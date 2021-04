Dresden

Die seit dem 1. April geltende sächsische Corona-Schutzverordnung wird offenbar über den 18. April hinaus gelten. So heißt es aus Regierungskreisen in Dresden. Danach soll die Schutzverordnung in der Sitzung des Regierungskabinetts am Dienstag um weitere drei Wochen verlängert werden.

Bund verschärft Infektionsschutzgesetz

Hintergrund der Maßnahme ist, dass der Bund – ebenfalls am Dienstag – die Reform des Infektionsschutzgesetzes beschließen will, von dem die Länder dann nicht abweichen dürfen. Es tritt zwar nur in Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 pro 100.000 Einwohnern drei Tage hintereinander überschritten wird. Allerdings liegt der Inzidenzwert in Sachsen bereits jetzt doppelt so hoch.

Damit ist die Wahrscheinlichkeit auf weitere Restriktionen und Einschränkungen erneut gestiegen. Beispielsweise hatte der Bund auch wieder nächtliche Ausgangssperren ins Spiel gebracht. Letzte Details darüber werden zur Stunde von der Bundesregierung und den Staatskanzleien der einzelnen Bundesländer ausgehandelt.

Vorbehalte aus Sachsen

Die sächsische Landesregierung hatte zuletzt Vorbehalte gegen die geplante Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes durch die Bundesregierung geäußert. Vor allem die Tatsache, dass der Bund ins Thema Schulen und Bildung eingreifen will, das eigentlich Ländersache ist, sorgte für Widerstand. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte darum am Wochenende, die Bundesregierung müsse auf Regelungen im Schulbereich verzichten.

Von Roland Herold