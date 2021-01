Dresden/Berlin.

Im Kampf gegen die unvermindert grassierende Corona-Infektionswelle greift Sachsen zu drastischen Maßnahmen. So fallen die geplanten Winterferien (vom 8. Februar bis 21. Februar) aus. Das teilte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Dienstagabend in Dresden nach einer Telefonschalte der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit. Laut Kretschmer wird zumindest eine der beiden Wochen gerettet und vor die geplanten Osterferien in die Karwoche (ab 29. März) gelegt. „Der Mehrzahl der Menschen in Sachsen steht in der jetzigen Situation nicht der Sinn nach Winterurlaub“, sagte Kretschmer zur Begründung. Mit dem Streichen der Winterferien solle sichergestellt werden, dass Schulen ihre Lehrpläne einhalten können.

Ausnahmen für Unterrichtsbefreiung in Sachsen

Staatliche Rückerstattungen für einen bereits gebuchten Winterurlaub seien nicht vorgesehen, so Kretschmer weiter. Schließlich könne mit dem Beherbergungsverbot kaum jemand einen Winterurlaub gebucht haben. Wer seine familiären Winterurlaubspläne dennoch unter keinen Umständen absagen könne, soll seine Kinder aber ausnahmsweise vom Unterricht befreien können, versprach der Regierungschef.

Strenge Kontaktbeschränkung auch für Kinder

In der Beratung am Nachmittag hatten sich Bund und Länder nach zähem Ringen darauf geeinigt, dass die Schutzmaßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie noch einmal erheblich verschärft und ausgeweitet werden. So wird der Lockdown bis zum 31. Januar verlängert. Die Möglichkeiten für private Kontakte werden weiter eingeschränkt. Im privaten Bereich dürfen sich die Personen eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen, die nicht im selben Haushalt lebt. Die strenge Kontaktbeschränkung gilt jetzt auch für Kinder. Demnach soll die bislang geltende Ausnahme wegfallen, dass Kinder unter 14 Jahren bei der Kontaktobergrenze nicht mitgezählt werden. Künftig dürfen sich Menschen eines Hausstandes tatsächlich nur noch mit einem weiteren Erwachsenen oder einem weiteren Kind treffen. „Wir sind an einer sehr scharfen Abrisskante“, sagte Kretschmer. Im Dezember seien genau so viele Menschen an Corona gestorben wie in allen Monaten zuvor.

15-Kilometer-Radius gilt jetzt bundesweit

Überraschend haben die Regierungschefs und -chefinnen der Länder auch eine Einschränkung des Bewegungsradius der Bürger für alle Bundesländer beschlossen. In Sachsen gilt die 15-Kilometer-Regel aber schon seit der letzten Corona-Schutzverordnung von Mitte Dezember. Auch Schulen und Kitas bleiben bis zum 31. Januar weitgehend geschlossen. In Sachsen sollen die Kitas und Schulen ab 1. Februar wieder öffnen – allerdings mit deutlichen Einschränkungen. Das sieht im Detail der neue Corona-Fahrplan vor, den die sächsische Regierung beschließen will.

Kinderkrankengeld wird ausgeweitet

Den erhöhten Betreuungsbedarf, der bundesweit durch die fortgesetzte Schließung von Kitas und Horten in Grundschulen und durch das Homeschooling entsteht, soll durch ein ausgeweitetes Kinderkrankengeld abgefedert werden. Es soll im laufenden Jahr für zehn zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt werden. Der Anspruch auf diese Hilfe, die normalerweise nur für Eltern kranker Kinder gilt, soll ausgeweitet werden und eben auch bei Betreuungsbedarf wegen geschlossener Schulen und Kitas in Anspruch genommen werden können.

Beim Thema Impfen versprechen Bund und Länder Beschleunigung. Noch im Februar soll ein neu eingerichtetes Werk im hessischen Marburg mit der Produktion des Biontech Impfstoffs beginnen. Nach viel Kritik an Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) verspricht der Bund zudem den Ländern, von nun an “verlässliche Lieferzeiten” zu übermitteln. Das wiederum soll den Ländern helfen, die Vergabe der Impftermine sicher zu organisieren.

Sachsen weiter negativer Spitzenreiter

Sachsen bleibt unterdessen in der Corona-Pandemie bei der Inzidenz bundesweit negativer Spitzenreiter. Am Dienstag wurden pro 100 000 Einwohner 299 Neuinfektionen binnen sieben Tagen registriert, wie aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts ( RKI) hervorgeht. Am Vortag lag der Sieben-Tage-Wert im Freistaat bei 323. Bundesweit wurde am Dienstagmorgen eine Inzidenz von 135 ermittelt. Allerdings bleibt eine Interpretation der Daten weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Im Vogtlandkreis ging der Inzidenzwert binnen eines Tages von 631,9 auf aktuell 434,5 zurück.

Von André Böhmer, Josa-Mania Schlegel und Eva Quadbeck