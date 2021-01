Leipzig

Ärztinnen und Ärzte in den sächsischen Corona-Impfzentren erhalten eine Stundenpauschale von 175 Euro. Das bestätigte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) am Freitag gegenüber der LVZ. Es handle sich um eine „der Infektions- und Pandemiesituation angemessene Vergütung“, so Sprecherin Katharina Bachmann-Bux. Weitere Erläuterungen zu den Honorarsätzen gab es vorläufig nicht.

Für eine Acht-Stunden-Schicht werden demnach 1400 Euro gezahlt. Von der Pauschale sind natürlich noch Steuern und Abgaben zu entrichten. Nach LVZ-Informationen aus Medizinerkreisen gilt die 175-Euro-Pauschale auch für Ärzte in den mobilen Impfteams – jedoch generell nur für solche Kolleginnen und Kollegen, die sonst in einer eigenen Praxis tätig sind. Dort entstünden ja Einnahmeausfälle, während Personal- und Mietkosten weiterlaufen, hieß es. Für festangestellte Ärzte, die beim Impfen gegen Corona mithelfen, liege die Pauschale bei 100 Euro pro Stunde.

Auf einem entsprechenden Online-Portal wurden Ärztinnen und Ärzte in Thüringen vorab über das Honorar für Arbeit in den Impfzentren informiert. Quelle: Jens Rometsch

In Hamburg 140, in Berlin 120 Euro

Dennoch handelt es sich in beiden Fällen um ein üppiges Honorar. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen sollen die Impfärzte 150 Euro pro Stunde bekommen, in Rheinland-Pfalz und Hamburg 140 Euro, was dort jeweils schon zu Diskussionen über die Angemessenheit führte. In Baden-Württemberg beträgt der Satz 130 Euro, in Berlin 120 Euro.

Ärzte in kommunalen Krankenhäusern verdienen im Monat laut Tarifvertrag aktuell zwischen 4694 Euro Einstiegsgehalt und 9782 Euro brutto in der Höchststufe. Allein der Freistaat Thüringen hatte schon im Dezember veröffentlicht, dass niedergelassene Ärzte in den dort 29 Impfstellen ebenfalls eine Pauschale von 175 Euro pro Stunde erhalten.

Fast 3000 Bewerbungen in Sachsen

Nach Angaben der KVS haben sich in Sachsen bisher fast 3000 Ärzte, Apotheker sowie pharmazeutisch-technisches und medizinisch-technisches Fachpersonal für einen Einsatz in den 13 Impfzentren gemeldet. Der Großteil davon dürfte das zu einem Zeitpunkt getan haben, als die Honorarsätze noch gar nicht feststanden. Auch Angebote von Ärzten im Ruhestand, die kostenlos helfen wollen, sind bekannt.

Weil es für den Vollbetrieb der 13 Impfzentren in Sachsen noch nicht genug Impfstoff gibt, fangen dort am Montag (umgerechnet auf normale Schichten) insgesamt nur 28 Ärzte sowie bis zu 90 weitere Kräfte an. Einige arbeiten dabei nur stundenweise, sodass die Zahl der Personen in Summe höher liegt.

Wer die Kosten für Einrichtung und Betrieb der Zentren trägt, ist noch nicht abschließend geklärt. Voraussichtlich teilen sie sich das jeweilige Bundesland und der Bund.

Von Jens Rometsch