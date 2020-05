Sachsen öffnet alle Schulen und Kitas

Dresden

Schulen und Kitas in Sachsen fahren ihren Betrieb ab 18. Mai wieder hoch. Wie Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) am Freitag in Dresden erklärte, sei geplant, dass dann neben den vierten Klassen auch alle anderen Grundschüler sowie de Kinder und Jugendlichen der weiterführenden Schulen ihre Bildungseinrichtungen wieder besuchen können. „Wir gehen jetzt miteinander einen mutigen Schritt, der aus unserer Sicht aber auch notwendig ist“, erklärte Piwarz. Angestrebt werde ein eingeschränkter Regelbetrieb.

„Wenn wir auf der einen Seite dem wirtschaftlichen und beruflichen Leben ein deutliches Stück mehr Normalität ermöglichen, dann müssen wir auf der anderen Seite auch Betreuungs- und Lernmöglichkeiten für die Kinder schaffen.“ Damit gelte ab diesem Zeitpunkt wieder die Schulpflicht im Freistaat, so der Minister. Diese solle aus einem Wechsel aus Lern- und Präsenzzeit bestehen. Gleichzeitig öffnen auch die Kitas. Eltern haben damit wieder einen Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder in Kindergärten, Krippen und Horten, wo strengste Hygieneregeln vorgeschrieben sind.

Strenge Trennung gegen Infektionen

Klassen und Betreuungsgruppen müssen nach diesem Konzept, das von Kultusministerium und Experten – darunter Infektiologen und Kinderärzten aus Kliniken in Leipzig und Dresden – erarbeitet wurde, allerdings streng getrennt bleiben, um im Falle von Infektionen Ansteckungswege nachvollziehen zu können. In fest zugewiesenen Räumen und mit festem Betreuungspersonal. Dabei würden Gruppen in Gebäuden, aber auch auf Freiflächen getrennt. Das gelte auch für die jeweiligen Erzieher, machte Piwarz klar.

Vorgaben für Eltern

Dies ermögliche, von den Vorgaben abzurücken, die da lauteten: Abstand halten und Kleingruppen bilden. Im Falle von Neuinfektionen würden in aller Regel die jeweiligen Gruppen in Quarantäne geschickt werden, die Gesamteinrichtung bliebe aber geöffnet.

Allerdings sei dies an strenge Vorgaben gebunden. Eltern werden künftig jeden Tag mit einem Formular bestätigen müssen, dass sie und ihre Kinder symptomfrei sind. Man werde in den ersten beiden Tagen sicherlich Kulanz walten lassen, danach müssten Eltern jedoch damit rechnen, dass Kinder von der Betreuung ausgeschlossen werden. „Dieses Formular kommt in der nächsten Woche“, versprach Piwarz. Beim Holen und Bringen der Kinder sollten Eltern Mundschutz tragen. Für die Kinder selbst gelte das allerdings nicht.

Basisunterricht an Grundschulen

In den Grundschulen soll eine Art Basisunterricht mit Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Englisch stattfinden, während auf Fächer wie Sport noch verzichtet werden muss. Piwarz erinnerte daran, dass es für Schüler keine Mundschutzpflicht gebe. „Ein Schüler kann nicht der Schule verwiesen werden, weil er keine Maske trägt.“ Auch an den Berufsschulen dürfen die Schüler ab 18. Mai wieder komplett zum Unterricht gehen. In den Förderschulen für geistige Entwicklung dagegen betrifft es zunächst nur die Primarstufe 1 bis 3. Der Rest soll dann am Montag nach Pfingsten folgen.

Piwarz begründete das Vorgehen damit, dass man einen Kompromiss aus Gesundheitsschutz, den Forderungen der Eltern und der Wirtschaft sowie dem Bildungsauftrag gesucht habe. Die Belastbarkeit von Kindern und Familien in der Corona-Krise habe zudem eine Grenze erreicht. Notfalls müsse nachgesteuert werden. Das Konzept soll noch am Dienstag vom Regierungskabinett beschlossen werden. Schulen und Kitas sind bereits seit dem 18. März geschlossen.

Freiwillige Tests für Lehrkräfte

Zuvor war bekannt geworden, dass sich sächsische Lehrkräfte, die bereits wieder an Schulen tätig sind, ab 1. Juni einen freiwilligen Test auf das Coronavirus unterziehen können. Die Kosten für den Test, der beim Hausarzt gemacht werden kann, übernimmt das Land, soweit die Gesetzlichen Krankenkassen nicht dafür aufkommen. Damit sollen Erkrankte identifiziert werden, die zwar keine Symptome aufweisen, aber das Virus übertragen können. Perspektivisch wird daran gedacht, dieses Angebot auch auf die Kitas zu erweitern.

Städte- und Gemeindetag: Einschränkungen möglich

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) begrüßte die Ankündigungen. Geschäftsführer Mischa Woitscheck sagte: „Wir appellieren an die Eltern, Verständnis für die Zwänge und Kompromisse aufzubringen, die der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas mit sich bringen wird.“ Der Öffnungsschritt werde von allen Beteiligten einen hohen Mehraufwand abverlangen, um neue Infektionsfälle zu vermeiden. Einschränkungen bei den Öffnungszeiten der Kitas seien nicht auszuschließen. Besonders die räumliche und personelle Situation in den Kitas werde vielfach Grenzen setzen.

Die Zahl der notbetreuten Kinder in den Tageseinrichtungen ist derweil erneut gestiegen. Der Anteil wuchs von knapp 19 Prozent in der Vorwoche auf nunmehr 27,5 Prozent.

GEW verlangt Augenmaß

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) Sachsen warnte hingegen: „Die zur Verfügung stehenden Räume in Kitas und Schulen, die Altersstruktur der Beschäftigten, der Respekt vor den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen erfordern Augenmaß und nur vorsichtige Schritte“, so Landeschefin Uschi Kruse.

Kritik kam auch von der FDP. Der Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst bezeichnete die Wiederöffnung der Schulen als mutlos und zögerlich. „Wenn der schulische Teilbetrieb zum Dauerzustand wird bis es Impfstoff und Heilmittel gibt, fürchte ich um die Spitzenposition unseres sächsischen Bildungssystems.“

Nur leichter Anstieg bei Corona-Fällen

Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) gab die Zahl der bisher im Freistaat mit Sars-CoV-2 Infizierten am Freitag mit 4884 an, 27 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 5 auf 186. Genesen sind inzwischen wieder 4280 Corona-Kranke.

Von Roland Herold