Im Januar 2019 fand in der Sachsen-CDU eine kleine Revolution statt. Zum ersten Mal führte die Parteispitze für die ersten 20 Listenplätze zur Landtagswahl im September 2019 eine Quotenregelung ein. Hinter Ministerpräsident und Spitzenkandidat Michael Kretschmer wurde die Liste abwechselnd weiblich/männlich besetzt.

Damit reagierte die Männer-CDU auf die weibliche Kritik, die es nach der Nominierung der Direktkandidaten in den 60 Wahlkreisen gegeben hatte – davon waren damals nur neun mit Frauen besetzt. Deshalb hatte CDU-Landeschef Kretschmer ein Umdenken gefordert. „Die CDU muss unbedingt daran arbeiten, dass mehr Frauen aus ihren Reihen kandidieren“, forderte er.

Quoten-Sieg über Listenplatz

Die Landesliste wurde auf dem Parteitag in Dresden angenommen. Streit gab es nur um die Leipzigerin Cornelia Blattner, die mit Listenplatz 18 unzufrieden war und dann noch vom Landeschef der Jungen Union in einer Kampfkandidatur – entgegen der Quoten-Regelung – verdrängt wurde. Immerhin führte die damals eingeführte Frauenquote dazu, dass die nordsächsische Newcomerin Christiane Schenderlein von Listenplatz 6 den Sprung in den Landtag noch schaffte.

Zuvor war sie für den Wahlkreis 36 ( Torgau/ Oschatz) bei der Nominierung gegen Bernd Merbitz unterlegen. Leipzigs Ex-Polizeichef wiederum verlor das Duell als Direktkandidat gegen die AfD-Bewerberin Gudrun Petzold und musste den Einzug in den Landtag abhaken. Schenderleins Triumph war der erste Sieg dank CDU-Frauenquote.

Gut 30 Monate später ringt die sächsische Union wieder mit der Frauenquote. Anlass ist diesmal keine Wahl, sondern ein Beschluss der Struktur- und Satzungskommission der Bundes-CDU von letzter Woche. Demnach soll in den Parteivorständen bis zum Jahr 2025 ein verbindlicher Frauenanteil von 50 Prozent erreicht werden. Ab 2021 gilt eine Frauenquote von 30 Prozent und ab 2023 von 40 Prozent. Von der Quote soll nur abgewichen werden können, wenn nicht genügend weibliche Bewerber kandidieren.

Die Entscheidung treffen endgültig die Delegierten des Parteitags Anfang Dezember in Stuttgart. Die Parteiführung in Sachsen sieht den Vorstoß positiv. „Unser Ziel ist es, dass wir als moderne Volkspartei noch stärker werden,“ sagte CDU-General Alexander Dierks. „Dazu gehört auch, dass wir mehr Frauen in Verantwortung wollen.“ Dierks verwies in dem Zusammenhang auf den CDU-Landesvorstand, zu dem seit November 2019 neun Frauen gehören. Von den 20 Besitzern seien das immerhin fast die Hälfte.

Kritik aus Raum Leipzig

In Teilen der weiblichen CDU-Basis in Sachsen gibt es allerdings starke Gegenwehr gegen die Frauenquote. „Wir senden mit diesem Vorstoß das falsche Signal und ich sehe das sehr kritisch“, empört sich die Vizechefin der Leipziger CDU, Sandra Bahn. „Es wirkt für mich so, als ob wir nach dem letzten Rettungsanker greifen, um Frauen zu gewinnen.“ Statt Quote fordert Bahn, die auch im Vorstand der Landes-CDU sitzt, mehr Konzentration auf andere Aspekte an der politischen Arbeit. „Stärkung der Frauen ist auf jeden Fall wichtig, allerdings durch neue Konzepte und Wege, die Frauen erreichen.“

Es gehe um Freude am Gestalten und das freiwillig. Und Männer und Frauen sollen laut Bahn „an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten“. Mit diesem Vorstoß, so die CDU-Politikerin gereizt, sei das auf keinen Fall zu schaffen. „Gute und erfolgreiche Frauen brauchen keine Quote.“

„Gute Mischung von Männern und Frauen, von jung bis älter“

Nicht ganz so direkt, aber auch distanziert reagierte die Tauchaer Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein, CDU-Chefin in Nordsachsen. Beim Frauenthema habe die CDU zwar einiges zu tun, sagte sie. „Wichtig für mich ist dabei nicht unbedingt die Quote.“ Es gehe vielmehr darum, Ideen, Meinungen und offenen Austausch zuzulassen. Mit Blick auf eine offene Willkommenskultur kämen aber „reine Männerrunden“ nicht gut an.

Deshalb rät Schenderlein, die ebenfalls im Landesvorstand sitzt, mehr zu einer „guten Mischung von Männern und Frauen, von jung bis älter.“ Da müsse die CDU hinkommen, forderte sie. „Darum ist die Diskussion jetzt wichtig.“

