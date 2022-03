Im Unterricht kann die Maske bereits jetzt abgesetzt werden. Demnächst soll sie in Schulen überhaupt nicht mehr getragen werden müssen.

Sachsen plant Ende der Maskenpflicht an Schulen

Neue Verordnung - Sachsen plant Ende der Maskenpflicht an Schulen

Neue Verordnung - Sachsen plant Ende der Maskenpflicht an Schulen