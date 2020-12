Sachsen startet Corona-Impfung in drei Pflegeheimen

Dresden

Sachsen stellt weitere wichtige Weichen für die Impfungen gegen das Coronavirus. So soll in drei Pflegeheimen in Radeberg, im Landkreis Zwickau und im Erzgebirgskreis am 27. Dezember mit den Impfungen durch mobile Teams begonnen werden. Das gab Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden während der Kabinetts-Pressekonferenz bekannt. Die genauen Standorte wollte sie allerdings noch nicht preisgeben, um keinen Ansturm auszulösen. „Es ist selbstverständlich, dass wir dabei strengstens auf die Einhaltung der Corona-Regeln“, sagte sie. Die Gefahr, dass durch die Erst-Impfungen ein Medien-Andrang ausgelöst werde, sei einfach zu groß. Deshalb gelte in diesen Fällen eher Vorsicht.

UKL-Personal mit unter den ersten

Die Ministerin verwies zudem darauf, dass neben den drei genannten Pflegeheimen auch die Maximal-Versorger unter den sächsischen Krankenhäusern zu den ersten gehören, deren medizinisches Personal gegen Corona geimpft wird. Zu den Maximal-Versorgern zählen im Freistaat das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) zusammen mit dem Klinikum Chemnitz und der Universitätsklinik Dresden (UKD).

Köpping bestätigte auch einen LVZ-Bericht, demnach Sachsen in der ersten Phase 20 000 Impfdosen erhalten wird. Laut Ministerin soll es am 29. Dezember eine zweite Lieferung mit 24 000 Impfdosen geben, Anfang Januar würden 34 000 folgen. Da der aktuell bereits EU-weit zugelassene Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech favorisiert wird, sind durch die erforderliche Doppel-Impfung für Sachsen rund 5,6 Millionen Impfdosen notwendig.

13 Impfzentren erst später dran

Die erste Impf-Runde gegen Corona Geimpft werde zunächst nur in Pflege- und Altenheimen sowie in den Krankenhäusern stattfinden, sagte Köpping. Die 13 Impfzentren – für jeden Landkreis und die Städte Leipzig,(neue Messe) Dresden und Chemnitz je eins – würden später zum Einsatz kommen. Sachsen plant eine Hotline zu den Impfungen. Zugleich verwies Köpping auf eine bundesweite Informationskampagne.

Von André Böhmer