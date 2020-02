Sachsens Chef-Apotheker zum Coronavirus: „Es gibt keine Schutzmasken mehr“

Leipzig

Seit das Coronavirus kursiert, sind die Schutzmasken restlos ausverkauft, sagt der Leipziger Apotheker Friedemann Schmidt im LVZ-Interview. Da es bei den Desinfektionsmitteln auch eng wird, setzt der Präsident der Landesapothekenkammer und der Bundesvereinigung der Apotheker jetzt auf die eigene Herstellung in den Apotheken.

Mittel zum Schutz werden knapp

Herr Schmidt, gibt es denn noch Mundschutz oder andere Schutzausrüstungen in den Apotheken?

Nein. Bei den Schutzausrüstungen gibt es praktisch keine Bezugsmöglichkeiten mehr. Nach Aussagen der Lieferanten gibt es noch geringe Mengen im Bestand. Diese werden aber den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt für den Eigenschutz der Ärzte und des medizinischen Personals, das mit Infizierten in Berührung kommt. Für den Eigenschutz von nichtinfizierten Menschen haben wir keine Schutzmasken mehr. Aber die Anwendung macht auch keinen Sinn. Es ist nur eine gefühlte Sicherheit. Bei der Versorgung mit Schutzmasken wird es auch keine Verbesserung geben, weil die Produktion überwiegend in Asien stattfindet. Es gibt eine europäische Reserve für Schutzausrüstungen, die der Bund angefragt hat, die aber ausschließlich für medizinisches Personal zur Verfügung gestellt wird.

Und wie sieht es mit Desinfektionsmitteln aus? Die sind doch auch schon knapp. Dabei wird aber neben dem regelmäßigen Händewaschen auch das Desinfizieren empfohlen.

Da sieht es nicht so kritisch aus wie bei Schutzausrüstungen. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung, werden allerdings unregelmäßig geliefert. Das ist einfach der erhöhten Nachfrage geschuldet. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sagte, es gebe genügend Produktionskapazitäten in Deutschland. Aber die Hersteller sind an der Grenze ihrer Kapazitäten. Wir werden jetzt die Empfehlung in die Apotheken geben, die Eigenproduktion von Viruziden, also virustötenden Desinfektionsmitteln, anzufahren oder hochzufahren.

Also kann jeder Apotheker selbst Desinfektionsmittel herstellen?

Ja, die Rezepturen stellen wir den Apotheken in den nächsten Tagen zur Verfügung. Die Grundstoffe Isopropanol und vergälltes Ethanol sind noch vorrätig und zu beschaffen. Aber für diese Eigenherstellung muss das Bundesgesundheitsministerium eine Art Notstandserklärung abgeben, damit den Apothekern diese Herstellung von Desinfektionsmitteln auch erlaubt wird. Diese Desinfektionsmittel werden dann aber hauptsächlich für Großabnehmer wie Arztpraxen, Pflegeheime, Kitas und Schulen sein.

Menschen sorgen sich

Haben Sie in Ihrer Leipziger Apotheke viele Anfragen von Kunden, die fürchten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben?

Ja, die haben wir, persönlich und auch telefonisch. Dann stellen wir Fragen und halten uns dabei, wie alle anderen Institutionen, an die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Wir fragen erst einmal, ob die Betreffenden aus dem Urlaub zurückgekommen sind, ob sie in Italien waren, ob sie beim Karneval in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, also in Ländern oder Gegenden, wo das Coronavirus schon Menschen infiziert hat. Es ist ja wichtig, Infektionsketten aufzuklären. Je nachdem, wie diese Fragen ausgehen, empfehlen wir den potenziellen Patienten, erst einmal nach Hause zu gehen und von dort aus den Kontakt zum Hausarzt aufzunehmen oder zum Notarzt der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116117. Das Falscheste, was ein potenzieller Covid-19-Patient tun kann, ist, sich in die in die vollen Wartezimmer der Arztpraxen oder Notfallambulanzen zu setzen. Dann könnte er viele Menschen gleichzeitig infizieren.

Hat sich denn schon ein potenzieller Verdachtsfall bei Ihnen gemeldet?

Das wissen wir nicht. Es kann auch eine normale Grippe sein. Ob Grippe oder Covid-19, das können nur die Hausärzte mit dem Test feststellen. Die allermeisten Infektionsfälle verlaufen leicht und sind mit den üblichen Hausmitteln zu behandeln. Aber es gibt Risikofälle, wie Personen über 80 oder jene mit Vorerkrankungen, die müssen schnell behandelt werden.

Behandlungsmöglichkeiten

Haben Sie ein Medikament, das gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hilft?

Nein, es gibt keine zugelassenen Medikamente gegen das Coronavirus. Aber es gibt eine Reihe von Virostatika aus dem Bereich der Aids-Behandlungen. Das sind antiviral wirkende Medikamente. Auch das frühere Malariamittel Chlorochin soll eine gewisse Wirkung haben. Da gibt es aber keine umfassenden Untersuchungen, nur allererste Daten aus China. Das Grippemittel Tamiflu soll ebenfalls eine Wirkung haben. Der Einsatz dieser Medikamente ist aber den ganz schweren Fällen vorbehalten.

Was empfehlen Sie?

Nicht in Panik zu verfallen. Jeder sollte die üblichen Erkältungsmittel zu Hause haben, also fiebersenkende Medikamente, etwas gegen Husten und Schnupfen. Auch eine Apotheke ist ein Ort, wo man sich und andere anstecken kann. Da ist es besser, alles schon zu Hause zu haben. Und meinen Eltern, die jetzt über 80 sind, rate ich, größere Menschenansammlungen erst einmal zu meiden.

Das plant die sächsische Politik

Sie kommen gerade von einem Meeting mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping über die Gefahr des Coronavirus für Sachsen. Wer war noch da, und worum ging es konkret?

Die Krankenhäuser, die Ärzteschaft, die beteiligten Behörden, der Landkreistag,der Städte- und Gemeindetag. Es ist wichtig, dass alle auf dem gleichen Informationsstand sind, wie zu verfahren ist, wenn die Zahl der potenziellen Nachfragen von Menschen steigt, die glauben, sie könnten selbst erkrankt sein, und einiges mehr. Da liegt die Informationshoheit bei der Ministerin. Ich kann nur sagen: Wir sind nicht schlecht vorbereitet.

Sie kommen am 6. März zusammen mit Sozialministerin Petra Köpping, dem Leipziger Virusexperten Professor Christoph Lübbert, dem Hartmannbundchef Dr. Thomas Lipp und dem Barmer-Sachsenchef Fabian Magerl in die LVZ-Kuppel zu einem Leserforum. Bringen Sie für alle Teilnehmer Händedesinfektionsmittel mit?

Ja, das mache ich.

Von Anita Kecke