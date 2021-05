Sachsen schnüren die Wanderstiefel – Pandemie verändert das Wandern

Annaberg-Buchholz/Bad Schandau

Von schroffen Felsen über zahlreiche Talsperren bis hin zu tiefen Wäldern: In der Corona-Pandemie haben viele Menschen Sachsens Wanderziele neu für sich entdeckt. Und die Wanderregionen sind für die neue Saison gerüstet. Dennoch sind wegen der Pandemie-Beschränkungen und der Borkenkäfer-Schäden in den Wäldern einige Dinge bei den Touren zu beachten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. „Rucksackverpflegung für unterwegs nicht vergessen“, mahnte etwa der Tourismusverband Erzgebirge. Denn Gaststätten und Herbergen sind wegen des Lockdowns geschlossen. Im Nationalpark Sächsische Schweiz beeinträchtigen Forstarbeiten das Wandervergnügen.

Wandervereine erleben stärkeren Zulauf

Durch die Corona-Beschränkungen habe das Wandern in Sachsen einen Auftrieb erlebt, konstatierte der Präsident des Sächsischen Wander- und Bergsportverbandes, Felix Pechmann. So seien auf vielen Wegen voriges Jahr mehr Menschen anzutreffen gewesen als zuvor. „Das hat aber bisher nicht dazu geführt, dass die Wandervereine stärkeren Zulauf bekommen hätten.“ Seinen Angaben nach gibt es im Freistaat mehr als 100 solcher Vereine mit rund 4300 Mitgliedern.

Und das Wandern hat sich laut Pechmann unter Corona-Bedingungen verändert. Wegen fehlender Übernachtungsmöglichkeiten sind meist nur Tagestouren möglich. Auch das Besichtigen von Sehenswürdigkeiten entlang einer Strecke oder die Einkehr in Gaststätten ist nicht möglich - ebenso wie das Wandern in größeren Gruppen. Denn auch dafür gelten die aktuellen Kontaktbeschränkungen. Richtig nachvollziehbar sei das nicht, bewege man sich doch unter freiem Himmel, betonte Pechmann. „Zumindest kleine Gruppen mit tagesaktuellem Test sollten möglich sein.“

Spaziergänger gehen im Nationalpark Sächsische Schweiz einen Wanderweg entlang. Aus Mangel an Freizeit-Alternativen haben in der Corona-Pandemie mehr Menschen die Wanderstiefel geschnürt. Quelle: Sebastian Kahnert

Im Erzgebirge gibt es laut Tourismusverband mehr als 5000 Kilometer markierter Wanderwege. Vor allem bei jenen in Kammlagen in mehr als 800 Metern Höhe müssten Wanderer derzeit an schattigen Stellen noch mit Schneeresten und Eisglätte rechnen. Während der Pandemie sei die Nachfrage nach Wandern stark gestiegen, hieß es auch von dem Verband. „Die Wanderwege waren im Jahr 2020 sehr viel stärker frequentiert als noch in den Jahren davor.“

Im Nationalpark Sächsische Schweiz ist das Wandervergnügen getrübt. Vor allem im hinteren Teil des Nationalparks sind laut der Verwaltung und des Staatsbetriebes Sachsenforst einige Wege unpassierbar. Viele Fichten seien abgestorben und drohten umzustürzen. Schilder oder Absperrungen wiesen auf die Gefahren hin. Der Leiter der Nationalparkverwaltung, Ulf Zimmermann, sprach gar von einem „fortschreitenden Zerfall der Waldflächen“.

Dennoch soll das Wegenetz so gut wie möglich offengehalten werden. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat Sachsenforst nach eigenen Angaben mehr als 3,3 Millionen Euro in den Unterhalt von Wanderwegen mit Stiegen, Geländern sowie Besuchereinrichtungen gesteckt.

Die Nationalparkverwaltung sieht allerdings dem Himmelfahrtstag und der neuen Wandersaison mit einiger Besorgnis entgegen. Schon voriges Jahr habe mit der Pandemie der Strom der Wanderer in die geschwächte Natur der Sächsischen Schweiz zugenommen. Vor allem an sonnigen Wochenenden wie unlängst Anfang April sei der Andrang groß.

„Generell sind die Wanderwege begehbar und auch gut ausgeschildert. Also wird einer Wanderung unter Männern oder einem Familienausflug nichts im Wege stehen“, sagte Caroline Schneider von der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien. Anbieter von Unterkünften sowie Berggasthöfe, Eisdielen und Cafés stünden bereit, sobald es die Corona-Lage zulasse. Teils gebe es Angebote zum Mitnehmen.

Oberlausitzer Bergweg ist 107 Kilometer lang

Der 107 Kilometer lange Oberlausitzer Bergweg zwischen Zittauer Gebirge und Oberlausitzer Bergland ist beim Wandern das Aushängeschild der Region. Das Wandernetz der Oberlausitz erstreckt sich auf mehr als 5000 Kilometer. Der Zustand sei gut, hieß es. Die Fichtenwälder hätten durch die Borkenkäfer-Plage jedoch stark gelitten. Doch wo Wald abgeholzt werden musste, ergäben sich jetzt bisweilen spektakuläre Fernsichten, die zuvor nicht möglich waren.

Im Vogtland können Wege von etwa 3500 Kilometern Länge erwandert werden - nicht nur auf sächsischer, sondern auch auf Thüringer Seite. Am bekanntesten sind der Vogtland Panorama Weg und der Talsperrenweg Zeulenroda. Eigentlich wollte der Verband Vogtländischer Gebirgs- und Wandervereine am kommenden Freitag (14. Mai) den bundesweiten Tag des Wanderns ausrichten, doch ist der coronabedingt verschoben. Derzeit steht auch der Kammweg Erzgebirge-Vogtland deutschlandweit im Fokus. Er ist vom „Wandermagazin“ als „Deutschlands schönster Wanderweg“ in der Kategorie Mehrtagestouren nominiert. Die Abstimmung läuft bis Ende Juni.



Von Ralf Hübner und Andreas Hummel