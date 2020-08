Dresden

Wer ab 1. September in Bus, Bahn oder auch Geschäften ohne Mund-Nasenschutz angetroffen wird, muss mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen. Das ist ein Bestandteil der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung, die bis zum 2. November gelten soll. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) und Innenminister Roland Wöller ( CDU) stellten sie am Dienstag in Dresden vor.

„Ich glaube, dass 60 Euro angemessen sind“, sagte Köpping. Man orientiere sich mit der Summe an Thüringen und hätte sich ein einheitliches mitteldeutsches Vorgehen in dieser Frage – sprich: auch mit Sachsen-Anhalt – gewünscht. Verantwortlich für die Durchsetzung sind die Ordnungsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte.

Anzeige

Innenminister Wöller ergänzte, auch Kontrolleure von Verkehrsunternehmen seien dazu berechtigt, wenn dies in den jeweiligen Beförderungsbedingungen festgehalten ist. Werde ein Verstoß angezeigt und der Delinquent sei einverstanden, betrage das Verwarngeld vor Ort bis zu 55 Euro. „Die Krise ist noch nicht zu Ende“, mahnte Wöller.

Weitere DNN+ Artikel

Testpersonenkreis wird ausgeweitet

Köpping kündigte an, dass die Möglichkeit, sich kostenfrei auf Corona testen zu lassen, von Lehrerinnen und Lehrern künftig auch auf Kita-Erzieher, Pfleger, Schulsozialarbeiter, Hortnerinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe ausgedehnt werde. Dies gelte bis 30. September für Personen, die im Inland Urlaub gemacht haben. Wer im Ausland war, könne die Möglichkeiten an Flughäfen und Autobahnen nutzen.

Keine Änderungen wird es bei den Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen geben. Familienfeiern finden danach mit bis zu 100 Personen, Betriebs- und Vereinsfeiern mit bis zu 50 Personen statt. Diskotheken und „Tanzlustbarkeiten“ bleiben ebenso untersagt wie der Betrieb von Dampfsaunen und Dampfbädern. Tanz im Freien sei davon allerdings ausgenommen.

Großveranstaltungen über 1000 Personen

Großveranstaltungen über 1000 Personen werden ebenfalls erlaubt, sofern die Kontaktnachverfolgung gegeben sei und ein genehmigtes Hygienekonzept vorliege. Davon profitieren sollen Jahrmärkte, Volksfeste und letztendlich auch Weihnachtsmärkte. Bei weniger als 20 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche auch ohne Prüfung der Behörden.

Laut Köpping sei damit theoretisch auch wieder Bundesliga-Fußball vor Publikum für RB Leipzig möglich, dass „ein wirklich sehr gutes Hygienekonzept“ vorgelegt habe. Allerdings werde man in dieser Sache eine bundesweite Abstimmung herbeiführen. Am Donnerstag werden die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) in einer Telefonschalte beraten.

Neun Neuinfektionen

Für Pflege- und Altenheime gelte laut Köpping, dass die jeweiligen Heimleitungen ihre Auflagen am konkreten Infektionsgeschehen der Region ausrichten müssten. Laut der Gesundheitsministerin betrug die Zahl der Infektionen am Dienstag 5834 und damit neun Fälle mehr als am Vortag. Getestet wurden am Flughafen Leipzig/Halle bisher 8848 Personen, am Flughafen Dresden 8533, an der A4 1642 und an der A 17 3094 Rückkehrer. Lediglich 91 davon (0,4 Prozent) waren positiv. Laut Köpping sei es damit gelungen, auch nach den Ferien in Sachsen das Infektionsgeschehen niedrig zu halten.

Von Roland Herold