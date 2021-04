Dresden

„Geh weg! Geh weg!“ Eine junge Frau aus Niedersachsen hat auf der Online-Plattform Youtube ein mit zitternder Hand gefilmtes Handyvideo hochgeladen, das ihre Begegnung beim Hundausführen mit einem Wolf zeigt. Während die Frau schreit, kehrt der Wolf zurück und scheint zu überlegen, ob er näherkommen soll. Sekunde um Sekunde verstreicht in atemloser Spannung.

Die Mär vom scheuen Kuschelwolf, der nur sterbenskranke Tiere beseitigt, wird mitunter an warmen Frühlingsabenden auf Großstadt-Balkonen gepflegt. Die Realität hält längst nicht mehr mit. Eben jene, die auch Produkte für die Biokiste produzieren oder die das Lieblingspferd pflegen, haben die Nase gehörig voll vom Wolf.

Wölfe überwinden oft den geforderten Schutz

Bis Mitte April wurden von den mittlerweile 28 Wolfsrudeln in Sachsen bisher 84 Nutztiere getötet und verletzt. Und dies obwohl oftmals der gesetzlich geforderte Schutz vorhanden war. Vor allem in Bautzen und Görlitz steigen derzeit die Übergriffe. Nicht alle Züchter melden die Schäden, um dem bürokratischen Aufwand zu entgehen. Die Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Sachsen warnt: „Ein hundertprozentiger Schutz vor Wolfsübergriffen ist nicht möglich, durch angepasste Maßnahmen können Schäden jedoch wirkungsvoll verringert werden.“

Und der Wolf kommt mittlerweile auch den Großstädten näher. Selbst wenn das Video aus Niedersachsen ein Fake wäre – in den vergangenen Tagen und Wochen wurden Wölfe südlich von Chemnitz, in Riesa und kürzlich auch bei Gera von offiziellen Stellen registriert.

Landesverbände schlagen Alarm

Deshalb schlagen die sächsischen Landesverbände der Bauern, der Schaf- und Ziegenzüchter, der Pferdesportler, der Pferdezüchter, der Wildhalter sowie der Jäger gemeinsam Alarm. Andreas Lorenz, Präsident des Pferdesportverbandes beispielsweise, weist auf zahlreiche Verkehrsunfälle hin, die verschreckte Pferde verursacht haben. Auch Fohlen würden angegriffen. Die Kosten trügen die Pferdehalter. „Das geht so nicht weiter“, sagt er.

Hans-Jürgen Gerlach, Geschäftsführender Vorsitzender der Wildgatterhalter, weist daraufhin, dass es unmöglich sei, Großeltern und Enkeln das Füttern an Gattern zu erlauben und gleichzeitig dort Elektrozäune zu errichten. Der Vizepräsident des Landesbauernverbandes, Gunther Zschommler, sagt, dass die Beweislast bei Nutztierrissen umgekehrt werden und die Aufwandsentschädigung erhöht werden müsse. Weidetiere sollten geschützt, die Wolfspopulation begrenzt und renitente Wölfe geschossen werden. Darin sind sich alle einig. Ob das auch der Politik ankommt, scheint aber fraglich.

Nabu sieht geringe Risiken

„Auch wenn Wölfe ab und zu durch unsere Dörfer und Städte streifen, wie jüngst das Beispiel aus Wünschendorf bei Gera zeigt, gibt es keinen Grund, in Panik zu verfallen“, sagt dagegen der Nabu Thüringen. Sprecher Silvester Tamás hält das Risiko eines Wolfsangriffes für sehr gering.

Liegt also das Problem beim Menschen? Schäfermeister Markus Lehmann vom Heidegut Dahlen bekam die Folgen eines solchen Angriffs selbst zu spüren. 15 Tiere hat der Wolf in seiner Herde totgebissen oder so angefressen, dass die Eingeweide heraushingen und sie erlöst werden mussten. „Man kommt raus auf die Wiese und die Felder sehen aus wie ein Schlachtfeld“, sagt Lehmann. Für ihn ist das kein Naturschutz, sondern nur Tierquälerei.

Von Roland Herold