Dresden

Er hat für die Terrororganisation Islamischer Staat unter anderem Hinrichtungsvideos verbreitet, sich selbst als „Medien-Dschihadisten“ bezeichnet - und ist nun wieder auf freiem Fuß in Sachsen: Esmail Al A. wurde am Mittwoch in Dresden aus der Haft entlassen. Nach LVZ-Informationen will sich der 25-Jährige in Chemnitz niederlassen. Eine freiwillige Ausreise habe der als Gefährder eingestufte Syrer abgelehnt, heißt es aus Sicherheitskreisen. Da für sein Heimatland ein Abschiebestopp besteht, kann Esmail Al A. nicht zur Ausreise gezwungen werden.

Syrer war 2015 als Asylsuchender gekommen

Der Syrer war im Herbst 2015 als Asylsuchender nach Deutschland gekommen und hatte in Plauen (Vogtland) gelebt. Allerdings hatte sich Esmail Al A. rasch radikalisiert. Bereits 2017 verbreitete er Propaganda für den Islamischen Staat und warb um Unterstützer für die terroristische Vereinigung. Das Oberlandesgericht Dresden verurteilte ihn deswegen 2019 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Zwischenzeitlich wurde Esmail Al A. ebenfalls vom Amtsgericht Dresden verurteilt, weil er einen Mitgefangenen attackiert hatte. Das Bundeskriminalamt stuft ihn weiterhin als gefährlich ein und geht intern davon aus, dass er sein vor der Haft gezeigtes Verhalten wieder aufleben lassen wird.

Sächsische Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft

Die Sicherheitsbehörden in Sachsen sind höchst alarmiert - nicht zuletzt, weil die tödliche Messerattacke eines ebenfalls als Gefährder eingestuften Islamisten aus dem Oktober 2020 noch in frischer Erinnerung ist. Man werde zu hundert Prozent alles unternehmen, was rechtlich zulässig ist, um den jungen Syrer zu überwachen, wird in Sicherheitskreisen erklärt. Dazu gehören unter anderem dauerhafte Observationen sowie Meldeauflagen. Dagegen wurde nach LVZ-Informationen vom Oberlandesgericht Dresden das Anbringen einer elektronischen Fußfessel als kein probates Mittel abgelehnt, da Esmail Al A. nur wegen Propagandadelikten verurteilt worden war. Deshalb heißt es in Sicherheitskreisen nun, man werde „alles versuchen, um ihn unter Kontrolle zu halten“.

Erinnerungen an Dresdner Messerattacke vom Oktober 2020

Abdullah H. (21), der erst kürzlich wegen der Dresdner Messerattacke auf ein homosexuelles Paar zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, lag der Fall ähnlich. Der junge Syrer galt als IS-Anhänger und hatte den tödlichen Überfall nur fünf Tage nach seiner Haftentlassung ausgeführt. Der damalige Chef des Landeskriminalamtes, Petric Kleine, hatte nach der Tat erklärt: Trotz eines noch so dichten Überwachungsnetzes hätte wohl nur eine vorherige Abschiebung die Messerattacke verhindern können. „Der Umgang mit Gefährdern, die nicht abgeschoben werden können, ist ein deutschlandweites Problem“, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU) kurz nach der Tat. Er betonte, dass er sich in der regelmäßig tagenden Innenministerkonferenz „seit 2018 vergeblich dafür eingesetzt“ habe, „Gefährder und schwere Straftäter“ davon auszunehmen.

Von Andreas Debski