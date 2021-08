Dresden

An Sachsens Hochschulen wird es künftig mehr Studienplätze für Informatik, Lehramt und Medizin geben. Allein bei den IT-Fächern ist ab dem Wintersemester 2021/22 ein Zuwachs von 400 bis 500 Studienanfängern avisiert. In den nicht beschränkten Studiengängen soll jeder Bewerber mit Hochschulzugangsberechtigung zugelassen werden. Daneben sind auch bei den Numerus-Clausus-Fächern 82 Plätze zusätzlich geplant.

Plätze für Informatik-Fächer werden deutlich erhöht

„Der Bedarf an Informatik-Fachkräften wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Diese Fähigkeiten sind zentral für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen“, begründet Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) die Steigerung gegenüber der LVZ. Schon jetzt belegen rund 9000 der 100.000 Studierenden in Sachsen ein IT-Fach – doch das werde nicht ausreichen, um in Zukunft den Bedarf zu decken. Deshalb sollten bereits in den Schulen gezielte Angebote gemacht werden können, „um Interessierte an ein späteres Informatik-Studium heranzuführen“. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren 7700 Studentinnen und Studenten an sächsischen Hochschulen in IT-Bereichen eingeschrieben.

Wissenschaftsminister Gemkow: Wir sind an der oberen Grenze

Auch im Lehramt werden die Plätze ab dem Wintersemester von 2400 auf 2700 nochmals aufgestockt. Damit sind fast Tausend Immatrikulationen mehr als noch vor sieben Jahren möglich. „Wir sind an die obere Grenze dessen gegangen, was an Ausbildungskapazität in Sachsens Lehramtsstudiengängen noch realisierbar ist“, gesteht Gemkow – doch dies sei „ein zentraler Baustein im Kampf gegen den Lehrermangel“. Das sehen die neuen Zielvereinbarungen mit den Hochschulen vor.

In Leipzig studieren künftig auch angehende Berufsschullehrer

So können im kommenden Wintersemester allein an der Universität Leipzig 1400 Studienanfänger beginnen. Im Oktober 2022 sollen noch einmal 90 neue Plätze für angehende Berufsschullehrer hinzukommen. Die TU Dresden rüstet sich für insgesamt 890 Studienanfänger im Lehramt. Daneben bilden auch die TU Chemnitz sowie die beiden Musikhochschulen Lehrer-Nachwuchs aus.

Sachsen will mehr Lehrkräfte für Oberschulen ausbilden

Bei der Aufteilung nach Schularten fällt eine Tendenz eindeutig auf: Sowohl in Leipzig (plus 120 Plätze) als auch in Dresden (plus 60) sollen mehr Lehrerinnen und Lehrer für Oberschulen ausgebildet werden, während an beiden Hochschulen die bislang begehrten Plätze für künftige Gymnasial-Lehrkräfte reduziert werden. Daneben wird auch in Dresden künftig zusätzliches Personal für Berufsbildende Schulen ausgebildet (plus 80). Allerdings können schon heute nicht alle Oberschulen-Studienplätze vergeben werden.

Neuer Medizin-Modellstudiengang startet in Chemnitz

Darüber hinaus werden auch 90 neue Studienplätze in der Medizin eingerichtet. „Die verschiedenen Maßnahmen sollen dazu beitragen, die ärztliche Versorgung in ganz Sachsen sicherzustellen“, erklärt Gemkow. Dabei werde mit dem Modellstudiengang Medic auch ein neuer Weg gegangen: „Wir stocken nicht nur die Zahl der Studienplätze in der Humanmedizin auf, sondern kombinieren das auch mit dem neuen Ausbildungsort Chemnitz. Ziel ist, dass die künftigen Ärztinnen und Ärzte in der Region bleiben und arbeiten.“ Für die 50 Medic-Plätze hatte es 22.000 Bewerbungen gegeben. Von den Studienanfängern stammt jeder Fünfte aus dem Großraum Chemnitz.

Von Andreas Debski