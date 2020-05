500 Euro: Sachsen legt beim Pflegebonus drauf

Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte es am Dienstag auf Nachfrage in einer Online-Pressekonferenz bereits mehr oder weniger bestätigt: Der Freistaat will den von der Bundesregierung geplanten Bonus für Pflegekräfte in der Corona-Krise aufstocken. Offen, so Kretschmer seinerzeit, sei dabei lediglich die Finanzierung. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) verkündete dann am Donnerstagabend Vollzug.

Freistaat übernimmt Kosten komplett

Die Koalitionsspitzen von CDU, Grünen und SPD hatten sich zuvor geeinigt. Bekanntgegeben werden soll dieser Beschluss in Gänze aber offenbar erst nach der Sitzung des Sächsischen Kabinetts am Mittwoch. Was aus Koalitionskreisen am Freitag aber schon bekannt wurde, ist: Die 500 Euro des Landes zu den vom Bund gezahlten 1000 Euro werden ausschließlich vom Freistaat übernommen. Heißt: Arbeitgeber sollen dabei nicht belastet werden.

Darüber hinaus erhalten alle in Pflege Beschäftigten diese Einmalzahlung – also auch Teilzeitkräfte, Azubis oder auch Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Die Gesamtkosten des Landesanteils am Pflegebonus werden aktuell mit ziemlich exakt 30 Millionen Euro veranschlagt.

Köpping : „Wertschätzung ist uns wichtig“

Auf LVZ-Nachfrage erklärte Köpping am Freitag: „Ich freue mich sehr, dass wir uns beim Pflegebonus durchgesetzt haben und dem Personal, das in der Altenpflege tagtäglich sein Bestes gibt, auf diese Art unsere Wertschätzung übermitteln können.“ Die Coronavirus-Pandemie fordere die Beschäftigten in der Altenpflege ganz besonders, sagte die Ministerin. Diese gingen mitunter an ihre Grenzen und darüber hinaus, um eine gute Versorgung und Betreuung der Menschen zu gewährleisten, die ein besonderes Infektionsrisiko haben.

„Diese Wertschätzung ist uns wichtig, daher werden wir die Prämie des Bundes aus Landesmitteln um bis zu 500 Euro aufstocken und mit allen Kräften daran arbeiten, dass der Pflegebonus alle Beschäftigten in der Altenpflege schnellstmöglich erreicht“, versprach die Ministerin.

70 000 Beschäftigte in Sachsen

Im Freistaat Sachsen versorgen und betreuen im Bereich der stationären und ambulanten Pflege rund 70 000 Beschäftigte über 200 000 Pflegebedürftige in knapp 1000 stationären Einrichtungen und durch über 1100 ambulante Dienste.

Vor zwei Wochen hatte der Bundestag das Gesetz für einen finanziellen Bonus für Pflegekräfte verabschiedet. Mehrere Bundesländer hatten daraufhin entschieden, diesen Beitrag aufzustocken.

Von Roland Herold