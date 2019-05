Leipzig

Bauleute leben gefährlich. Jedes Jahr ereignen sich über 100 000 Arbeitsunfälle auf deutschen Baustellen. Im vorigen Jahr kamen dabei 88 Menschen ums Leben, das waren nach Auskunft der Bauberufsgenossenschaft genau so viele wie 2017.

Fast 6000 Mängel an Gerüsten in Sachsen

Damit sächsische Baustellen sicherer werden, plant die Landesdirektion in dieser Woche zwei groß angelegte Kontrollen in Leipzig und Chemnitz. „Die hohe Zahl der Arbeitsunfälle wegen mangelhafter Gerüste war auch im vergangenen Jahr das Hauptproblem auf Sachsens Baustellen“, erklärt Behördensprecher Holm Felber. Bei mehr als 3200 Kontrollen habe die Landesdirektion 2018 mehr als 5700 Mängel entdeckt. Von 1600 geprüften Gerüsten mussten 994 (62 Prozent) bemängelt werden, neun Prozent mehr als in den beiden Jahren zuvor. Den Grund für die Fehlerhäufung sieht die Behörde vor allem in der gestiegenen Zahl der Baustellen. Gerüsthersteller kämen kaum mit der Produktion von Gerüstbaumaterial nach. „Deshalb werden von den Gerüstbauern mit allem Material, das überhaupt noch verfügbar ist, Gerüste aufgebaut“, heißt es aus der Landesdirektion. „Wenn einzelne Teile fehlen, wird dann gelegentlich improvisiert – und nicht immer sind so entstandene Lösungen sicher.

Die Behörde registrierte im Vorjahr 78 schwere Arbeitsunfälle auf Baustellen. 45 davon hatten mit Absturz wegen fehlerhafter Gerüste oder fehlender Absturzsicherungen zu tun. Dabei kamen drei Bauarbeiter ums Leben. Deshalb wollen nun jeweils 30 Kontrolleure in den beiden sächsischen Großstädten vor allem Gerüste überprüfen.

Spezialgerüstbauer kritisiert gefährliche Eingriffe

Bauleute wie Walter Stuber begrüßen die Kontrollen. Der sächsische Landesbevollmächtigte der Gerüstbauer-Innung prophezeit: „Bestimmt kommen wieder Mängel ans Licht. Aus solchen Fehlern müssen wir lernen, ehe es zu spät ist.“ Der Leiter einer Spezialgerüstbaufirma im mittelsächsischen Rosswein, der über vier Jahrzehnte Berufserfahrung hat, ärgert sich vor allem über nachträgliche Eingriffe in die Statik von ordnungsgemäß errichteten Baugerüsten. „Oft werden von nachfolgenden Gewerken wie Dachdecker, Maler, Maurer oder Zimmerer gedankenlos Verankerungen entfernt, weil sie im Wege sind – mit verheerenden Folgen für die Standsicherheit und Stabilität.“ Als weiteres Übel nennt Stuber firmeneigene Gerüste, die von Handwerkern nicht fachmännisch errichtet oder demontiert werden. „Da passieren haarsträubende Fehler, die teilweise schon kriminell sind.“ Stuber rät daher dringend zur Kooperation mit einer der rund 300 Gerüstbaufirmen in Sachsen. „Die Kollegen sind dafür ausgebildet und wissen, worauf es ankommt. Sicher ist sicher!“

Dramatische Folgen auch in Thüringen

Auch in Thüringen sind Absturzunfälle ein Unfallschwerpunkt auf Baustellen. Nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz ereigneten sich 2018 reichlich 500 Arbeitsunfälle im Bereich der Bauwirtschaft. „Dabei verunglückten 13 Personen schwer und vier Personen tödlich“, sagte der Sprecher des Thüringer Arbeitsministeriums Stefan Wogawa. Zehn von diesen Unfallopfern seien durch Abstürze zu Schaden gekommen. Um Fehlern mit solch dramatischen Folgen vorzubeugen, hätten Thüringer Verbraucherschützer im vergangenen Jahr insgesamt 950 Kontrollen auf Baustellen durchgeführt, so der Ministeriumssprecher.

Darauf dringen auch die Experten der Landesdirektion. Deren Arbeitsschutzkontrolle unter dem Motto „Gut gerüstet – aber sicher“ startet heute Vormittag im Leipziger Stadtzentrum, bevor am Mittwoch Chemnitzer Baustellen unter die Lupe genommen werden. Bei kleineren Mängeln erfolgt an den Gerüstnutzer der Hinweis, was vom Gerüstersteller zu ändern ist.

Bei gravierenden Arbeitsschutzverstößen werden Bußgeldverfahren eingeleitet. „Bei Wiederholungstätern geht der Vorgang an die Staatsanwaltschaft zur Einleitung eines Strafverfahrens“, teilte die Behörde auf LVZ-Anfrage mit. „In fast allen Fällen mit größeren Mängeln werden zudem – zum Schutz der dort arbeitenden Arbeitnehmer - die Arbeiten auf der Baustelle eingestellt, bis die Mängel behoben sind.“

Berufsgenossenschaft sieht wachsendes Sicherheitsbewusstsein

Das solche Kontrollen wirken können, bestätigt auch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. „Insgesamt gesehen sind die Arbeitsunfälle auf Baustellen rückläufig, auch wenn sich dieser langfristige Trend in den letzten Jahren verlangsamt hat“, sagt Sprecherin Birte Hagedorn und verweist darauf, dass 2017 immerhin 18 500 Arbeitsunfälle weniger als noch vor zehn Jahren passierten. „Gründe dafür sehen wir im gewachsenen Sicherheitsbewusstsein der Unternehmen und einer guten Zusammenarbeit zwischen Innungen, Verbänden, Gewerkschaften und der Bauberufsgenossenschaft.“

Von Winfried Mahr