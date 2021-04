Dresden

Bund und Länder haben sich grundsätzlich darauf geeinigt, in der kommenden Woche das Infektionsschutzgesetz im Eilverfahren nachzuschärfen. Das kündigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin an. Die ursprünglich geplante Schalte mit den Ministerpräsidenten der Länder soll hingegen ausfallen. Stattdessen will das Regierungskabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag die Änderungen absegnen. Ziel des Vorhabens ist es, bundesweit einheitliche Regelungen für Regionen mit besonders hohen Inzidenzen zu schaffen. 

„Situation in den Ländern unterschiedlich“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer telefonierte am Freitag dazu mit seinem saarländischen Amtskollegen Tobias Hans (beide CDU). Im Anschluss erklärten die Regierungschefs: „Wir sind im Saarland und auch im Freistaat Sachsen immer konsequent vorangegangen, wenn es notwendig war. Wir sehen aber auch schon alleine an unseren beiden Ländern, wie unterschiedlich die Situation ist.“ Deshalb brauche man die Möglichkeit, auch darauf reagieren zu können. „Das muss der Gesetzentwurf liefern. Und darauf warten wir“, so die Ministerpräsidenten unisono. Gebraucht würden Entscheidungsspielräume, um auch auf die jeweilige besondere Situation in den Ländern reagieren zu können. Deshalb wolle man sich den Gesetzesentwurf zunächst genau anschauen, kündigten Kretschmer und Hans an.

Viele offene Fragen

Derzeit ist noch völlig unklar, welche Auswirkungen eine solche Nachschärfung konkret haben wird. Aus dem Sächsischen Sozialministerium verlautete am Freitag nach LVZ-Anfrage: Die Abstimmungen zu den Plänen des Bundes liefen. „Wir können uns daher zu Details noch nicht äußern, insbesondere zu den Konsequenzen für Sachsen.“

Zu den vielen offenen Fragen gehört beispielsweise, welche Regelungen der Freistaat Sachsen künftig noch selbst beschließen kann und ob es nach der bis zum 18. April geltenden aktuellen Corona-Schutzverordnung eine weitere gibt oder ob dann die neuen Regelungen des Bundes ausreichen.

Thüringens Regierungschef empört

Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) reagierte empört auf die Absage der für Montag geplanten Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Eindämmung. Bei der Nachschärfung des Infektionsschutzgesetz würden die Bundesländer gebraucht, so Ramelow. „Zu glauben, dass man das gegen die Länder durchsetzen kann, macht keinen Sinn.“ Um die Pandemie bekämpfen zu können, müsse es bundeseinheitliche Regelungen geben. „Seit Februar schuldet uns das Kanzleramt einen einheitlichen Stufenplan für Deutschland.“

Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke warf Merkel dagegen Allmachtsfantasien vor: „Ich erinnere daran: Der Föderalismus ist Teil der Ewigkeitsgarantie unseres Grundgesetzes. Damit einher geht, dass der Freistaat Thüringen Staatsqualität besitzt. Und die verteidigen wir als AfD-Fraktion.“

Von Roland Herold