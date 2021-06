Dresden

Vor dem Hintergrund sinkender Inzidenzen wird Sachsen in seiner neuen Corona-Schutzverordnung weitreichende Lockerungen vornehmen. Das gab Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden nach einer Kabinettssitzung bekannt. Gleichzeitig warnte sie vor Sorglosigkeit angesichts rund 20 in Sachsen registrierter Fälle der als wesentlich ansteckender geltenden Delta-Variante des Virus. „Es hängt ein Stück weit von uns ab“, so Köpping. „Wir haben es selbst in der Hand, wie wir über den Sommer kommen.“

Weitgehender Wegfall der Maskenpflicht

Vorsorglich enthält die mittlerweile 34. Schutzverordnung deshalb Einschränkungen für den Fall, dass die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 10 steigen sollte. Die Ministerin machte klar, dass die bisherigen Erleichterungen ab den Stufen 10, 35, 50 und 100 Neuinfektionen auch wieder im gleichen Umfang zurückgefahren werden. Köpping: „Das heißt, es ist ein atmendes System, wo jeder sich darauf einstellen kann, was passiert in meiner Region, in meinem Landkreis, in meiner Stadt, wenn die Inzidenzen wieder steigen.“

Am Dienstag lag die Inzidenz aber nur knapp über 5. Die neue Verordnung sieht darum nun künftig einen weitgehenden Wegfall der Maskenpflicht im Freien vor. Nicht davon betroffen sind allerdings weiterhin Einkäufe in Läden und Märkten, das Fahren mit Bus oder Bahn oder auch sogenannte körpernahe Dienstleistungen. In Pflege-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen müssen FFP-2-Masken nach wie vor bei der Arbeit an zu Betreuenden oder an Patienten getragen werden.

Für vollständig Geimpfte oder Genesene entfällt die Testpflicht. Getestet werden muss vor allem in Einrichtungen wie Clubs, Diskotheken oder Prostitutionseinrichtungen. Dann kann dort auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. „All das gilt nur für eine Inzidenz unter 10“, machte Köpping klar.

Skepsis gegenüber Astrazeneca

Sie appellierte außerdem an die Bevölkerung impfen zu gehen. Von 12 000 neuen am Vormittag freigeschalteten Impfterminen in den Impfzentren seien am Nachmittag erst 2500 abgefragt worden. „Sie sehen daran, dass wir Termine in den Impfzentren frei haben“, sagte die Gesundheitsministerin.

Über 5000 Betroffene hätten ihre Zweitimpfung nicht wahrgenommen. „Wir wissen nicht, ob diese Zahlen in den Arztpraxen nicht noch höher sind.“ Ein Grund dafür sei auch die Skepsis gegenüber dem Impfstoff von Astrazeneca. Beispielsweise im Erzgebirgskreis seien die Vorbehalte besonders groß. Die schlechten Impfwerte in Sachsen im Bundesvergleich begründete Köpping hingegen mit Lücken im Meldesystem.

Die neue sächsische Verordnung soll ab 1. Juli und dann bis zum 29. Juli gelten. Das Kapitel Bundesnotbremse, das im Falle höherer Infektionszahlen die Landesbestimmungen außer Kraft setzen würde, ist dagegen nun Geschichte.

Von Roland Herold