Sachsen plant Ende der Maskenpflicht in Schulen – Dresden unter Inzidenz-Grenze

Leipzig

Kippt die Maskenpflicht in Dresdens Kitas und Schulen? Laut eines aktuellen Bericht der Sächsischen Zeitung prüft die Landesregierung, die Maskenpflicht in Bildungseinrichtungen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 aufzuheben. Demnach gibt es entsprechende Pläne für die nächste Corona-Schutzverordnung, die noch in der Entstehung ist und ab 14. Juli gelten soll.

Falls das Kabinett in der kommenden Woche dem Entwurf zustimmt, könnten Leipzigs Kinder und Jugendliche schon mit dem Start der Verordnung ohne Maske in die Schule gehen. Am Freitag lag die Inzidenz für die Messestadt nicht nur unter 20, sondern auch den zehnten Tag in Folge unter 35. Bleibt das insgesamt 14 Tage lang so, stehen weitere Erleichterungen der Corona-Regeln an.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lockerung soll auch für Lehrkräfte gelten

Laut Sächsischer Zeitung soll die angedachte Lockerung der Maskenpflicht auch für Lehrkräfte sowie Schul- und Kita- Personal gelten – und zwar auf dem Gelände, in den Gebäuden und den Klassenzimmern. Außerdem sehe die Planung vor, dass Schulen und Kitas bei einer Inzidenz unter 100 generell im Normalbetrieb offen bleiben dürfen.

Von jhz