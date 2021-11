Sachsen plant verstärkte Testpflicht in Schulen – Schließungen keine Option 

Dresden

Aufgrund steigender Infektionszahlen in Sachsen wird ab dem 22. November 2021 in allen Schulen wieder dreimal die Woche getestet. Das erklärte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung der neuen Eckdaten zur Corona-Schutzverordnung, die in Sachsen – in Abhängigkeit der Beschlüsse zum Infektionsschutzgesetz durch den Bund – am Freitag verabschiedet und ab Montag in Kraft treten soll.

Auch die neue Schul- und Kita-Coronaverordnung soll am Freitag im Kabinett verabschiedet werden. Die aktuelle Verordnung sah ursprünglich eine zweimalige Testung ab dem 15. November vor. „Die Infektionszahlen in Sachsen sind enorm gestiegen, das macht auch vor den Schulen nicht halt. Durch die dreimalige Testung in der Woche bekommen wir einen engmaschigen Überblick über das Infektionsgeschehen an jeder einzelnen Schule und können so schnell reagieren, um eine Ausbreitung vor Ort zu verhindern“, erklärte Kultusminister Christian Piwarz die Entscheidung.

Der Minister bekräftigte das Ziel, die Schulen weiter offen zu halten. „Kinder haben sich während der Pandemie immer wieder solidarisch gezeigt und mussten Schul- und Kitaschließungen ertragen. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Erwachsenen Solidarität zeigen und die verschärften Regeln im öffentlichen Leben verantwortungsbewusst einhalten, damit Kinder Schulen und Kitas uneingeschränkt besuchen können“, so Piwarz. Geimpfte und Genesene müssen sich nicht testen lassen.

Der Minister versicherte, dass die Entwicklung an jeder einzelnen Schule weiterhin täglich in den Blick genommen wird. So können schulscharf Schutzmaßnahmen wie eingeschränkter Regelbetrieb oder temporäre Schulschließung vom Kultusministerium angeordnet werden, wenn lokale Ausbrüche stattfinden. Seit November mussten 88 Schulen vorübergehend teilweise oder komplett geschlossen werden. Acht gingen in den eingeschränkten Regelbetrieb. Insgesamt sechs Schulen konnten mittlerweile wieder ihre Türen für die Schülerinnen und Schüler öffnen. Aktuell sind 83 Schulen teilweise oder komplett geschlossen. Insgesamt gibt es rund 1400 öffentliche Schulen in Sachsen.

Von Thomas Lieb