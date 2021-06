​Sachsenbrücke in Leipzig wird vom Party-Ort zum Kriminalitäts-Hotspot

Leipzig

Trotz massiver Polizeipräsenz haben die Auseinandersetzungen auf der Leipziger Sachsenbrücke am Wochenende eine neue Eskalationsstufe erreicht. Bei einem Messerangriff am frühen Samstagmorgen wurde ein 22-Jähriger im Clara-Zetkin-Park schwer verletzt und musste notoperiert werden. Auch in der Nacht zu Sonntag blieb es nicht ruhig: Inmitten hunderter Feiernder wurde ein 19-Jähriger zusammengeschlagen und ausgeraubt. Gegen insgesamt 16 Tatverdächtige ermittelt die Polizei in beiden Fällen. Es war bereits das dritte Wochenende in Folge, an dem es zu gewaltsamen Szenen rund um den beliebten Party-Hotspot kam.

Am Freitagabend als auch am Samstagabend hätten sich erneut teils deutlich mehr als 500 Menschen auf der Brücke versammelt, um zu feiern, Musik zu hören und zu trinken, heißt es von der Polizei. Während die Atmosphäre am frühen Abend meist noch entspannt ist, wird die Stimmung nach Einbruch der Dunkelheit immer gereizter, berichten Ermittler, aber auch regelmäßige Besucher der Brücke. Ein Grund ist steigender Alkoholkonsum: Nach LVZ-Informationen waren bei der Messerattacke am Samstagmorgen sowohl das Opfer als auch die Tatverdächtigen angetrunken.

Provokation führte offenbar zu Messerangriff

Zu dem blutigen Streit soll ersten Ermittlungen der Polizei zufolge eine verbale Provokation geführt haben. Der 22-Jährige, der mit Bekannten unterwegs war, habe nahe des Gerhardschen Pavillons etwas Abfälliges in Richtung einer anderen Gruppe geäußert, das den Konflikt auslöste, berichtete Polizeisprecher Philipp Jurke unter Berufung auf Zeugenaussagen. Daraufhin sei es gegen 4.10 Uhr zu einer Rangelei gekommen, in deren Folge das Opfer vermutlich mit einem Messer schwer verletzt wurde. Der 22-Jährige erlitt eine stark blutende Verletzung am Oberschenkel. Er schleppte sich auf einen Gehweg an der Anton-Bruckner-Allee und wurde in eine Klinik eingeliefert.

Zur Galerie Fast jede Nacht Partys, immer wieder Polizeieinsätze: Auch am Wochenende feierten erneut Hunderte auf der Sachsenbrücke im Leipziger Clara-Zetkin Park. Dabei kam es erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Zwölf tatverdächtige junge Männer und Frauen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren – alle Deutsche – seien noch vor Ort gestellt worden, berichtete Jurke. Wer von ihnen zustach, sei gegenwärtig noch unklar. „Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt“, so der Polizeisprecher. Die Verdächtigen kamen noch am Samstag wieder auf freien Fuß.

Am Sonntagmorgen, fast zur gleichen Zeit, eskalierte die Gewalt erneut. Ein 19-Jähriger, der die Brücke verlassen wollte, wurde von einer vierköpfigen Gruppe zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Männer hielten ihn gegen 4.30 Uhr zunächst fest, warfen den Jugendlichen dann zu Boden und schlugen auf ihn ein. Anschließend entwendeten die Täter die Geldbörse und das Handy des 19-Jährigen. Vier Tatverdächtige im Alter von 18, 19, 21 und 33 Jahren wurden noch vor Ort gefasst und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ob die aus Libyen und Tunesien stammenden Männer in Haft bleiben, war am Sonntag noch unklar. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Massenpartys ziehen zunehmend Kriminelle an

Teils mit Helm geschützte Bereitschaftspolizisten sowie das Ordnungsamt waren am Freitag- als auch am Samstagabend bis in die Nacht rund um die Brücke im Einsatz. „Durch die Polizeipräsenz konnte vieles verhindert werden“, berichtete ein Sprecher aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Doch die Massenpartys ziehen offenbar zunehmend kriminelles Klientel an, das verstärkt aus Migrantengruppen bestehe, heißt es aus Ermittlerkreisen. Neben Diebstählen von Rucksäcken, Taschen und Geldbörsen seien dabei zuletzt auch vermehrt Raubüberfälle begangen worden. Betroffen ist nicht nur das Areal um die Sachsenbrücke selbst, sondern auch der Parkbereich rund um das Palmengartenwehr. Feiernde würden dort auf dem Heimweg abgepasst und überfallen, vor allem wenn sie alleine unterwegs sind – so auch in der Nacht zu Samstag.

In der Nacht zu Sonntag kam es bei einer weiteren Party mit 200 Personen am Palmengartenwehr gegen 1 Uhr zudem zu sexuellen Übergriffen auf Frauen sowie versuchten Diebstählen. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang gegen zwei 18 und 22 alte Syrer, die vor Ort festgenommen wurden.

Polizeisprecher Jurke sagte der LVZ, dass sich der Party-Ort Sachsenbrücke inzwischen zum Kriminalitäts-Hotspot entwickelt habe. „Der Bereich rund um die Brücke ist ein Schwerpunkt“, so Jurke. Eine Strategie, um die Probleme in den Griff zu bekommen, konnte die Stadt bisher noch nicht vorlegen. Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) hatte zwar am Donnerstag im Stadtrat angekündigt, ein Glasverbot auf der Brücke zu prüfen. An einer entsprechenden Allgemeinverfügung wird nach LVZ-Informationen im Rathaus aber noch gearbeitet. Das Verbot trat daher am Wochenende nicht in Kraft, wie ursprünglich in Erwägung gezogen. Schon jetzt gilt Nachtruhe ab 22 Uhr – danach ist offiziell auch Musik nicht mehr erlaubt. Das Ordnungsamt kündigte an, Verstöße dagegen zu ahnden.

Drittes Wochenende in Folge mit Polizeieinsätzen

Die Sachsenbrücke geriet bereits an den vergangenen beiden Wochenenden aufgrund von gewaltsamen Angriffen, auch auf Rettungskräfte, in die Schlagzeilen. In der Nacht zum 12. Juni hatten mehr als 1000 Menschen an dem beliebten Party-Hotspot gefeiert. Ein herbeigerufener Krankenwagen wurde mit Steinen beworfen und beschmiert. Am vergangenen Wochenende kam es erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Feiernden, die Polizei musste einschreiten.

Auf der Sachsenbrücke wurde am Samstagmorgen ein Mann niedergestochen. Ein Blutfleck zeugt von dem Angriff. Quelle: Dirk Knofe

Ein anderes Problem ist der Müll: Die Überreste der Partynächte – Scherben, Flaschen, Verpackungen – beseitigt die Stadtreinigung immer morgens auf ihren Extratouren durch den Park. Teilweise würden die Feiernden ihren Müll inzwischen aber auch ins Elsterbecken werfen, berichtete die Polizei. Die Spuren des Messerangriffs konnten die Müllmänner und -frauen am Wochenende nicht entfernen. Auf dem Bürgersteig westlich der Brücke war auch am Sonntag noch ein großer Blutfleck zu sehen.

Von Robert Nößler