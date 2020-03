Sachsen nimmt 15 bis 20 Flüchtlingskinder auf

Dresden

Sachsen wird voraussichtlich 15 bis 20 Flüchtlingskinder von den griechischen Ägais-Inseln aufnehmen. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden an. „Ich bin sehr froh, dass es diese Regelung gegeben hat“, sagte sie. Man habe sowohl den Platz als auch die Kapazität, um die Kinder aufzunehmen und gut zu betreuen. Infrage kämen sowohl die Großstädte Leipzig und Dresden, aber auch kleinere Städte im Freistaat, die ihre Bereitschaft dazu bekundet hätten.

Regierungssprecher Ralph Schreiber ergänzte, der Bund habe entschieden, dass etwa 400 dieser Kinder nach Deutschland kämen und wie diese dann verteilt würden. Er sagte: „Die Staatsregierung war sich einig – und da bestand Konsens – dass dieses Verfahren unterstützt wird.“ Allerdings habe es unterschiedliche Auffassungen über den Umfang gegeben. Auch Frankreich habe sich zur Aufnahme von 400 Kindern bereiterklärt.

„Kein Widerspruch zu Kretschmer “

Die schwarz-rote Regierungskoalition in Berlin hatte zuvor beschlossen, bei der schwierigen humanitären Lage der besonders Schutzbedürftigen Unterstützung zu leisten. Dabei geht es um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind, zumeist Mädchen.

Schreiber betonte, dass dies nicht im Widerspruch zu den Äußerungen von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) stehe, der gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt hatte: „Unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt.“ Im Gegensatz zu einer geforderten Aufnahme von 1000 Flüchtlingen handele es sich hier um ein geordnetes Verfahren des Bundes.

Justizministerin Katja Meier (Grüne) twitterte: „Das ist gut, aber erst der Anfang. Deshalb werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass wir mehr Menschen aufnehmen.“ AfD-Chef Jörg Urban warf Kretschmer vor, er hintergehe „die sächsischen Bürger, indem er so tut, als sei er gegen die Politik der Bundes-CDU“.

Von Roland Herold