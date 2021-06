Dresden

Die sächsische Landesregierung will mit zusätzlichem Geld den Neustart nach der Corona-Krise in den Innenstädten vorantreiben und Einzelhändler dabei unterstützen. Das erklärten Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch in Dresden.

Preisgeld wird aufgestockt

So soll das Preisgeld des Ende März gestarteten Wettbewerbs „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ von 100 000 Euro in diesem Jahr um weitere 300 000 Euro aufgestockt werden. Im kommenden Jahr stehen dann noch einmal zusätzliche 200 000 Euro zu Verfügung. Weitere Preise könnten dann kurzfristig realisiert und wirksame Projekte zugunsten einer nachhaltigen Stärkung der Stadtmitten vergeben werden, so Schmidt. Die Mittel dafür wurden vom Sächsischen Landtag im neuen Doppelhaushalt bewilligt.

Das Ganze trägt nun den Titel „Ab in die Mitte-Plus“. „Die Innenstädte wieder zu beleben, ist wichtiger denn je“, sagte Schmidt. Der Handel, die Gastronomie sowie die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie der Tourismus seien von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. „Die Projekte von privaten Initiativen oder Händlerinitiativen sollen helfen, Lösungen für den durch die Pandemie beschleunigten Strukturwandel in den Innenstädten zu finden“, erklärte der Minister. Bis zum 17. September können bei der IHK Leipzig dazu Projekte eingereicht werden, die Siegerehrung findet dann am 11. November statt.

Weiterer Preis und Runder Tisch

Dulig sagte: „Wir wollen dazu beitragen, dass die Innenstädte zukunfts- und wettbewerbsfähig bleiben und Ihnen entsprechende Impulse geben.“ Dazu zähle auch der „So geht sächsisch-Preis #JetztLokalHandeln“. Der Preis wurde am 28. Mai gemeinsam mit der Sächsischen Staatskanzlei und „So geht sächsisch.“ ausgerufen. Er wendet sich insbesondere an Händlerinitiativen, Gewerbevereine und Zusammenschlüsse von Händlern mit anderen Gewerbetreibenden. Gesucht werden kreative Lösungsansätze für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im lokalen Einzelhandel und in den Städten. Bewerbungsfrist ist hier der 18. Juni.

Als dritte Säule schließlich soll ein Runder Tisch zum Thema „Wirtschafts- und Lebensraum Innenstadt“ ins Leben gerufen werden. An ihm werden sich ab Ende Juni sowohl Vertreterinnen und Vertreter von Handel, Handwerk, Gastronomie, Tourismus, Kultur- und Kreativwirtschaft, der Immobilienwirtschaft als auch der Kommunen und der Politik virtuell austauschen. Dabei ist unter anderem die Handelshochschule Leipzig (HHL).

„Innenstädte anders denken“

Dulig sagte, für viele Händler bestehe die Chance, glimpflich aus der Corona-Krise zu kommen. Am Runden Tisch solle nun diskutiert werden, wie man Innenstädte anders denken oder Leerstand nutzen könne. Als Beispiel nannte er Pop-Up-Stores, die temporär leerstehende Ladenflächen nutzen, um Produkte aus dem Handel, der Kultur- und Kreativwirtschaft oder anderen Branchen zu testen und zu verkaufen. Denkbar sei jedoch auch die Nutzung von Ladenflächen für Ausstellungen und Kunstprojekte.

Von Roland Herold