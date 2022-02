Sachsen macht sich locker – es wird Zeit

Leipzig

Wer hätte das gedacht? Sachsen macht sich lockerer als erwartet. Vor einer Woche stand Sozialministerin Petra Köpping (SPD) bei der Vorstellung der Eckpunkte der neue Corona-Notverordnung noch auf der Bremse. Nun – in der mittlerweile schon 47. Verordnung seit 2020 – gibt es mehr Lockerungsübungen als avisiert. Und das wird auch Zeit. Denn der Freistaat hat Nachholbedarf. Die vergleichsweise strengen Regeln führten zu klaren Benachteiligungen zum Beispiel von Gastronomen und der Tourismusbranche.

Mit den Lockerungen beweist die Landesregierung, dass sie sich selbst korrigieren und auf neue Entwicklungen reagieren kann. Denn die Omikron-Welle besitzt in Sachsen noch nicht die Wucht, die von Experten prophezeit wurde. Dazu kommt, dass die Kliniken aktuell weit weg von der Vorwarnstufe sowohl auf den Normal- als auch auf den Intensivstationen sind. Die medizinische Lage und der hinter den Kulissen von betroffenen Branchen aufgebaute Druck haben jetzt das Umschwenken veranlasst. So weit, so richtig. Was fehlt ist dagegen ein plausibles Ausstiegsszenario. Wie kommt Sachsen aus der Pandemie? Köpping hatte dazu schon einen Stufenplan präsentiert. Er bleibt aber unverbindlich. Nachvollziehbar ist das nicht.

Von André Böhmer