurig.

Von Roland Herold