Leipzig

Ab Donnerstag wird Sachsen die Prioritätengruppe 2 komplett zum Impfen gegen Corona öffnen. Das erfuhr die „Leipziger Volkszeitung“ aus internen Quellen in Dresden. Das DRK soll sein Buchungsportal bereits modifiziert haben. Eine Bestätigung des Sächsischen Gesundheitsministeriums oder des DRK gab es dafür zunächst nicht.

Auch 70- bis 80-Jährige können sich dann impfen lassen. In Prioritätengruppe 2 werden außerdem Patienten mit schweren Vorerkrankungen erfasst wie Trisomie 21, Demenz oder Transplantationspatienten. Aber auch das Personal in Kitas und Grundschulen oder enge Kontaktpersonen von zu Hause Pflegebedürftigen zählen zu dieser Kategorie. Geimpft wird mit Astrazeneca. Bisher konnten nur über 80-Jährige mit den Impfstoffen Biontech/Pfizer oder Moderna beziehungsweise unter 65-Jährige mit Astrazeneca geimpft werden.

KV hält Impfpraxen geheim

In Sachsen startet gleichzeitig ein Impfprojekt mit 40 Hausärzten. „Welche Praxen teilnehmen, teilen wir aber nicht mit“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Klaus Heckemann. Grund dafür sei, dass die Praxen ihre eigenen Patienten impfen sollen und auch die Logistik für Patienten-Bestellungen übernähmen. Heckemann wörtlich: „Wenn ich Ihnen die Liste der Praxen mitteile, können die im Prinzip die nächsten 14 Tage gleich ihre Telefone abstellen.“ Nach LVZ-Informationen soll der benötigte Impfstoff am Donnerstag an die teilnehmenden Praxen geliefert werden. Die Impfungen könnten dann am Montag beginnen.

Der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages gab am Mittwoch weitere 60 Millionen Euro für die zügige Umsetzung des Impfkonzeptes frei – darunter auch das erwähnte Hausarztprojekt. SPD-Fraktionschef Dirk Panter sagte: „Mit dem Beschluss kann das Sozialministerium nun die Anzahl der Impfstrecken in den Impfzentren verdoppeln, die Öffnungszeiten dort erweitern und die mobilen Impfteams verstärken.“

Anträge für umstrittene Einzelfälle möglich

Ab sofort können Anträge auf Einzelfall-Priorisierung gestellt werden. Dafür nahm eine Geschäftsstelle im Gesundheitsministerium die Arbeit auf. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte: „Die Einzelfallstelle ist ein Instrument für diejenigen wenigen Betroffenen, deren schwere Erkrankungen und Lebensumstände sich aktuell nicht in der jetzt schon sehr umfangreichen Liste der priorisierten Personen wiederfinden.“

Interessenten müssen das Formular „Antrag auf Priorisierung für Corona-Schutzimpfung aus medizinischen Gründen“ ausfüllen und es gemeinsam mit der ärztlichen Beurteilung per Post senden an: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt - Geschäftsstelle Stelle Einzelfallentscheidung Corona-Impfung -, Albertstraße 10, 01097 Dresden oder per E-Mail an Einzelfallentscheidung@sms.sachsen.de. Weitere Informationen enthält ein Merkblatt, das dem Antragsformular angefügt ist. https://www.coronavirus.sachsen.de/priorisierung-fuer-die-coronaschutzimpfung-9340.html

Plauen verstärkt Kampf gegen die Pandemie

Im Vogtland wird inzwischen der Kampf gegen das Corona-Virus seit Mittwoch noch intensiver geführt. In einer Mehrzweckhalle des Behördenzentrums – der einstigen Offiziershochschule der NVA – in Plauen nahm am Mittwoch ein temporäres Impfzentrum die Arbeit auf, in dem künftig bis zu 500 Menschen pro Tag geimpft werden können.

Es ist neben dem bestehenden Impfzentrum in Treuen, in dem schon bis zu 1000 Personen am Tag eine Impfung erhalten, die zweite derartige Einrichtung im Vogtland. Bis zum Wochenende werden in der Mehrzweckhalle zunächst über 80-Jährige geimpft, die bereits einen Termin gebucht haben. „Es ist ein echter Lichtblick“, sagte Plauens Sozialbürgermeister Steffen Zenner (CDU).

Jeder Vogtländer ab 18 Jahre erhält Impfung

Gesundheitsministerin Köpping hatte am Vortag angekündigt, dass sich künftig jeder Vogtländer ab 18 Jahre impfen lassen könne. „Wir wollen die Priorisierung aufheben“, sagte die Ministerin. Die bisher einmalige Maßnahme soll den weiteren Vormarsch der britischen Virus-Variante stoppen. Geplant ist außerdem der Einsatz von zehn Impfbussen und ein Impfen in den rund 200 Hausarztpraxen des Vogtlandkreises. Das Vogtland liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 derzeit an der Spitze bei den Neuinfektionen in Sachsen.

Von Roland Herold