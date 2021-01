Sachsen setzt im Kampf gegen die grassierende Corona-Welle weiter auf harte Einschränkungen. So wird der aktuell geltende Lockdown ab 11. Januar um weitere drei Wochen verlängert. Auch Schulen und Kitas bleiben weiter zu. Die Winterferien werden verkürzt und verschoben.

Der leere Markt vor dem Alten Rathaus in Leipzig. Auch in den nächsten Wochen wird es in Sachsen weiter ruhig zugehen. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verlängert der Freistaat den Lockdown bis 31. Januar. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa