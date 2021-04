Sachsen will die Notbremse des Bundes noch lockern

Dresden

Die sächsische Landesregierung fordert Änderungen an der vom Bundeskabinett beschlossenen Schärfung des Infektionsschutzgesetzes. Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) sagte am Dienstag in Dresden, man begrüße zwar ein einheitliches Vorgehen der Länder: „Man sieht allerdings auch, dass die vorgelegte Formulierungshilfe von denjenigen geschrieben worden ist, die in den letzten 13 Monaten nicht an der Front der Infektionsbekämpfung standen.“

„Krankenhausbetten lügen nicht“

Insbesondere kritisiert Sachsen die alleinige Fixierung auf Inzidenzwerte. Dies sei angesichts der Impfungen nicht mehr zeitgemäß. Die Aussagekraft sinke bei einer höheren Zahl von Impfungen. Schwankungen hätten sich zudem über Feiertage wie Ostern gezeigt, in der Nähe von Schwellenwerten seien die Zahlen sogar manipulationsanfällig. Deshalb müsse der Wert der belegten Krankenhausbetten auf Normalstationen – wie in Sachsen bereits praktiziert – mit einbezogen werden. Schenk wörtlich: „Krankenhausbetten lügen nicht.“

Im Live-Ticker: Die Corona-Pressekonferenz in der Zusammenfassung

Auch die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr stößt im Freistaat auf Ablehnung, weil sie „große rechtlichen Risiken“ berge, so Schenk. Im Klartext: Vor Gericht könnte das Verbot rasch gekippt werden.

„Thema Schule sollte in Ländern geregelt werden“

Sachsen moniert auch die Einmischung des Bundes in den Bildungsbereich. „Das Thema Schule sollte in den Ländern selbst geregelt werden“, forderte Schenk. Neuerliche Schließungen seien Eltern und Schülern nicht vermittelbar, auch wenn Abschlussklassen ausgenommen seien. Überdies habe Sachsen nach einer früheren Absprache mit dem Bund bereits eigenständig zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen an Schulen wie Test-Strategien, Betretungsverbote oder auch Hygiene-Konzepte umgesetzt.

Ferner fordert die Landesregierung eine zeitliche Befristung der nun vom Bund geplanten Einschränkungen sowie an Tests gebundene Öffnungen.

„Bundesrecht bricht Landesrecht“

Im Zweifelsfall – wenn das Infektionsschutzgesetz in der derzeit vorliegenden Form durch Bundestag und Bundesrat abgenickt wird – breche „Bundesrecht dann aber Landesrecht“, machte Schenk klar. Was bedeuten würde, dass die geplanten Restriktionen 1:1 umgesetzt werden müssten. Das könnte frühestens ab 26. April der Fall sein, wenn das Infektionsschutzgesetz zuvor Bundestag und Bundesrat ohne Komplikationen passiert. Allerdings will die schwarz-grün-rote Landesregierung in Dresden ihr endgültiges Stimmverhalten im Bundesrat vom Inhalt des abschließenden Gesetzesentwurfs abhängig machen.

Das Infektionsschutzgesetz mit seinen Verschärfungen würde dann in Landkreisen und Kreisfreien Städten mit Inzidenzwerten über 100 gelten. Wenn es – was unwahrscheinlich ist – niedrigere Werte geben sollte, bleibt die Regelung der Landesregierung in Kraft. Dafür hat das Kabinett am Dienstag die derzeit geltende Corona-Schutzverordnung bis 9. Mai verlängert. Allerdings liegen mittlerweile sowohl alle Landkreise als auch die Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz weit darüber.

Ab Freitag werden alle Lehrerinnen und Lehrer geimpft

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sollen ab Freitag alle Lehrerinnen und Lehrer sowie das Schulpersonal geimpft werden können. Das betrifft nun auch Oberschulen und Gymnasien.

Sonderrechte für Geimpfte soll es aber vorerst nicht geben, da lediglich 15 Prozent der Bevölkerung bisher geimpft seien, machte die Ministerin klar. Dafür sei es noch zu früh. Der Freistaat rechne damit, dass in der kommenden Woche auch Impfstoff von Johnson & Johnson ankommt. Die 12.000 Dosen sollen unter anderem an Obdachlose vergeben werden.

Köpping warnte allerdings auch: „Wir rechnen damit, dass wir Ende nächster Woche die 1300 Betten auf Normalstationen erreichen werden.“ Derzeit liegt der Wert bei 1205. Dann träten ohnehin Einschränkungen im Freistaat in Kraft.

Von Roland Herold