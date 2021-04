Sachsen vergibt Impfstoffreste nicht per Zufallsgenerator

Leipzig

In Sachsen werden übrig gebliebene Impfdosen in den Impfzentren nicht einfach weggeworfen. Das erklärte DRK-Sprecher Kay Kranich auf LVZ-Anfrage. Eine Art Lotterie, um am Ende des Tages übrig gebliebene Impfstoffe zu vergeben, soll es aber auch nicht geben. Duisburg beispielsweise hat eine sogenannte „Impfbrücke“ eingerichtet, die sicherstellen soll, dass am Abend eines Tages auch Reste aus Impfampullen einen Empfänger finden und kein Impfstoff ungenutzt entsorgt werden muss. Voraussetzung dafür ist, dass die Betroffenen in der Lage sind, innerhalb von 20 Minuten vor Ort zu sein.

Bestellsystem wählt per Zufall aus

Dabei kann sich aber nicht jeder Interessent in Duisburg über einen derartigen Extra-Termin freuen. Nominiert werden beispielsweise Mitarbeiter des Ordnungsamtes, des Rettungsdienstes oder auch des Gesundheitsamtes. Unter ihnen wählt das Bestellsystem dann per Zufallsprinzip – quasi wie in einer Lotterie – aus. Die oder der Betreffende erhält eine SMS mit Zeit, Ort und Hinweisen zur Anfahrt, die er oder sie bestätigen muss. Danach gibt es eine Identifikationsnummer, die im Impfzentrum vorgelegt werden muss.

„Die sächsischen Impfzentren haben – abgestimmt mit den Kommunen und Arztpraxen – Listen mit Angehörigen der Prioritätsgruppen 1 und 2 erarbeitet“, sagt DRK-Sprecher Kranich. Diese würden im Fall der Fälle angerufen. „Da müssen wir jetzt nicht noch ein digitales System aufsetzen.“ Hinzu komme, dass die anfallenden Mengen ohnehin äußerst gering seien – zwei Impfdosen alle zwei Tage etwa. Betroffen sei in der Regel nur der aufgetaute Impfstoff von Biontech. Fielen tatsächlich einmal größere Mengen an, könne man problemlos auf Polizei- und Rettungskräfte zurückgreifen, so der DRK-Sprecher.

Potsdam bietet Warteliste an

Mittlerweile ist unter anderem auch Hannover dem Duisburger Beispiel gefolgt. Seit Anfang April werden über die „Impfbrücke“ zwischen zwei und 20 Zusatztermine täglich auf die beschriebene Weise vergeben. Hamburg und Frankfurt am Main verfahren ähnlich. In Berlin wurden bereits früh Helferinnen und Helfer in den Gesundheitszentren geimpft, wenn Dosen übrig blieben.

Ein anderes Modell verfolgt Potsdam. Die Stadt hat eine digitale Warteliste eingerichtet, auf der sich allerdings nur ohnehin Berechtigte eintragen lassen können. Bleibt dann am Abend Impfstoff übrig, erhalten die Interessenten einen Anruf und müssen binnen 30 Minuten vor Ort sein. Laut Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist das Interesse daran riesengroß. Allein innerhalb der ersten vier Tage ließen sich 2000 Personen registrieren.

Stiko empfiehlt Extra-Listen für Impfzentren

In Sachsen war Anfang Februar bekannt geworden, dass hunderte Polizisten ungewollt früher geimpft werden mussten, weil es eine Panne im Bestellsystem gab und zu viel Impfstoff aufgetaut wurde. Daraufhin wurde entschieden, übrig gebliebene Impfdosen nur noch an Personen der kritischen Infrastruktur zu geben, die der Prioritätsgruppe 1 angehören.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat empfohlen, Listen in den Impfzentren anzulegen, die festlegen, wer an die Reihe kommt, wenn Impfstoff übrig bleibt. Dabei könnten auch geeignete Kandidaten auch nachfolgenden Prioritätsgruppen vorgezogen werden, so die Impfkommission. Lokale politische Prominenz, wie Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) beispielsweise, gehört laut Stiko allerdings nicht dazu.

Von Roland Herold