So lockert Sachsen ab Mitte Mai die Corona-Beschränkungen

Dresden

Ob Gastronomie, Kultur oder Demos – Sachsen will die Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie nach dem 18. Mai noch einmal beträchtlich lockern. Die neue Rechtsverordnung dafür soll am kommenden Dienstag verabschiedet werden. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) sagte am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Dresden: „Grundsätzlich ist alles wieder möglich, wenn es ein Hygiene-Konzept gibt.“ Es werde aber nicht alles gleich möglich sein. Er sprach von einer „veränderten Bedrohungslage“ angesichts sinkender Infektionen. Nun gelte es, die Eigenverantwortung des einzelnen wieder zu stärken. „Was wir erreichen müssen, ist ein Leben mit dem Virus für die nächsten Monate bis es einen Impfstoff gibt.“ Wichtige Regeln wie 1,5 Meter Sicherheitsabstand und das Tragen eines Mundschutzes blieben dabei in Kraft.

Ein zentraler Punkt sei nach wie vor die Kontakt-Beschränkung. Immerhin könnten sich künftig Vertreter zweier Hausstände wie zwei Familien, Großeltern und Enkel oder auch Wohngemeinschaften treffen.

Einschränkungen für Demonstrationsrecht fallen

Ab 18. Mai soll laut Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) auch die zahlenmäßige Beschränkung für Demonstrationen fallen. „Die Grundrechte gelten in ihrer vollen Freiheit“, sagte er. Pflicht sei lediglich Mundschutz und Abstand. Diskussionen über eine etwaige Impfpflicht falls ein Impfstoff gegen Corona gefunden werde, nannte Günther „absoluten Nonsens“.

Laut Vize-Ministerpräsident Martin Dulig ( SPD) wird bereits am 15. Mai die 800-Quadratmeter-Regel für Läden gekippt. „Dann gilt: Ein Kunde auf 20 Quadratmetern“, so der Wirtschaftsminister. Ebenso solle die Gastronomie an diesem Tag sowohl im Innen- als auch im Außenbereich neustarten dürfen. Voraussetzung hier ist das Schutzkonzept der Dehoga, welches unter anderem vorsieht, 1, 5 Meter Abstand zwischen Tischen zu gewährleisten, Mundschutz für Bedienungen oder auch abwischbare Speisekarten. Es läge künftig in der Verantwortung der Gastronomen selbst, dass dies eingehalten werde, mahnte Dulig.

Hotels und Ferienwohnungen wieder buchbar

Ab 15. Mai sollen überdies Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Jugendherbergen in Sachsen wieder buchbar sein. Ausschlusskriterium hier: Gemeinschaftssanitäranlagen. Dulig wies daraufhin, dass die Bestimmungen in anderen Bundesländern auch anders sein könnten. „Nach wie vor müssen die Sachsen schauen, wie die Regelungen dort sind.“ Während Freibäder hoffen können, soll es bei den Heilbädern noch Gespräche mit dem Verband geben. Auch die Fitnessstudios werden noch warten müssen, bevor sie erneut durchstarten.

Kulturelles Leben erwacht wieder

Geplant sei, kulturelles Leben wieder zu ermöglichen. Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU) kündigte an, dazu in den kommenden Tagen intensive Gespräche mit Opernhäusern, Theater, Kinos und Freizeiteinrichtungen zu führen. „Wir werden Kultur unter Corona-Bedingungen erleben“, prophezeite sie. Das könne Veranstaltungen im kleineren Format, im Freien oder auch mit Maskenpflicht bedeuten. Kultur sei wie Medizin für die Seele, sagte sie.

Ein langersehntes Konzept für die Öffnung der Kitas und für weitere Schuljahrgänge werde Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) dagegen erst am Freitag in dieser Woche vorstellen, kündigte Kretschmer an.

179 Corona-Tote in Sachsen

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) wurden am Mittwoch 4811 Corona-Infektionen registriert, 41 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten stieg um 5 auf nunmehr 179. Zuvor hatten bereits andere Länder Lockerungen beschlossen.

Von Roland Herold