Dresden

Sachsen steuert in einen erneuten Teil-Lockdown: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat am Donnerstag einen „harten und klaren Wellenbrecher“ für zwei oder drei Wochen angekündigt. Offen ist noch, wie hart die Einschnitte sein werden.

Wie sieht der neue Corona-Fahrplan aus?

Das Regierungskabinett will am Freitag die neue Corona-Schutzverordnung beschließen. Dabei geht es inzwischen nicht mehr um die Frage, ob ein Lockdown nur Ungeimpfte (2G-Regeln) betreffen soll – sondern darum, in welchem Umfang das öffentliche Leben insgesamt still stehen wird. Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen und der Überlastung der Krankenhäuser schlägt das Sozialministerium einen umfassenden Lockdown vor. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht sich für einen „harten und klaren Wellenbrecher“ mit „drastischen Kontaktbeschränkungen“ aus. Führende sächsische Mediziner hatten am Mittwochabend in einer Online-Konferenz einen schnellen und harten Lockdown gefordert.

Welche Verschärfungen sind geplant?

Fest steht offenbar bereits, dass Bars und Clubs ab Montag schließen müssen. Genauso sollen Großveranstaltungen nicht mehr stattfinden dürfen. Insgesamt ist geplant, den gesamten Freizeitbereich abermals weitgehend ruhig zu stellen. Fraglich ist momentan noch, ob Geschäfte – über die Waren des täglichen Bedarfs hinaus – und Restaurants geöffnet bleiben dürfen. Darüber hinaus gilt schon ab Freitag – mit der neuen Überlastungsstufe – eine strikte Kontaktbeschränkung: Ein Haushalt darf sich nur noch mit einer ungeimpften Person treffen, Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr werden dabei nicht mitgezählt.

Wann kommt der Lockdown?

Die Verschärfungen sollen am kommenden Montag gelten und bis 15. Dezember in Kraft bleiben. Das neue Infektionsschutzgesetz, das am Donnerstag im Bundestag beschlossen wurde, gewährt eine Übergangsfrist von drei Wochen nach dem offiziellen Ende der epidemischen Lage (25. November). Deshalb nannte Sachsens Ministerpräsident „zwei oder drei Wochen“ als Dauer für einen erneuten Lockdown. Danach wäre ein weitgehender Stillstand des öffentlichen Lebens – nach heutiger Rechtslage – kaum noch möglich. Wenn der Freistaat die Notbremse ziehen will, muss dies also rasch geschehen. Ab 16. Dezember wären noch Einschränkungen wie 2G oder 2Gplus durchsetzbar.

Werden die Schulen geöffnet bleiben?

Aktuell heißt es in Dresden: Die Kindertagesstätten und Schulen sollen auf jeden Fall geöffnet bleiben – für sie wird ein Lockdown quasi ausgeschlossen. Zwar ist auch erneuter Wechselunterricht, wie bereits im vergangenen Winter und Frühjahr, denkbar, doch momentan eher unwahrscheinlich. Dagegen deutet einiges darauf hin, dass die Schulbesuchspflicht ausgesetzt werden soll. Allerdings hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in dieser Woche bereits klargemacht: Für diesen Fall könne eine häusliche Beschulung durch Lehrkräfte nicht gewährleistet werden.

Können die Weihnachtsmärkte stattfinden?

Um es klar zu sagen: Da Veranstaltungen stark eingeschränkt und größere Menschenaufläufe untersagt werden sollen, dürfte die Durchführung von Weihnachtsmärkten nahezu ausgeschlossen sein. Mit der bislang geplanten Schutzverordnung müssten bereits strenge 2G-Regeln umgesetzt werden. Aufgrund der aktuellen Infektionslage und den sich abzeichnenden Schließungen im Freizeitbereich und möglicherweise auch in der Gastronomie wäre es kaum zu vermitteln, wenn an Weihnachtsmärkten festgehalten werden würde.

Welche Sanktionen drohen bei Verstößen?

Zwar überwachen seit der vergangenen Woche neue, durch die Bundespolizei verstärkte Corona-Streifen das Einhalten der Corona-Maßnahmen – doch laut Kretschmer reicht das nicht aus. „Die Regeln müssen eingehalten werden. Die Polizei wird dafür sorgen“, kündigte der Regierungschef am Donnerstag im Landtag an. Deshalb werden, so der Plan, zusätzliche Beamtinnen und Beamte den Teil-Lockdown kontrollieren. Die Strafen sind schon jetzt empfindlich: So werden seit der vergangenen Woche für gefälschte Test-, Genesenen- oder Impfbescheinigungen 200 Euro Strafe (bisher 100 Euro) fällig und kosten Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen („unzulässige Gruppenbildung“) 250 Euro pro Person.

Was bedeutet der Notfallplan für die Krankenhäuser?

Prognosen zeichnen eine dramatische Entwicklung: Demnach wird sich die Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen binnen zwei Wochen auf 2820 nahezu verdoppeln – obwohl schon jetzt die Überlastungsstufe erreicht ist, sagt Sachsen Krankenhaus-Koordinator Professor Michael Albrecht. Damit würde die maximale Belegung aus dem vergangenen Winter (Weihnachten/Silvester 2020) erreicht. Gleichzeitig müssten 550 schwerkranke Covid-19-Patienten auf Intensivstationen betreut werden (aktuell: 369).

Deshalb hat die sächsische Landesregierung in dieser Woche bereits einen Notfallplan beschlossen: Ab sofort werden auch die 19 Reha-Kliniken einbezogen, davon verfügen zwei Häuser über Intensivstationen (Kreischa, Pulsnitz). Auf diese Weise könnten etwa 100 zusätzliche Betten zur Verfügung stehen. Um die Einrichtungen personell aufzustocken, läuft schon eine entsprechende Anfrage an die Bundeswehr und werden Freiwillige mit medizinischen Kenntnissen gesucht.

Von Andreas Debski