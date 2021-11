Dresden/Leipzig

Im sächsischen Landtag wurde im Kabinett bis zum späten Freitagabend noch um die Details gerungen, wie den nach wie vor gravierend hohen Inzidenzwerten in Sachsen und der drohenden Überlastung von Covid-Stationen in den Kliniken entgegengesteuert werden kann. Dabei geht es um Maßnahmen, die kurzfristig geeignet sein sollen, die vierte Welle zu brechen – Kontaktbeschränkungen, 2G-, 3G-Regeln, Testpflichten. Für einen Ausweg aus der Pandemie, da sind sich Wissenschaftler einig, wird ein wie auch immer gestalteter Lockdown allein nicht geeignet sein. Deshalb bleibe die Impfstrategie das Maß aller Dinge und die Angebote in Sachsen sollen nun ausgebaut werden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): „Die niedrige Impfquote ist der eigentliche Grund für die Situation in Sachsen, in der wir gerade sind. Wir brauchen mehr Impfbereitschaft und Impfangebote.“

Österreich erlässt Lockdown und Impfpflicht ab Februar 2022

Diskutiert wird mittlerweile auch eine Impfpflicht. Nachdem auch in Nachbarländern bereits bestimmte Berufsgruppen verpflichtend geimpft werden, Infektionszahlen explodieren und es jeden Tag in Deutschland Hunderte Corona-Tote gibt, scheint dieses Tabu aufzuweichen. Ärzte, Virologen und Politiker fordern eine Impfpflicht für Beschäftigte in Medizin und Pflege. Der Deutsche Städtetag monierte eine schnelle gesetzliche Impfpflicht für Beschäftigte an Schulen, Kitas, im Gesundheits- und Pflegebereich. Die Länder wollen Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Corona-Impfung verpflichten. Die Pflicht soll bei Kontakt zu besonders gefährdeten Personen gelten, wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens CDU-Regierungschef Hendrik Wüst nach den Beratungen von Bund und Ländern sagte.

Im Nachbarland Österreich sind indes weitreichendere Entscheidungen getroffen worden. Die Alpenrepublik beschließt eine bundesweite allgemeine Impfpflicht. Das hat Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Freitagvormittag verkündet. Diese soll ab dem 1. Februar 2022 gelten. „Das ist der langfristige Wellenbrecher“, sagt Schallenberg. Damit ist Österreich das erste Land weltweit, das diesen Schritt geht. Ab Montag gilt zwischen Wien und Innsbruck außerdem ein erneuter bundesweiter Lockdown für alle Bürgerinnen und Bürger.

In Sachsen konzentriert sich beim Impfen aktuell viel auf die mobilen Teams, deren Mitarbeiter und Helfer bei aber immer wieder Termine vorfristig beenden müssen. Denn der Ansturm ist immens, Impfdosen sind oft lange vor dem eigentlichen Ende der Impfaktionen verspritzt. Vor der Impfstelle am Leipziger Hauptbahnhof bildete sich erst am Freitag wieder eine lange Schlange – mit mehreren Stunden Wartezeit. Die mobilen Impfteams waren ursprünglich als Unterstützung für die Impfzentren gedacht – die wurden inzwischen geschlossen. Dadurch tragen die mobilen Teams aktuell die Hauptlast beim Impfen in Sachsen. „Statt 120 Impfungen pro Schicht, wie geplant, schaffen manche Ärzte auch 150 oder 200 – aber mehr geht nicht“, sagt Silko Kamphausen vom Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig-Engelsdorf.

Impfteams sollen 9000 Impfungen am Tag leisten können

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) kündigte am Freitag an, dass auf die gestiegene Nachfrage insbesondere nach Auffrischungsimpfungen nun reagiert werde „Der Freistaat verdreifacht die Kapazitäten des staatlichen Zusatzangebotes. Das hat das Kabinett beschlossen„, sagte sie. Bereits seit dieser Woche wurde die Kapazität der 30 mobilen Teams durch personelle Verstärkung verdoppelt – bis zu 6000 Impfungen pro Tag und 36 000 Impfungen pro Woche seien nun möglich. Ab 1. Dezember soll zudem die Zahl der mobilen Impfteams erhöht werden, um dann 9000 Impfungen am Tag beziehungsweise 54.000 Impfungen pro Woche zu erreichen. In jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt soll es mindestens einen festen Standort der mobilen Teams als verlässlichen Anlaufpunkt geben, kündigte das Sozialministerium an.

Dresden und Leipzig bekommen acht neue Impfteams

Konkret sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt für Dresden und Leipzig acht große Teams mit einer Kapazität von 1600 Impfungen pro Tag geplant, für Chemnitz vier große Teams mit einer Kapazität von 800 Impfungen täglich. Die Landkreise sind dann mit jeweils zwei großen und einem kleinen Team ausgestattet. Die Impfkapazität dort liegt bei 500 Impfungen täglich durch die mobilen Teams. Sie sollen nach derzeitigem Stand bis Ende März 2022 im Einsatz sein. Für die Bildung kommunaler Impfzentren werden dem Gesundheitsdienst der Kreise je zwei Millionen Euro und den Städten Leipzig, Chemnitz und Dresden je vier Millionen Euro bereitgestellt. „Das ist ein wichtiges Signal für die kommunale Ebene. Auch sie können sich an der Impfkampagne beteiligen“, so Köpping.

Kommunen fordern Koordinierung der Länder

Impfen sei eine gemeinsame Aufgabe, so Köpping, die sich eine Kraftanstrengung von allen beteiligten Partnern wünscht. „Ich freue mich, dass nun auch wieder mehr niedergelassene Ärztinnen und Ärzte mitimpfen, aktuell sind es über 1800. Wir haben auch 78 Krankenhäuser in Sachsen, auch sie können impfen. Es ist genügend Impfstoff da.“

Von kommunaler Seite bekam Köpping die generelle Bereitschaft zur Unterstützung signalisiert. Aber auch die Forderung, dass die Länder die Bedingungen dafür schaffen müssen. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, erklärte am Freitag: „Um die vierte Corona-Welle zu brechen, müssen wir die Impfquoten steigern. Das ist der Schlüssel. Und dafür tut es not, umgehend die Impfkapazitäten auszuweiten. Die Städte sind weiter bereit, Impfstellen, mobile Impfteams und Impfzentren zu organisieren. Der Ball liegt nun bei den Ländern. Sie müssen klar benennen, welche Rolle die Städte jetzt beim Impfen übernehmen sollen und für ausreichend medizinisches Personal sorgen.“

Von Thomas Lieb