Angesichts wieder steigender Infektionszahlen will Sachsen einen neuen Bußgeldkatalog beschließen. Wer ab 1. September dann in Bus und Bahn oder beim Einkauf keinen Mund-Nasenschutz trägt, soll mit 60 Euro zur Kasse gebeten werden. Das erklärte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden bei der Vorstellung der Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung, die dann ab 1. September und bis 31. Oktober gelten soll.

Insgesamt wurden laut Köpping an den Teststationen auf den Flughäfen Leipzig/Halle und resden sowie an den Autobahne A 4 und A 17 seit 1. August 12208 Reisende getestet. Davon waren 52 positiv.

Über Details und Schutzmaßnahmen an den Schulen und Kindertagesstätten im neuen Schuljahr hatte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) bereits in der Vorwoche ausführlich informiert. Wenn am 31. August der Start erfolgt, werden die Schülerinnen und Schüler keine Maske tragen müssen. Wer eine Schule oder Kita betritt, soll aber dennoch eine Mund-Nasen-Schutzbedeckung bei sich haben.

Der Landesschülerrat hatte sich dagegen für eine Übergangsfrist von drei Wochen ausgesprochen. In diesem Zeitraum sollten nach seinem Vorschlag außerhalb des Unterrichts auf dem Schulgelände ein Mindestabstand von 1,5 Metern sowie Maskenpflicht gelten.

