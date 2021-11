Sachsen steht vor der Corona-Überlastungsstufe: Halten die Kliniken das noch durch?

Leipzig

Wie lange halten Sachsens Kliniken in der vierten Corona-Welle noch durch? Der Freistaat steuert auf die Überlastungsgrenze seines Gesundheitssystems zu. Immer mehr Corona-Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden. Mit Stand Freitag waren 1217 Betten auf den Normalstationen mit Corona-Patienten belegt, wie aus einer Übersicht des Sozialministeriums hervorgeht. Das ist nur noch knapp unter der 1300er-Grenze, die als Überlastungsstufe gilt.

Dieser Wert könnte bereits im Laufe der nächsten Woche erreicht sein. Zuletzt hatte die Bettenauslastung auf Normalstationen um etwa 15 bis 20 Corona-Patienten pro Tag zugenommen. Auf den Intensivstationen sind inzwischen 291 Betten belegt. Mit der Überlastungsstufe würden laut der Coronaschutz-Verordnung wieder Kontaktbeschränkungen für private Treffen gelten.

Wahrscheinlichkeit für Verlegung von Corona-Erkrankten dann fast gleich Null

Den Ernst der Lage betont auch Professor Sebastian Stehr, Chef der Intensivmedizin an der Uniklinik Leipzig: „Ich gehe davon aus, dass in vier bis sechs Wochen kein anderes Bundesland in der Lage sein wird, Patienten aus anderen Ländern aufzunehmen.“ Die Wahrscheinlichkeit für eine Verlegung von Corona-Erkrankten sei dann fast gleich Null. „Wir werden hier in Sachsen allein zurechtkommen müssen“, so Stehr, der damit rechnet, dass die vierte Corona-Welle bis März anhält.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schließt angesichts der Entwicklung auch einen Lockdown nicht mehr aus. Die 2G-Regel, die in Sachsen bereits gilt, werde nicht reichen: „Wir müssen weitere Instrumente dazusetzen.“

Sachsen will drei große Impfzentren wieder öffnen

Um das zuletzt gestiegene Interesse an den Corona-Schutzimpfungen zu bedienen, will Sachsen nun doch wieder größere Impfzentren einrichten. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) plant nach LVZ-Informationen, die Impfzentren in den drei großen Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz erneut zu öffnen. Derzeit werde geprüft, an welchen Orten das möglich ist, hieß es. Zudem muss das personell abgesichert werden. Das Sozialministerium führt dazu schon Gespräche mit dem DRK.

Außerdem ist eine Art Pauschale im Gespräch, damit Hausärzte auch am Wochenende impfen. Dazu ist am Montag ein Gespräch von Köpping mit den Spitzenverbänden der Ärzte geplant. Ähnliches kündigte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag an. Spahn sprach sich dafür aus, für öffentliche Veranstaltungen das Prinzip „2G plus“ einzuführen – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, die zusätzlich aber noch einen aktuellen Test vorweisen müssen.

Von Björn Meine und Matthias Roth